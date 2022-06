En préparant cette chronique, je me suis souvenu d’un texte particulièrement intéressant que j’avais lu dans le New York Times il y a une dizaine d’années, juste avant le début de la finale opposant les Kings de Los Angeles aux Devils du New Jersey.

Les auteurs de cet article, Carlton Chin (un gestionnaire de fonds d’investissement) et Jay Granat (un psychothérapeute), venaient à l’époque de publier un ouvrage intitulé Who Will Win the Big Game? A Psychological & Mathematical Method.

En gros, Chin et Granat disaient avoir isolé 50 caractéristiques statistiques et traits psychologiques dominants des équipes championnes de la NFL, de la NBA, de la MLB, de la LNH ainsi que des gagnants des tournois majeurs au golf et au tennis.

En soupesant certaines statistiques et certains facteurs de la psychologie du sport (comme l’expérience des grands matchs, la qualité du leadership et la constance), les auteurs prétendaient avoir mis au point une méthode efficace pour déterminer l’équipe la plus susceptible d’accomplir au bon moment ce que font toutes les équipes championnes : exécuter mieux que leurs rivaux et minimiser les erreurs.

La confrontation Lightning-Avalanche s’avère une fort bonne occasion de tester leur méthode. Ce n’est pas tous les jours que de doubles champions de la Coupe Stanley atteignent la finale et font figure de négligés auprès des preneurs aux livres.

Pour le simple plaisir de la chose, j’ai donc remis à jour les données qui avaient été publiées dans le New York Times à la veille de la finale de 2012.

Les résultats sont fort intéressants…

La vedette offensive : Au cours des 42 dernières années, l’équipe misant sur le meilleur joueur offensif (celui ayant récolté le plus de points au cours de la saison) a remporté la Coupe Stanley dans 65,9 % des cas. Cette tendance (qui était à 62,5 % en 2012) s’est accentuée au cours des 10 dernières années, puisque l’équipe ayant le meilleur joueur offensif a remporté 70 % des finales.

Or, c’est le Lightning qui mise sur le joueur avec le plus de points cette saison en Steven Stamkos (106). Le capitaine du Lightning a amassé 14 points de plus que Mikko Rantanen. Et en ce qui a trait à la moyenne de points par match, Nikita Kucherov (1,47) a mieux fait que Nathan Mackinnon (1,35).

La défense collective : Au cours des 42 dernières années, l’équipe finaliste avec la meilleure moyenne de buts accordés a gagné la Coupe Stanley 24 fois (57,1 %). Cette donnée était à peu près la même il y a 10 ans (56,3 %). Un bémol par contre : au cours des cinq dernières années, la coupe n’a été remportée qu’une seule fois par la meilleure équipe défensive.

Pour la finale Colorado-Tampa Bay, c’est le Lightning qui aura l’avantage à ce chapitre. Les champions formaient cette saison la deuxième défense de la LNH (2,41 buts accordés par match), tandis que l’Avalanche venait au 4e rang (2,86).

Le meilleur gardien : Au cours des 42 dernières années, l’équipe misant sur le gardien numéro un qui a maintenu le meilleur taux d’efficacité en saison a obtenu la coupe Stanley 24 fois (57,1 %). Et depuis 2012, le meilleur gardien a soulevé la coupe 6 fois sur 10.

D’un point de vue psychologique, les auteurs Chin et Granat liaient aussi le taux d’efficacité d’un gardien à des concepts comme la constance, la minimisation des erreurs, la force mentale et le leadership.

Dans des circonstances normales, étonnamment, ce serait l’Avalanche du Colorado qui détiendrait l’avantage si l’on se fiait à la méthode de Chin et de Granat. En effet, Darcy Kuemper a maintenu cette saison un taux (de ,921) qui était légèrement supérieur à celui d’Andrei Vasilevskyi (,916). Le hic, c’est que Kuemper a été blessé à la fin de mai et qu’il ne présentait pas des chiffres transcendants (,897) avant de céder sa place au réserviste Pavel Francouz. On s’attend toutefois à ce que Kuemper soit de retour en finale.

À travers tout cela, il ne faut pas oublier le fait que Vasilevskyi, quoi qu’en dise sa moyenne de la saison, est reconnu comme étant le meilleur gardien du monde par ses pairs et qu’il est l’un des gardiens les plus dominants de l’histoire des séries éliminatoires. Même ceux qui prédisent une victoire de l’Avalanche concèdent un très net avantage au Lightning devant le filet.

L’expérience des grands moments : Dans leur livre, les auteurs quantifiaient l’expérience des grands moments en tenant compte du nombre de finales auxquelles avaient participé les joueurs et les entraîneurs au cours des trois années précédentes. Il s’agissait, selon eux, d’un facteur déterminant dans la conquête d’un championnat.

Au cours des 10 dernières années, 4 équipes se sont présentées en finale en jouissant d’un avantage sur leurs adversaires pour ce qui est de l’expérience. Et les quatre ont soulevé le saladier de Lord Stanley.

Sur ce terrain, après avoir remporté 2 coupes et 11 séries éliminatoires de suite, le Lightning jouit d’un très net avantage sur l’Avalanche. Il n’y a même pas photo.

En conclusion : le facteur offensif le plus déterminant penche en faveur du Lightning. Et il en va ainsi pour les deux facteurs défensifs que les auteurs ont jugé les plus importants d’un point de vue statistique.

Enfin, en ce qui a trait aux détails intangibles comme l’expérience acquise dans des matchs de championnat récents, le Lightning jouit du plus net avantage qu’ait pu connaître une équipe de la LNH au cours des 40 dernières années.

Pour toutes ces raisons, le Lightning en 7.