Jeshrun Antwi sur les traces d’Éric Lapointe chez les Alouettes

On aura droit à une rare confrontation entre deux porteurs de ballon canadiens jeudi, à Toronto, lorsque les Alouettes de Montréal rendront visite aux Argonauts.

L’absence de William Stanback propulse l’Albertain Jeshrun Antwi au poste de partant chez les Alouettes, tandis que les Argonauts ont confié leur attaque terrestre au Manitobain Andrew Harris.

Originaire de Calgary, Antwi est conscient de l’occasion qui s’offre à lui. C'est un bel honneur. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de demis offensifs canadiens dans la ligue, et je prends cela au sérieux.

« Je ne suis pas William Stanback. Il est un joueur étoile. Mon but est, un jour, de voir mon nom aux côtés des noms comme Stanback. Mais, en grandissant au Canada, j'ai suivi les carrières de Jon Cornish, d'Andrew Harris, de Jerome Messam, des excellents demis offensifs canadiens. C'est un bel honneur que je ne prends pas à la légère. » — Une citation de Jeshrun Antwi, porteur de ballon des Alouettes de Montréal

Depuis le retour des Alouettes en 1996, les porteurs de ballon canadiens n'ont jamais été largement utilisés, malgré les présences de solides joueurs comme Éric Lapointe et Bruno Heppell. Heppell avait eu passablement de succès à l'Université Western Michigan, avant d'être transformé en centre-arrière chez les professionnels.

Même s’il espère le retour de Stanback avant la fin de la saison, l’instructeur des demis André Bolduc prépare son escouade comme si l’Américain devait rater le reste du calendrier.

Bolduc croit qu’il n’y a pas tellement à changer pour le moment et affiche une pleine confiance envers son jeune porteur canadien.

Antwi, il y a des choses qu’il fait bien. Il y a de nouveaux jeux que j'ai installés juste pour lui parce que c'est un très bon coureur. Il a une très bonne vision. Les joueurs de ligne offensive aiment ça, car il ne se trompe jamais quand il prend des décisions , explique l'adjoint à l’entraîneur-chef.

Justement, le pilote Khari Jones a également bon espoir qu'Antwi peut accomplir du bon travail, tout en rappelant que l’attaque montréalaise ne dépendait pas uniquement de Stanback.

Si je rappelle bien, nous avons deux receveurs de passe qui ont dominé la ligue pour les touchés la saison dernière. Nous avons des quarts solides et nous avons aussi Antwi qui peut jouer. C’est pour ça qu’on appelle ça une équipe , dit Jones.

L’année dernière, Antwi avait amorcé le dernier match de la saison à Ottawa et avait commis trois échappés, dont le dernier qui avait éventuellement coûté le match aux Alouettes. Le jeune homme s’en souvient très bien.

Il est bien décidé à profiter des occasions qui lui seront offertes, sans trop en faire.

À Calgary en lever de rideau de la campagne, il a démontré son explosivité avec une spectaculaire course de 70 verges. L’important pour lui demeure toutefois de bien protéger son quart.

« Je suis un demi qui peut tout faire, mais j'ai beaucoup de fierté à bien protéger les quarts. Vernon [Adams] et Trevor [Harris], ce sont des joueurs de concession. Je sais que les gens pensent souvent aux porteurs de ballon à cause de leurs courses, mais je crois que si j'ai été repêché, c'est parce que je pouvais exceller en protection de passe. » — Une citation de Jeshrun Antwi, porteur de ballon des Alouettes de Montréal

Un match, trois blessés

Le match à Calgary a fait mal, et pas uniquement à cause de la défaite.

Il y a eu la blessure à Stanback. Le costaud porteur de ballon sera opéré à la cheville gauche mardi et son absence est indéfinie. L’escadron montréalais souhaite son retour avant la fin de la saison, mais on en saura plus au cours des prochains jours.

En défense, le demi défensif Greg Reid a aussi été blessé au bas du corps . Lors de l’entraînement de lundi, il était remplacé par Najee Murray, qui, lui, devait être sur la liste des blessés pour six matchs en raison d’une blessure au pied. On l’a retiré de ladite liste à long terme et son cas sera dorénavant réévalué quotidiennement.

Les Alouettes ont également perdu les services du spécialiste des retours de botté Mario Alford, qui cédera sa place au receveur de passes et demi inséré Chandler Worthy.