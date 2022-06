Une victoire logique pour les Rouges face à une faible opposition, grâce au doublé d’Alphonso Davies (27e et 71e), du but sur coup de pied de coin de Steven Vitoria (42e) et de Lucas Cavallini (85e).

Cette victoire a fait le plus grand bien à un groupe qui a vécu de grandes secousses ces derniers jours. Les scènes de liesse et la communion avec les partisans en fin de partie témoignaient de l’importance de cette performance.

Après la grève initiée par les joueurs face au Panama, qui revendiquaient de meilleures conditions de travail, il était important de montrer au grand public que le rectangle vert reprendrait l’ascendant sur les négociations avec la fédération.

Car il faut le dire: à mes yeux, cette grève était un signal extrêmement négatif, qui m’a désolé au plus haut point.

À l’heure où Équipe Canada doit tirer profit de sa qualification pour se tailler une crédibilité dans l’échiquier mondial du football, il était difficile pour moi de constater les dégâts que pouvait engendrer ce type d’initiative.

D’abord vis-à-vis des partisans. Certains d’entre eux ont montré leur mécontentement sur les réseaux sociaux, en apprenant quelques heures avant le coup d’envoi que la rencontre face au Panama n’aurait finalement pas lieu.

D’ailleurs, la modeste affluence au BC Place face à Curaçao prouve qu’il va falloir repartir à la conquête du public qui a répondu présent lors de la campagne de qualification.

De plus, les revues de presse en Europe et en France, qui parlent très peu du Canada habituellement, n’ont pas hésité à tourner en dérision ce triste épisode de l’équipe nationale.

C’est pourquoi cette victoire doit servir de tournant.

Pour les joueurs d’abord. Ils doivent absolument se concentrer sur la chance d’une vie: celle de jouer une Coupe du monde après 36 ans d’absence au plus haut niveau.

Cela doit aussi et surtout servir de leçon à une fédération qui doit accompagner du mieux possible les ambitions et l’émancipation de ces femmes et de ces hommes qui ne souhaitent qu’une chose: représenter au mieux les couleurs du pays.