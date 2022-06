On était sûrement rendus là dans le monde sportif. Il fallait qu’il se passe quelque chose. On le voit dans tant de fédérations avec des dizaines d’athlètes qui ne relatent pas que des cas individuels, mais aussi des cas de groupes qui se produisent dans le sport canadien , a d’abord indiqué Brassard au sujet des mesures annoncées dimanche par la ministre St-Onge, en obligeant notamment les organisations sportives nationales à rendre des comptes et en modifiant les critères de financement.

« Il était temps qu’il se passe quelque chose. C’est un pas dans la bonne direction. Maintenant, il est important que les bottines suivent les babines parce que dans le monde fédéré sportif, les mêmes personnes sont encore en place que lorsque j’étais athlète. » — Une citation de Jean-Luc Brassard

Les propos de Jean-Luc Brassard se confirment avec un survol, même sommaire, des feuilles de route de certains dirigeants de fédérations qui sont devenus des gestionnaires de carrière en passant d’une fédération à l’autre à travers plusieurs décennies.

Ces personnes qui ont fermé les yeux pendant tant d’années, vont-elles changer du jour au lendemain? Ça reste à vérifier. Souhaitons que la ministre ait l’appui nécessaire pour vraiment faire bouger les choses. J’ai aimé que dans son rapport, elle mette des considérations financières et des pénalités pour ceux qui ne voudraient pas changer. Et ça, c’est le nerf de la guerre , a-t-il insisté.

Brassard se dit encouragé de voir qu’une ministre s’attaque de front au problème. Ça fait seulement cinq mois qu’elle est en poste et déjà, la ministre St-Onge fait plus de démarches que tous les ministres des 20 dernières années , a-t-il souligné.

Agir et protéger les athlètes

Pour lui, les conseils d’administration des fédérations doivent devenir transparents et imputables. Jean-Luc Brassard réfute la notion que ces organismes aient pu ne pas savoir ce qui se passait dans leur cour.

Ce n’est pas vrai qu’ils ne savent pas ce qui se passe. On l’a vu dans le passé. Ces gens-là doivent servir à quelque chose et pas seulement à surveiller les budgets des fédérations qui sont souvent minimalistes , a-t-il insisté.

Pour Brassard, la priorité des gestionnaires doit être la santé et la sécurité des athlètes au sein de leur fédération. Il en veut contre la notion que l’on accepte de fermer les yeux sur tout au nom de la performance.

« Il n’y a qu’un constat, et c’est un échec monumental. Ces gens-là devraient avoir un bon examen de conscience à faire. Ils avaient le pouvoir de changer les choses, mais ne l’ont pas fait pour toutes sortes de raisons. S’ils ne l’ont pas fait dans le passé, est-ce qu’ils le feront soudainement dans le futur? Ça reste à vérifier. » — Une citation de Jean-Luc Brassard

Jean-Luc Brassard va plus loin en dénonçant les abus de toutes sortes, le harcèlement, l’intimidation ou des techniques d’entraînement complètement dépassées.

La mentalité qui veut qu’il faille souffrir pour devenir un athlète olympique, qu’il faille faire des sacrifices, ça fait longtemps que c’est dépassé. Ça n’existe plus que dans l’imaginaire populaire. Il y a tellement d’athlètes qui ont réussi de belles performances en s’épanouissant. Le sport devrait être d’abord et avant tout une école de la vie, même au plus haut niveau.

Chargement de l’image Jean-Luc Brassard commente les annonces de la ministre fédérale des Sports concernant les abus dans le monde du sport canadien.

On apprend à perdre et à gagner. On apprend à se dépasser. C’est comme n’importe qui qui fait un cursus scolaire. S’il le fait dans la bonne humeur en s’épanouissant, ses notes seront meilleures que s’il le fait à coups de fouet ou en étant ostracisé tout au long de son parcours.

Il n’y a rien de différent dans le monde sportif. C’est juste qu’il y a de vieilles conceptions où il faut avoir mal, il faut souffrir, où il faut se traîner dans un bac d’épines de roses. C’est nettement dépassé. Il est temps que l’on s’attaque à ça , a-t-il conclu.

(Avec les informations de Gabrielle Proulx)