Rory McIlroy demeure le champion de l’Omnium canadien

Rory McIlroy a défendu avec succès son titre de l’Omnium canadien, dimanche, avec une carte de 62 (-8) qui lui a permis de s’imposer devant Justin Thomas et Tony Finau après une fin de tournoi spectaculaire.

C’est la première fois que McIlroy réussit à défendre un titre sur le circuit de la PGA. Il avait triomphé à l’édition 2019 de l’Omnium canadien présentée au parcours du club de Hamilton. Le tournoi a toutefois été annulé en 2020 et 2021 en raison de la COVID-19.

Thomas a livré une bonne bataille au parcours du club St. Georges d’Etobicoke, mais elle s’est terminée au 17e fanion. McIlroy et Thomas partageaient la tête quand Thomas s’est écroulé avec deux bogueys consécutifs, tandis que McIlroy a enchaîné des oiselets.

McIlroy a conclu en 261 coups (-19) et a battu Finau par deux coups.

De son côté, Justin Rose a égalé le record du tournoi et du terrain en remettant une carte de 60 (-10) – malgré trois bogueys – et a terminé à égalité avec Sam Burns (65) à -14.

Il s’agit de la deuxième victoire de McIlroy cette saison. Il a triomphé à la Coupe CJ de Las Vegas en octobre dernier. Il a mis la main sur un 21e titre sur le circuit de la PGA.

C’est une journée dont je vais me souvenir pour très, très longtemps, a affirmé McIlroy. Vingt et une victoires sur le circuit, c’est une de plus que quelqu’un.

Ce commentaire se voulait une flèche vers Greg Norman, pilote du circuit LIV financé par des intérêts saoudiens. Norman avait dit de McIlroy qu’il était victime d’un lavage de cerveau par la PGA au Washington Post après que McIlroy eut critiqué le nouveau circuit.

Corey Conners a été le meilleur Canadien du tournoi. Il a terminé seul au 6e rang à -12. Il a remis une carte de 62 (-8) lors de la ronde ultime.