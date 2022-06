Les signaleurs du Québec retrouvent leur récompense : le Grand Prix du Canada de F1

C’est jour de répétition générale à Saint-Célestin, près de Trois-Rivières, lors de la troisième manche de la Coupe de Montréal de karting, présentée le premier week-end de juin. Tout le monde est à son poste autour de la piste.

L’œil aux aguets du moindre incident, chacune et chacun dans les diverses stations du circuit, les signaleurs se préparent pour le Grand Prix du Canada de F1.

Ils viennent d'horizons différents mais se retrouvent au bord de la piste avec un point commun : la passion de la course automobile.

Les signaleurs font partie de l'Association des signaleurs de la région du Québec (ASRQ) et apprennent le métier de signaleur au bord de la piste sur les circuits de karting du Québec. Seule l'expérience donne accès au Grand Prix du Canada de F1.

Chargement de l’image Arnaud Levasseur brandit le drapeau jaune lors d'une course de karting. Photo : Société Radio-Canada / Philippe Crépeau

À sa deuxième année au bord de la piste, Arnaud Levasseur fera partie des petits nouveaux dans l’équipe du Grand Prix du Canada.

Ça fait longtemps que je suis la F1. Ça a commencé quand j'avais cinq ans : mon père m'a amené au Grand Prix. La dernière fois que je suis allé au Grand Prix du Canada, dans les gradins, ça remonte à 2017. J'en voulais plus , explique Arnaud Levasseur, professeur à l'école Le Goéland, Sherbrooke, à Radio-Canada Sports.

Au Grand Prix, il y a toujours de la publicité pour se joindre à l'ASRQ, et le seul moyen d’être plus près de l’action que d’être spectateur dans les gradins, c’est d’être signaleur.

Oui, le stress est plus important [au Grand Prix de F1], admet-il. Il y a un peu plus de gens qui regardent, mais si on est capables de bien faire notre travail en karting, je sais que la formule 1, ce n’est pas plus difficile à faire.

Il y a maintenant 13 ans que Chantale Sylvain est signaleure, dont 10 ans au Grand Prix du Canada, et elle se souvient très bien de son premier contact avec la F1.

La première formule 1 qui est passée à côté de moi, j’ai eu beaucoup d’émotions à l’intérieur, c’est venu me chercher, j’avais presque les larmes aux yeux , dit Chantale Sylvain, adjointe à la magistrature au Palais de justice de Saint-Jérôme.

Chargement de l’image Chantale Sylvain à son poste au circuit de Saint-Célestin Photo : Société Radio-Canada / Philippe Crépeau

Je regardais les courses à la télévision, mais très peu. Mon conjoint, qui est préposé au départ, m'a expliqué comment ça fonctionnait, et j'ai vu ça différemment, ajoute Mme Sylvain. Quand j'ai eu la chance d'essayer, j'ai tout de suite eu la piqûre.

J'adore ça, surtout quand il y a de l'action. On ne veut pas qu'il y ait de blessés, mais quand on doit intervenir, il y a de l'adrénaline, et c'est le fun , précise-t-elle.

Il y aura une cinquantaine de signaleurs du Québec sur les 150 prévus, moins que d’habitude, pour le retour de la F1 à Montréal.

Cette année, ce n’est pas l’année où on aura le plus de signaleurs étant donné les particularités qu’on a eues, la COVID et tout ça, l’absence du GP pendant quelques années , explique Cynthia Coderre, présidente de l'ASRQ.

On accueille les signaleurs au Grand Prix du Canada de F1 à partir de la deuxième année, précise-t-elle. Ça prend un certain bagage, des réflexes aiguisés. Et ça, ça se développe sur le bord des pistes.

Chargement de l’image Cynthia Coderre surveille sa liste de départ avant une course de karting au circuit de Saint-Célestin. Photo : Société Radio-Canada / Philippe Crépeau

Lors de la répétition générale de Saint-Célestin, Chantale Sylvain et Arnaud Levasseur ont fait équipe afin de bien synchroniser leurs efforts.

On a tous notre façon de travailler et on place nos drapeaux et nos équipements de façon à perdre le moins de temps possible. J'ai toujours le bleu et le jaune près de moi , explique Chantal Sylvain.

On ne veut pas se tromper de drapeau, mais dans le feu de l'action, ça peut arriver , admet-elle avec un petit sourire gêné.

Chargement de l’image Chantale Sylvain et Arnaud Levasseur au bord d'une piste pendant une course de karting Photo : Société Radio-Canada

Les signaleurs ne font pas qu'agiter des drapeaux : ils doivent savoir manier l'extincteur, le balai – quand il y a des débris ou de la saleté sur la piste – et la grande pince qu'on appelle le hook pour remorquer les karts et pour les éloigner de la piste.

Ils doivent également signaler tout comportement antisportif par radio au préposé au départ.

Les yeux rivés sur la piste, ils doivent savoir anticiper les manœuvres des pilotes et intervenir le plus vite possible en cas de sortie de piste.

Q : Chantale, si vous aviez un ou deux conseils à donner à Arnaud, qui va découvrir le Grand Prix du Canada, ce serait quoi?

R : Ne sois pas un spectateur [rires], dit-elle à son collègue signaleur, car dans ce temps-là, on oublie qu'on a la responsabilité de protéger non seulement les pilotes mais aussi tous les travailleurs sur le bord de la piste.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Chantale Sylvain et Arnaud Levasseur au bord du circuit de karting de Saint-Célestin Photo : Société Radio-Canada

Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que de la formule 1 au programme du Grand Prix du Canada, il y a plusieurs courses de soutien : la Coupe Nissan Sentra, le Challenge Ferrari, la F1600, avec beaucoup de voitures inscrites, et certaines classes sont plus propices aux contacts.

Il faut être très alerte, car il peut y avoir beaucoup d'autos en piste, et les voitures sont plus grosses qu'en karting. Ça peut être stressant, mais la nervosité baisse avec l'expérience , affirme Chantale Sylvain.

C’est sûr que c’est tentant de suivre le spectacle un peu comme quelqu’un qui est dans les gradins, admet pour sa part Arnaud Levasseur, mais on ne peut pas se permettre de faire ça : il faut rester concentré à chaque seconde sur ce qui se passe.

Dans quelques jours, Arnaud Levasseur verra passer, à quelques centimètres de ses drapeaux, des F1 sur le circuit Gilles-Villeneuve.