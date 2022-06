Rocket de Laval : quand les derniers de classe mènent le bal

À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes. Rafaël Harvey-Pinard et Cayden Primeau, deux choix tardifs du Canadien, font ce qu'il faut pour monter dans l'estime des grands patrons du CH.

Le Rocket de Laval a peut-être perdu le 5e match de la série face aux Thunderbirds de Springfield, mais les prestations du 197e choix de la séance de repêchage de 2017 (Primeau) et du 201e de celle de 2019 (Harvey-Pinard) fournissent une occasion aux nouveaux dirigeants des Canadiens de se réjouir du flair de la direction précédente.

Primeau et Harvey-Pinard n'étaient certes pas sur le radar de beaucoup de recruteurs lorsqu'ils sont devenus des espoirs de l'organisation montréalaise à la fin d'une longue journée de repêchage où ils espéraient entendre leur nom prononcé au micro plus tôt.

Mais au moins, ce moment tant attendu est venu. Et c'est ce qui compte, même si les spécialistes de l'entretien ménager se préparaient déjà probablement à nettoyer les lieux et à démonter les tables.

Être un choix de 7e et dernier tour est un exploit digne de mention, même si à votre premier camp d'entraînement on vous invite probablement pour remplir un chandail . C'est à ce moment que les vieux sages du monde du hockey jugent bon de préciser que l'habit ne fait pas le moine.

Enfiler l'uniforme est un privilège, mais c'est ce qu'on fait une fois rendu dedans qui importe. Harvey-Pinard et Primeau sont en train de le prouver, pendant ce beau parcours du club-école du Canadien dans la Ligue américaine.

Il fallait entendre les quelque 10 000 spectateurs à la Place Bell s'animer à chacune des vigoureuses mises en échec de l'attaquant du Saguenay. Pourtant, Harvey-Pinard est tout petit et le coup semblait percutant. Non, ce n'est pas un hasard s'il est devenu l'un des favoris de cette foule.

L'acharnement de ce brillant dernier de classe de la cuvée 2019 lui vaut soudainement beaucoup d'attention de la part de ses rivaux. Et les joueurs des Thunderbirds de Springfield ne sont pas tendres. Harvey-Pinard s'est d'ailleurs fait joliment étamper dans la bande derrière son filet lors d'un moment intense de la prolongation samedi soir.

Le public a retenu son souffle. Et le favori s'est relevé, visiblement un peu amoché, avant de se retourner pour à nouveau déranger l'adversaire. Harvey-Pinard avait auparavant inscrit les deux buts du Rocket.

Ça lui en fait 5 à ses 4 derniers matchs dans une série très robuste contre une équipe avec des joueurs costauds qui se plaisent à essayer d'intimider Harvey-Pinard et ses coéquipiers. Et à malmener Cayden Primeau...

Il va commencer à être fatigué, il va prendre une petite journée de repos demain , a lâché l'entraîneur-chef du Rocket Jean-François Houle en commentant le travail de son gardien Cayden Primeau après la défaite de son équipe samedi soir.

Primeau est au sommet de son art durant cette série. Il apprend à la dure et c'est exactement ce que l'organisation du CH souhaitait. Enfin, un club-école qui se tient debout, direz-vous. Et qui permet à la relève de faire ses devoirs dans un contexte idéal.

Chargement de l’image Le gardien du Rocket de Laval Cayden Primeau effectue un arrêt, les yeux fermés, face aux Thunderbirds de Springfield, mercredi soir. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Les spectateurs ont scandé le nom de leur gardien à de nombreuses occasions, on aurait cru entendre les cris d'encouragement pour Carey au Centre Bell. Il suffisait de s'imaginer Cayden à sa place...

Mais la comparaison s'arrête là. Le no 31 du Rocket se bâtit une confiance à Laval. Et ses performances durant ces séries sont les remparts d'une solide fondation. Les joueurs des Thunderbirds sont constamment sur son dos après le coup de sifflet. Les coéquipiers de Primeau ont le devoir de le protéger et ils le font.

Samedi soir, durant un avantage numérique accordé au Rocket, Alex Belzile a foncé comme un enragé sur Dakota Joshua après que l'attaquant de Springfield se soit permis un contact gratuit avec le jeune gardien.

Le geste a coûté aux Lavallois leur supériorité d'un joueur. Mais il fallait que Cayden se sente appuyé, lui, qui grâce à son brio, maintient le rêve du Rocket de participer à la finale en dépit d'une forte opposition.

Gagner en éliminatoires, ça sert à ça. Former le caractère de vos joueurs prometteurs. Au lieu d'être chez lui à se demander comment il fera pour un jour déloger Jake Allen ou Samuel Montembeault, Primeau a l'occasion de prouver qu'il peut avoir du succès dans la Ligue américaine. Et qu'il possède l'aplomb d'un gardien numéro un.

Entre les deux oreilles et sur la patinoire.

Devant les journalistes, Primeau demeure de glace. Il ne s'emballe pas. Les autres le font pour lui. Et si Jean-François Houle veut qu'il se repose, parce que le Rocket en aura plein les bras lundi à Springfield. Et mercredi peut-être lors du 7e et décisif match, si Primeau arrive à maintenir le rythme.

À lire aussi : Le Rocket en séries : l’apprentissage accéléré de Joshua Roy

Rafaël Harvey-Pinard dit qu'il ne fait que jouer à sa manière, avec intensité. Comme il l'a fait dans les rangs juniors. Avec les Huskies, puis les Saguenéens. Il est bien sûr le seul joueur repêché au 7e tour en 2019 à avoir marqué un but dans la LNH cette saison. Harvey-Pinard n'a joué que 4 rencontres avec le grand club.

Sa performance en éliminatoires est inspirante.

Son coéquipier Devante Smith-Pelly a dit qu'il était en ce moment le meilleur joueur du Rocket. Et que le style de jeu du numéro 11 du Rocket lui rappelait bien sûr celui d'un certain Brendan Gallagher, le numéro 11 du CH qui selon lui, dit-il en riant, est un peu moins habile que le jeune Harvey-Pinard...

Les choix de 7e tour qui font paraître les recruteurs pour des génies sont plutôt rares. Mais ces temps-ci, il ne faut pas chercher très loin. Le Lightning de Tampa Bay en compte un bon dans ses rangs. Ondrej Palat, 208e choix de la séance de repêchage de 2011, est aujourd'hui l'un des piliers du Lightning qui tente de remporter une 3e Coupe Stanley d'affilée.

L'éclosion de ce genre de joueurs après un séjour dans les ligues mineures contribue largement à la réussite d'une organisation. Il suffit de s'accorder le temps voulu pour les développer dans un environnement gagnant.

Le Rocket de Laval est sur la bonne voie dans sa quête de la Coupe Calder.