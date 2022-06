Le Lightning accède à sa troisième finale de la Coupe Stanley de suite

Steven Stamkos a inscrit les deux buts du Lightning et les siens ont défait les Rangers de New York 2-1, samedi, pour remporter la finale de l'Association de l’Est en six rencontres.

Ondrej Palat a été complice des deux buts de Stamkos. Frank Vatrano a été l'unique buteur des Rangers.

Andrei Vasilevskiy a été étincelant et a stoppé 20 tirs. Igor Shesterkin a également été solide dans la défaite en réalisant 29 arrêts.

Le Lightning a ainsi remporté une 11e série d’affilée.

Corey Perry est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la LNH à se qualifier pour trois finales de la Coupe Stanley consécutives avec trois équipes différentes. Il a affronté le Lightning en 2020 avec les Stars de Dallas, puis en 2021 avec le Canadien de Montréal.

Marian Hossa a également réussi ce tour de force.

Malgré sa domination en première période, le Lightning a été incapable d'ouvrir le pointage. Stamkos est le joueur qui est passé le plus près de marquer quand son tir a touché la barre horizontale.

Malgré ses multiples arrêts spectaculaires, dont un à bout portant contre Nikita Kucherov, Shesterkin a finalement cédé à 10 min 43 s de la deuxième période.

Le capitaine du Lightning s'est servi du défenseur des Rangers Ryan Lindgren comme écran et son tir a surpris Shesterkin du côté du bouclier.

Après qu'Alexis Lafrenière eut forcé le Lightning à commettre une infraction, les Rangers ont nivelé la marque. Avec moins de sept minutes à faire, Andrew Copp a remporté la mise au jeu et Vatrano a immédiatement battu Vasilevskiy du côté du gant.

Seulement 21 secondes plus tard, Stamkos – qui avait été coupable de la pénalité qui avait mené au but de Vatrano – a redonné l'avance au Lightning. Son tir initial a été bloqué par Shesterkin, mais le rebond l'a frappé avant de pénétrer dans le filet.