Le Comité olympique canadien investit dans des initiatives de sport sécuritaire

Par communiqué, le COC indique qu’il continuera également d’engager un dialogue avec les différents intervenants du milieu, dont le nouveau Bureau de la commissaire de l’intégrité dans le sport, pour cibler convenablement les investissements en prévention, en éducation et en gouvernance, entre autres.

Le chef de la direction et secrétaire général du COC, David Shoemaker, a procédé à l’annonce dans le cadre de la Session annuelle de l’organisation, à Montréal. Il a qualifié la situation actuelle d’ intenable .

Nous désirons tous compter sur un système sûr et accessible qui produit aussi des résultats sur la scène mondiale, a déclaré M. Shoemaker. Pour y parvenir, nous devons travailler en collaboration pour trouver des solutions et les mettre en œuvre. Cette contribution souligne l’engagement du COC pour un système sportif sûr et sans obstacle, maintenant et pour l’avenir.

La trampoliniste Rosie MacLennan, double médaillée d’or olympique, triple championne du monde et présidente de la commission des athlètes du COC, a affirmé que l’annonce était importante et encourageante .

Pour que les athlètes performent à leur sommet, nous avons besoin d’un système sûr, équitable et qui place la santé mentale et physique des athlètes au centre de tout, a déclaré Rosie MacLennan. Ce nouveau financement et l’engagement de travailler avec la communauté des athlètes contribueront à en faire une priorité.

Selon la ministre des Sports du Canada, Pascale St-Onge, des allégations de mauvais traitements, d’abus sexuels ou de détournement de fonds ont été portées contre au moins huit organisations sportives nationales au cours des cinq premiers mois de son mandat.

Mme St-Onge a aussi annoncé au début de juin qu’un audit sera mené à Hockey Canada pour s’assurer que des fonds publics n’ont pas été utilisés pour taire une histoire d’agression sexuelle qui aurait été commise par des joueurs de hockey junior, dont des membres de l’édition 2018 d’Équipe Canada junior.

La ministre des Sports doit annoncer une série de mesures en sport sécuritaire ce dimanche.