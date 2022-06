Le Grand Prix du Canada et la F1 en mode infonuagique

Il s'agit d'un premier commanditaire en titre pour l'événement en 19 ans. C'est un contrat d'un an, a précisé l'organisation montréalaise.

AWS (Amazon Web Services) est une division du groupe américain de commerce électronique Amazon, spécialisée dans les services de technologie infonuagique à la demande pour les entreprises et les particuliers.

En 2020, elle a généré 45 milliards de dollars, soit 11,5 % du chiffre d'affaires d'Amazon.

La technologie infonuagique, ou le cloud computing en anglais, permet aux utilisateurs d'accéder aux stockages, aux fichiers, aux logiciels et aux serveurs par l'entremise de leurs appareils connectés à Internet, que ce soient ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes, montres ou autres appareils prêt-à-porter. Les fournisseurs en infonuagique conservent et traitent les données dans un endroit distinct de leurs utilisateurs. L'infonuagique offre la possibilité de conserver des données et des programmes et d'y accéder par Internet plutôt que sur un disque dur. Cela permet aux entreprises de toutes tailles de devenir plus agiles.

Il existe plusieurs types d'infonuagique. En F1, le calcul haute performance (HPC) a permis de redessiner les monoplaces de 2022, l'apprentissage automatique (AA) produit des statistiques avancées pour améliorer l'offre aux amateurs et l'interconnexion des objets par Internet (IoT) relie les capteurs sur le terrain et en piste afin de fournir des données en temps réel.

La F1 a choisi en 2018 AWS comme fournisseur officiel de services infonuagiques et d'apprentissage automatique. Les équipes ont aussi leurs propres fournisseurs, comme Red Bull avec Oracle, Mercedes-Benz avec HPE, Aston Martin avec Cognizant ou Alfa Romeo avec Zadara.

Le Britannique Rob Smedley, ancien ingénieur de course au sein de Ferrari entre 2006 et 2013 et chef de la performance de Williams de 2013 2016, est aujourd'hui consultant en données `de F1 pour AWS.

Chargement de l’image Rob Smedley et le pilote brésilien Felipe Massa chez Ferrari en 2009 Photo : Getty Images / Mark Thompson

Il a commencé en F1 dans l'écurie Jordan en 2001 en acquisition de données avant de devenir ingénieur de course.

L'ingénieur de 48 ans, formé à l'Université Loughborough dans la région de Leicestershire, a accepté de parler à Radio-Canada Sports de son travail de consultant pour AWS.

Quand j'ai quitté l'équipe Williams, je voulais un nouveau défi, car j'avais voyagé avec des équipes de F1 pendant 25 ans. J'ai commencé assez jeune et je voulais utiliser mes connaissances et mes habiletés pour donner quelque chose à la F1.

Ross Brawn avec qui j'avais travaillé chez Ferrari, aujourd'hui directeur technique et sportif de la F1, m'a alors demandé si je pouvais l'aider dans la collecte de données pour en offrir encore plus aux amateurs, et c'est comme cela qu'AWS est entré en F1.

Vous avez d'un côté des gens avec des connaissances techniques incroyables en F1 et de l'autre, ce domaine technologique très poussé et qui fonctionne super bien, et quand vous réunissez toutes ces connaissances, les possibilités sont immenses , affirme l'ingénieur britannique.

Chargement de l’image Rob Smedley, ingénieur britannique, consultant en données de F1 pour AWS Photo : Société Radio-Canada

Des partenariats se forment, ajoute-t-il. Aujourd'hui, AWS devient le commanditaire en titre du Grand Prix du Canada, et ça montre qu'AWS investit de plus en plus dans la F1 et s'intègre de plus en plus dans les façons de faire de la F1.

D'un environnement physique, dans les usines des équipes, la F1 est passée à un environnement virtuel de stockage.

Avant, les entreprises avaient leurs propres serveurs qui étaient physiquement à l'usine. Mais pour grandir et pour combler leurs besoins, elles se servent maintenant de l'infonuagique, qui offre la possibilité d'interconnecter plein de serveurs virtuels, si vous voulez. C'est comme un entrepôt virtuel pour pouvoir stocker beaucoup plus d'informations. C'est ça le nuage , explique-t-il.

Pour le sport, c'est extraordinaire, parce que tous ces gens hyper spécialisés qui forment l'ADN de la F1 ont maintenant accès à cette façon virtuelle de traiter les données, précise-t-il. Ça permet de faire avancer la F1 à travers des projets super et innovants.

Les ingénieurs de F1 récoltent de plus en plus de données provenant des voitures. Aujourd'hui, une F1 contient environ 300 capteurs qui envoient plus d'un million de données télémétriques à la seconde.

Chargement de l’image Rob Smedley au sein de Williams en 2016 Photo : Getty Images / Mark Thompson

La F1 n'est plus depuis longtemps un sport mécanique.

La F1 s'est toujours démarquée d'un point de vue technologique, depuis des décennies. Et le sport utilise maintenant des technologiques numériques avec des systèmes informatiques complexes, de façon à pousser la F1 à aller encore plus loin, pour offrir un spectacle encore plus riche , dit Rob Smedley.

AWS permet par exemple à la F1 d'offrir de plus en plus d'informations, de chiffres et de statistiques en temps réel pendant les courses sur les écrans des amateurs. Au risque parfois d'encombrer l'image ou de parasiter le spectacle. C'est une question de dosage. Mais la F1 n'a jamais été aussi accessible au grand public, et le public en redemande.

Est-ce que ça pourrait me donner envie de revenir sur les circuits? Peut-être un jour. Je ne ferme pas la porte , lance-t-il avec un sourire franc.

Chargement de l’image Rob Smedley ne dit pas non à un retour sur les circuits de F1. Photo : Société Radio-Canada

Les projets qu'AWS met sur pied avec la F1 se font pour la plupart à distance, loin des circuits. Mais il y a dans chaque équipe des ingénieurs très spécialisés pour analyser toutes les composantes de la voiture, leurs réactions et leurs effets sur sa performance. Ces têtes pensantes ne sont pas toutes sur place, certaines travaillent à l'usine en temps réel.

Pour l'instant, dit l'ingénieur britannique, en hésitant beaucoup, je suis content de faire ce que je fais. Je ne suis pas certain de vouloir aller à 23 courses (soit une saison complète de F1). Entre 10 et 15 courses, c'est pour moi le bon chiffre. Mais ça me manque, c'est vrai. Il n'y a pas de sentiment plus fort que d'être au circuit le dimanche quand les voitures démarrent, et que vous devez tout faire pour que la voiture soit la plus performante possible. C'est le boulot rêvé.

Rob Smedley a d'ailleurs conclu l'entretien en disant qu'on le reverrait certainement un jour au circuit Gilles-Villeneuve.