Rafaël Harvey-Pinard marque en prolongation, le Rocket égalise la série 2-2

Rafaël Harvey-Pinard a touché la cible en prolongation, vendredi, et le Rocket de Laval a vaincu les Thunderbirds de Springfield par la marque de 3-2 à la Place Bell pour créer l'égalité 2-2 en finale de l'Association de l'Est.

Harvey-Pinard a fait mouche après avoir accepté une remise dans l'enclave de Sami Niku. Il a ensuite tiré en pivotant, puis la rondelle s'est faufilée à travers l'équipement du gardien Joel Hofer.

Les joueurs des deux équipes ont par la suite échangé quelques politesses sur la patinoire avant de rentrer au vestiaire. Les arbitres ont toutefois été en mesure de rapidement calmer la situation.

Jean-Sébastien Dea et Cédric Paquette ont permis au Rocket de combler un retard de deux buts. Xavier Ouellet a amassé deux aides, tandis que Cayden Primeau a brillé devant sa cage avec 42 arrêts.

MacKenzie MacEachern et Dakota Joshua avaient offert les commandes aux Thunderbirds tôt en première période. Hofer a repoussé 48 tirs.

Le Rocket a pu compter sur les retours au jeu de l'attaquant Gabriel Bourque et du défenseur Gianni Fairbrother, qui participait à un premier match depuis le 4 mars. Afin d'ajouter du poids à son équipe, l'entraîneur-chef Jean-François Houle s'est aussi tourné vers l'attaquant Devante Smith-Pelly.

Les attaquants Joshua Roy, Peter Abbandonato et Brandon Gignac, blessé au bas du corps, ont été laissés de côté. Le Rocket comptait donc sur une formation de 11 attaquants et 7 défenseurs.

De l'action des deux côtés

Les Thunderbirds ont contrôlé le jeu en début de rencontre. MacEachern a ouvert la marque en moins de quatre minutes de jeu. Il s'est moqué de Ouellet, avant de battre Primeau dans la lucarne.

Le Rocket a continué d'avoir des ennuis à contrer le jeu des Thunderbirds dans le fond de son territoire, en plus d'avoir toutes les difficultés du monde à quitter sa zone défensive.

Joshua a creusé l'écart à quelques instants plus tard, au terme d'une mêlée devant Primeau. Il ne s'était pas encore écoulé neuf minutes de jeu à la Place Bell que déjà les Thunderbirds affichaient 15 tirs au compteur.

Le Rocket a cependant réussi à renverser la vapeur.

Dea a permis au Rocket de rentrer au vestiaire en retard par un seul but. Il a fait dévier un tir de Ouellet derrière Hofer pendant un avantage numérique de deux joueurs lorsqu'il ne restait que 0,1 seconde à écouler à la première période.

Cédric Paquette a ensuite créé l'égalité au début du deuxième vingt. Il a surpris Hofer du côté de la mitaine à partir du point des mises en jeu à la droite du gardien.

Primeau s'est signalé à quelques reprises par la suite. Il a notamment été alerte sur une déviation de Will Bitten et lorsque MacEachern s'est retrouvé seul devant lui et qu'il a tenté de le battre avec une feinte entre ses jambes.

Les deux portiers ont été les étoiles en troisième période. Hofer a frustré coup sur coup Alex Belzile et Harvey-Pinard tôt dans l'engagement. De son côté, Primeau est demeuré vigilant devant Joshua, qui a tenté de le battre du revers.

Calle Rosen est passé tout près de régler le débat avec quatre minutes à faire en temps réglementaire. Le lancer frappé du défenseur des Thunderbirds a toutefois percuté le poteau.

Paquette s'est ensuite retrouvé au cachot, mais Primeau a fermé la porte aux Thunderbirds. Il a stoppé Bitten en échappée et a aussi joué de chance quand Nathan Todd a atteint le poteau. Harvey-Pinard a ensuite joué les héros pour le Rocket.

Le cinquième match de la série sera présenté samedi à la Place Bell.