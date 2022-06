Wyndham Clark mène à mi-parcours de l’Omnium canadien

En quête à 28 ans d'un premier titre de la PGA, Clark est également talonné par ses compatriotes Keith Mitchell (-6), Jim Knous (-6) et Alex Smalley (-6) ainsi que l'Anglais Matt Fitzpatrick (-6).

Le 293e joueur mondial a conservé son score intact à la suite de trois oiselets et de trois bogueys au club de St. Georges d’Etobicoke, près de Toronto.

Dans l'ensemble, j'ai vraiment bien joué. Je me sentais vraiment en confiance avec mon jeu. J'ai eu quelques petites mésaventures à la fin, mais à part ça, j'ai joué du très bon golf pendant 36 trous. Si je refais ça, j'aurai de grandes chances dimanche , a déclaré Clark.

Tenant du titre depuis 2019, le tournoi ayant été annulé les deux années suivantes à cause de la COVID-19, McIlroy s'est approché de la tête après avoir retranché deux coups à sa carte de pointage.

Tout le monde veut être aimé, et c'est bien de ressentir cet amour ici, a admis McIlroy. Je crois que les gens sont simplement heureux de retrouver l'Omnium canadien. Ç'a été trois très longues années.

« L'herbe longue te punit beaucoup et les verts sont trompeurs. Le vent se lève et ça s'assèche un peu à cause du vent. Soudainement, tu fais face à un parcours qui te met au défi. » — Une citation de Rory McIlroy

Dans l'ensemble, mon score de 68 reflète assez bien la façon dont ma journée s'est déroulée , a ajouté McIlroy.

Installés au 21e échelon, Aaron Cockerill (-2) et Nick Taylor (-2) sont les meilleurs Canadiens à mi-chemin de la compétition disputée en Ontario. Leurs compatriotes Adam Hadwin (-1), Adam Svensson (N), Corey Conners (N) et Mackenzie Hughes (+1) ont également évité le couperet fixé à +1.

C'est mon premier tournoi du circuit de la PGA et je suis en bonne position à l'aube du week-end, a souligné Cockerill. C'est en quelque sorte là où je voulais être et je vais voir si je peux connaître une meilleure ronde demain.

Au moment où Hadwin, Hughes et Mike Weir (+2), éliminé avant les parcours de la fin de semaine, approchaient le 18e vert, leurs supporteurs ont commencé à entonner l'hymne national canadien.

C'est incroyable! Ç'a été de longues années et les amateurs sont excités et prêts à encourager, a noté Hadwin. C'est extraordinaire de jouer devant eux, et c'est très bien qu'ils se soient déplacés pour nous encourager. J'imagine que ce sera la même chose ce week-end.

(Avec Agence France-Presse)