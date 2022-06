Blessée à l’épaule, Iga Swiatek renonce à Berlin

La favorite Iga Swiatek s'est retirée du tournoi sur gazon de Berlin en raison d'une blessure à une épaule, et elle a ajouté vendredi qu'elle doit se reposer en prévision de Wimbledon.

Swiatek vient de décrocher son deuxième titre aux Internationaux de France, après avoir écrasé l'Américaine Coco Gauff en finale samedi dernier.

La Polonaise devait entamer sa saison sur gazon dans la capitale allemande, mais elle a plutôt choisi de s'en retirer – tout comme la no 2 Anett Kontaveit, la no 3 Paula Badosa et l'ex-no 1 mondiale, la Japonaise Naomi Osaka.

Swiatek a écrit sur son compte Twitter qu'elle a pris cette décision parce qu'elle ressent un inconfort récurrent à une épaule .

Elle a ajouté qu'elle se concentrerait sur sa rééducation et son repos afin d'être prête pour Wimbledon.

La joueuse de 21 ans connaît actuellement une séquence de 35 victoires. Elle sera en quête d'un premier titre sur l'herbe de l'All England Club, à Wimbledon, au sud de Londres, où elle n'a encore jamais franchi le quatrième tour.