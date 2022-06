Le jeu d’échecs d’Olivier Renard

Quand on parle de joueurs qu’on ne connaissait pas à leur arrivée et que maintenant les gens ont peur de voir partir, ça veut dire qu’il y a eu une bonne évolution entre-temps. Je ne suis pas inquiet. Si un joueur important venait à quitter, c’est mon rôle de le remplacer par un nouveau joueur important ou un jeune qui a grandi , a affirmé Olivier Renard, vendredi.

Róbert Thorkelsson, par exemple, ne joue pas beaucoup. On pourrait penser que c’est une mauvaise acquisition. Mais je vous dis qu’on les prépare. Ils sont jeunes. Ils doivent manger du pain noir avant de jouer. On les voit progresser tous les jours , a-t-il ajouté.

Pour le moment, le CF Montréal doit attendre de voir si des offres se matérialiseront pour certains joueurs, tout en prévoyant les coups. Le mercato estival est lancé en Europe et, même s’il est satisfait de son effectif, le chef de la direction sportive est ouvert à laisser partir quelques éléments.

Je suis prêt à n’importe quelle position. Il n’y a aucun joueur qui est indispensable dans l’équipe. Il y a des joueurs qui sont importants, mais personne n’est indispensable. Le jour où il y a une proposition et que du côté sportif on est prêts à faire partir un joueur, j’en parle avec le conseil et on prend la décision à ce moment-là. C’est sûr que si jamais je ne suis pas prêt à remplacer un joueur, ça veut dire que moi et mon équipe on ne fait pas du bon boulot , a-t-il expliqué.

Questionné à savoir si des départs de joueurs pourraient avoir lieu dès cet été, il a répondu : c’est possible .

Comme il l’avait annoncé plus tôt cette saison, Olivier Renard a l’intention de prendre en compte la volonté des joueurs. Il ne voit pas d’urgence à effectuer des échanges, mais est prêt à toute éventualité.

Garder quelqu’un contre son gré n’est pas une bonne chose dans le sport en général et je ne me cache pas de le dire. Si un joueur a envie de partir, c’est le point de départ. C’est certain qu’il ne partira pas gratuitement si je considère qu'il a une valeur. Il faut que les trois parties soient d'accord , a-t-il dit.

Il a malgré tout répété à plusieurs reprises qu’il n’était pas stressé de savoir que des joueurs pourraient recevoir des offres. C’est à partir de là que les défis commencent pour son équipe.

Je dis toujours que le joueur le plus important est le joueur qui va venir remplacer le joueur qui est parti. Quand un joueur important part, tout le monde se demande ce qu’on va devenir sans lui. [...] Tout le monde parle de Djordje [Mihailovic] maintenant, mais même le dernier match quand il est sorti après quelques minutes de jeu, on a marqué quatre buts par la suite. L’équipe n’est pas que Djordje même s’il est un joueur important. C’est ça le sport d’équipe. Si quelqu’un est individuel, on fait du tennis.

Il a cependant été clair avec les agents des joueurs du CF Montréal. Bien qu’il soit ouvert à des transferts, il ne prévoit pas laisser partir tout son effectif.

C’est pas le but non plus de faire partir cinq, six ou sept joueurs dans un mercato. Les joueurs et les agents le savent aussi. C’est la première offre qui arrive ou l’on est intéressé à vendre. Après, si c’est plus que deux, trois ou quatre joueurs, la porte sera fermée à ce moment-là , a-t-il conclu.