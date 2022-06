Ce jeudi après-midi à Trois-Rivières, exactement trois ans après avoir raccroché ses patins en raison de symptômes de commotion cérébrale persistants, l’ex-joueur du Canadien de Montréal et du Lightning de Tampa Bay a fièrement reçu son diplôme de l’UQTR, où il vient de compléter un baccalauréat en kinésiologie.

Si le texte s'arrêtait ici, l’histoire serait déjà exceptionnelle. Or, la manière dont Bournival a complété cette étape de sa formation a laissé le personnel de l’université pantois. L’ex-hockeyeur, qui n’avait pas fréquenté une salle de cours depuis huit ans lorsqu’il a décidé de s’inscrire au programme en 2019, a maintenu une moyenne générale de 4,27 sur 4,3.

Si je fais le calcul, Michaël a dû obtenir des notes de A+ dans tous ses cours, sauf peut-être un où il aurait obtenu un A , réagit le chef du département des sciences de l’activité physique de l’université, Jean Lemoyne.

Parfois, des étudiants du cycle supérieur obtiennent des moyennes aussi élevées quand ils suivent juste quelques cours. Mais c’est rare qu’on voie des résultats pareils au baccalauréat. D’autant plus que Michaël est un jeune père de famille et, qu’en tant qu’athlète, il avait auparavant étudié dans un contexte différent. Honnêtement, je n’ai pas hésité à l’identifier comme candidat pour la maîtrise , confie le professeur.

Ce très haut niveau d’excellence académique a valu à Michaël Bournival la médaille d’argent de la gouverneure générale. Parmi les 907 diplômés du baccalauréat de l’UQTR (lors des cinq cérémonies tenues cette semaine), il est le seul à avoir reçu ce prestigieux honneur.

Assis dans un café à quelques coins de rues de l’université, Bournival mesurait son immense réussite d’un angle tout à fait charmant quand je l’ai rencontré.

Notre fille Juliette était âgée de cinq mois quand j’ai entrepris mon bac. Et une des choses qui me rendent le plus fier est d’être parvenu à faire mes études sans négliger ma famille. J’étudiais l’après-midi quand Juliette faisait sa sieste. Puis je m’y remettais le soir quand elle se couchait pour la nuit. Je n’ai pas perdu de temps de qualité avec ma fille. Ça n’a pas eu d’impact sur notre vie familiale , raconte-t-il.

Un peu plus tard, cette fameuse Juliette s’est encore immiscée dans la conversation. Car c’est beaucoup à cause d’elle que Michaël Bournival a décidé de mettre fin à sa vie de hockeyeur professionnel.

Il raconte avoir subi quatre commotions cérébrales durant sa carrière. La deuxième est survenue au camp d’entraînement du Canadien, en 2014, alors qu’il s’apprêtait à entreprendre sa deuxième saison dans la LNH.

J’ai caché cette deuxième commotion parce que je voulais assurer mon poste au sein de l’équipe. Et je n’ai jamais récupéré de cette blessure. Je dis que j’ai vécu quatre commotions, mais, au fond, je pense que la deuxième n’est jamais vraiment partie.

Les quatre dernières saisons de ma carrière ont été vraiment difficiles. J’étais étourdi en me levant le matin. J’étais étourdi sur la glace. Parfois, je me présentais à l’aréna complètement épuisé. Mais je faisais semblant d’être correct. Ma qualité de vie commençait vraiment à diminuer. Et quand notre fille est née, je me suis dit: "il n’y a pas de chance que je continue comme ça. Si je persiste à jouer, ça va gâcher tous les moments que je vais passer avec elle". C’est pour ça que j’ai pris la décision de me retirer , raconte-t-il.

Michaël Bournival et sa conjointe, Marianne Larouche, se préparent maintenant à la naissance d’un petit garçon. L’arrivée du petit frère de Juliette est prévue pour le mois d’août.

Michaël Bournival savait depuis les rangs juniors qu’il voulait devenir kinésiologue.

En marge de la série Subway (quand les meilleurs espoirs du hockey junior québécois affrontent les meilleurs espoirs russes), j’avais assisté à une conférence où on insistait sur l’importance de ne pas tout miser sur le hockey et d’avoir un deuxième plan de carrière solide.

La kinésiologie, c’était en moi depuis longtemps. Je me disais que c’était une façon de marier mes deux plus grandes passions: le hockey et l’entraînement. C’est le meilleur des mondes! , lance-t-il avec enthousiasme.

Toutefois, si on lui avait prédit qu’il allait atteindre un tel niveau d’excellence à l’université, il ne l’aurait probablement pas cru, avoue-t-il.

J’étais un bon étudiant au cégep. Mais c’était gros pour moi d’entrer à l’université huit ans après avoir étudié pour la dernière fois. J’ai demandé à ma blonde (qui est enseignante) de me donner des trucs. Elle m’a montré sa méthode pour étudier et ça s’est bien passé.

Je me revois encore au cours d’anatomie à ma première session. C’était un des gros cours du programme. Je prenais mes notes à la main alors que les autres étudiants utilisaient un ordinateur. Je pense que le fait d’écrire ainsi mes notes m’a aidé à mémoriser la matière.

J’étais passionné par ce que j’étudiais et, en plus, je suis quelqu’un de compétitif. Je ne fais rien à moitié et je voulais toujours obtenir de bons résultats. À cause de ma carrière de hockeyeur, j’ai l’impression que ma démarche d’apprentissage était inversée. J’essayais d’appliquer la théorie qu’on m’enseignait à ce que j’avais fait comme athlète. J’ai synthétisé beaucoup d’apprentissages de cette manière , relate Michaël Bournival.

Trois ans après son entrée à l’UQTR, Michaël Bournival projette l’image et le ton d’un homme tombé dans la potion magique. Il aime tellement son champ d’études qu’il a décidé d’entreprendre une maîtrise.

Ce n’était pas mon plan de faire une maîtrise, mais ça va me permettre d’ajouter un côté plus scientifique aux interventions que je ferai plus tard. Mon projet de maîtrise sera en lien avec l’utilisation d’accéléromètres auprès de jeunes hockeyeurs. Il va se faire en collaboration avec Hockey Québec et il s’intéressera aux joueurs qui feront partie d’Équipe Québec aux prochains Jeux du Canada.

Chargement de l’image Michaël Bournival a disputé 113 matchs dans la LNH. Il a dû mettre fin à sa carrière à cause de symptômes de commotion cérébrale. Photo : Lightning de Tampa Bay

Je portais un accéléromètre quand je jouais à Tampa Bay et je croyais que ça servait uniquement à mesurer nos fréquences cardiaques. C’est fascinant, maintenant, de se retrouver de l’autre côté de l’ordinateur. Ces puces amassent plein de données. Par exemple, elles mesurent aussi le volume d’intensité des joueurs et elles décèlent des asymétries gauche-droite, ce qui peut aider à prévenir des blessures ou à faciliter des réhabilitations , explique-t-il.

Au passage, l’étudiant modèle de l’UQTR souligne que trois des quatre équipes qui se sont hissées jusqu’au carré d’as de la LNH (Edmonton, Colorado et Tampa Bay) mesurent constamment les activités de leurs joueurs avec des accéléromètres.

Cette technologie est utilisée par plusieurs équipes. C’est une chance et un atout de la manipuler et de la maîtriser , dit-il.

De fil en aiguille, l’UQTR est donc en train de former un prototype unique d’intervenant en hockey.

Dans les murs du laboratoire de hockey de l’UQTR, on retrouve un ancien hockeyeur de la LNH qui est passionné par le métier d’entraîneur et qui détiendra le bagage scientifique nécessaire pour superviser ses athlètes de la salle d’entraînement jusqu’au déroulement des matchs.

C’est mon objectif de marier les tâches d’entraîneur et de préparateur physique , confesse-t-il. Dans cette perspective, il a hâte de retourner derrière le banc d’une équipe du Séminaire Saint-Joseph la saison prochaine pour continuer de peaufiner son approche et ses méthodes.

La seule idée de pouvoir aider des jeunes de sa région à vivre un parcours sportif comme le sien s’avère une immense source de motivation pour lui, dit-il.

Un autre aspect extrêmement intéressant de sa démarche consistera à développer de nouvelles méthodes d’entraînement hors glace ou de faire des transferts plus efficaces entre la préparation physique et ce que les hockeyeurs font sur la patinoire.

Mon expérience m’a appris que les entraîneurs communiquent assez peu avec les préparateurs physiques et qu’il n’y a pas nécessairement de lien entre ce que les joueurs font en gymnase et ce qu’ils doivent ensuite accomplir sur la glace.

Par exemple, je m’occupais de la préparation physique des Patriotes cette saison et, avec l’entraîneur Marc-Étienne Hubert, nous avons organisé des entraînements cardio spécifiques au hockey, sur la patinoire, en répliquant des situations de match. Pour les joueurs, c’est plus plaisant que de faire du vélo stationnaire. Et ça permet de maximiser le temps de glace. C’est le genre de choses que j’ai voulu apporter et qui font partie de ma philosophie.

Les lecteurs les plus avertis auront probablement noté qu’en plus des résultats époustouflants qu’il a connus en classe, Michaël Bournival était le préparateur physique de l’équipe qui a remporté le Championnat universitaire canadien. Ce qui lui vaut évidemment un autre A+.

L’histoire de cet humble et sympathique jeune homme est extrêmement inspirante. Il sera fascinant de voir ce qu’il parviendra à accomplir avec l’unique bagage de connaissances qu’il est en train de se forger.