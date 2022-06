« On essaie d’être prêts à n’importe quoi » - Artur Beterbiev

À 37 ans, Beterbiev (17-0, 17 K.-O.) mettra en jeu ses titres IBF et WBC des mi-lourds, tandis que Smith (28-3, 22 K.-O.), de cinq ans son cadet, déposera la ceinture WBO sur la table du théâtre du Madison Square Garden.

Pendant que Beterbiev n’y voit qu’une autre mission à compléter, son entraîneur Marc Ramsay obtient une occasion d’une revanche servie bien froide, lui qui était dans le coin d’Eleider Alvarez quand celui-ci a perdu un important duel éliminatoire pour le titre WBO face à ce même Smith.

L’analyse que l’on avait faite de Joe Smith avant le combat contre Eleider Alvarez était assez juste. C’est un gars entier qui donne toujours sa pleine mesure. Il est très fort physiquement et tout le monde sait qu’il possède une bonne force de frappe.

Il ne connaît pas de mauvaises soirées. Il amène toujours sa A-game. La différence majeure cette fois-ci, c’est que je ne vais pas à la guerre avec les mêmes outils , a expliqué Ramsay en parlant de Beterbiev.

On a préparé différentes choses. Nous avons élaboré quelques stratégies pour le combat, mais on ne sait pas exactement comment les choses vont se dérouler, mais on essaie d’être prêts à n’importe quoi , a dit Beterbiev en prenant bien soin de ne rien révéler de ce qu’il réserve pour son adversaire, le 18 juin.

Beterbiev sera en quête d’une troisième ceinture mondiale des mi-lourds. Mais pour lui, chaque duel demeure unique en soi, surtout quand il est question d’une unification de ceintures.

« Chaque combat est différent, selon qu’il y a un titre en jeu ou pas. C’est certainement plus intéressant quand il y a un enjeu. C’est comme la dernière fois que j’ai unifié deux ceintures contre Oleksandr Gvozdyk. J’avais ressenti une grande motivation. » — Une citation de Artur Beterbiev, champion IBF et WBC des mi-lourds

Et si vous vous demandiez si Artur Beterbiev est du genre à être impressionné à l’idée d’aller se battre au théâtre du Madison Square Garden, détrompez-vous.

Je ne suis pas un grand amateur de l’histoire de la boxe ni un amoureux de mon sport. Pour moi, ça ne change rien d'aller me battre au Madison Square Garden ou au Centre Bell à Montréal. Un ring, c’est un ring. Je préfère me concentrer sur des choses plus importantes comme le combat et ma stratégie , a-t-il lancé sans hésitation.

Vibrer pour les grands rendez-vous

Pour l’entraîneur aguerri qu’il est devenu au fil du temps, Marc Ramsay ressent toujours quelque chose de spécial à l’approche d’un combat présenté dans le mythique amphithéâtre new-yorkais.

C’est toujours l’fun, que ce soit au Centre Bell ou dans les autres grands arénas comme à Las Vegas ou à New York. Mais on a un travail à faire et quand la cloche sonne, notre vision se recentre vite , a admis Ramsay.

Pour lui, il demeure important de bien encadrer et connaître l’endroit où un combat va se dérouler. Il y a toujours un petit contrôle environnemental, il faut comprendre où l’on s’en va. On va bien choisir les gymnases où l’on va peaufiner notre préparation. On va sélectionner les restaurants à l’avance. On va étudier le type de foule qui assistera à l’événement. Ce n’est pas la même chose que ce soit en Angleterre, au Canada ou aux États-Unis.

Déjà, Ramsay a pris soin de montrer à son protégé des photos de la salle où il se battra. Il veut que Beterbiev soit capable de visualiser tout ça, même si ce n’est pas, selon lui, la chose plus importante.

L’entraîneur a insisté sur le fait qu’il n’a jamais eu à pousser très fort pour aller chercher le meilleur de son as pugiliste.

« Je n’ai jamais eu à le pousser très fort, que ce soit pour des combats de quatre rounds (à ses débuts) ou pour son dernier combat de championnat du monde (le 17 décembre 2021, au Centre Bell), c’est un trait qui lui est particulier. Mais pour un boxeur ou un entraîneur, un combat d’unification, c’est autre chose et on n’est jamais rassasié. » — Une citation de Marc Ramsay, entraîneur

Quand on lui a demandé de dire comment il entrevoyait le déroulement du combat, Beterbiev s’est contenté de dire qu’il n’entrait jamais dans le jeu des prédictions et qu’il allait simplement tenter de mettre en pratique ce qu’il avait répété dans le gymnase durant les séances de sparring avec l’un ou l’autre des six partenaires d’entraînement venus de partout dans le monde (Européens, Américains et Canadiens) pour l’assister dans sa préparation.

D’ailleurs, l’accalmie que nous vivons au chapitre de la pandémie a facilité le recrutement de ces importants faire-valoir.

La dernière ligne droite

À moins de 10 jours du combat, l’essentiel de cette préparation est déjà complété. On continue de travailler et de répéter le plan de match.

Beterbiev entrera sous peu dans la phase de la perte de poids qui l’amènera à respecter la limite prescrite des 175 lb de la catégorie.

À ce propos, il n’y a pas une once d’inquiétude du côté de Ramsay, qui décrit le champion IBF et WBC comme quelqu’un de très stable tant physiquement qu’émotionnellement.

« Parce que tous les combats sont tellement différents, il faut pouvoir garder la tête froide. Il faut garder le cap. Pour relaxer, je vais parfois jouer aux échecs ou écouter un livre audio en faisant de la course à pied. » — Une citation de Artur Beterbiev, boxeur

Il faut savoir qu’il n’a appris à jouer aux échecs qu’à l’âge de 28 ans. Il n’y a pas grand-chose en commun entre la boxe et les échecs, mais ça m’aide à réfléchir. J’ai appris à jouer uniquement en raison de la boxe. Peut-être que ça me rend meilleur (rires).

La réputation de pince-sans-rire de Beterbiev commence à peine à transpirer du boxeur. En fait, il éclate de rire en affirmant que Ramsay était le plus blagueur des deux pendant que l’entraîneur pointe dans la direction opposée.

Ça dépend des jours. Si je suis en pleine perte de poids, il rigole plus que moi. Je n’ai vraiment pas envie de rire dans ce temps-là.

Plus sérieusement, Artur Beterbiev explique la belle chimie présente entre lui et son entraîneur d’une manière très personnelle.

« Marc a le même âge que mon frère aîné qui a été mon premier entraîneur de boxe. Ils se ressemblent un peu du point de vue du caractère. Mais ce qui compte, c’est que nous ayons de bons résultats. Je pense qu’on va continuer comme ça. » — Une citation de Artur Beterbiev

L’équipe s’envolera mercredi soir à destination de New York afin de prendre part aux rendez-vous traditionnels que sont la conférence de presse du jeudi et la pesée qui aura lieu le vendredi midi.

Je m’attends à le voir performer à sa pleine mesure. C’est quelque chose qu’il nous donne de plus en plus au fil de ses plus récents combats. Il ne se limite plus à un seul style. Il est devenu un boxeur complet qui peut tout faire dans un ring.

Il s’ajuste rapidement à toutes les situations même quand le combat ne va pas dans la direction que l’on avait imaginée. Malgré ce qu’il a déjà réalisé, il a encore soif d’apprendre et de réaliser des performances , a conclu Ramsay.