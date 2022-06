Le CF Montréal prolonge le contrat de son directeur sportif Olivier Renard

L'entente serait d'une durée indéterminée , et les détails financiers du pacte n'ont pas été révélés.

Le club de la Major League Soccer (MLS) l'a également promu au poste de vice-président et chef de la direction sportive, et il siégera au comité de direction de l'organisation.

Ce nouveau contrat d'emploi me procure la stabilité professionnelle que je recherchais pour ma famille et moi. Nous aimons Montréal et on se sent bien ici , a mentionné Renard.

Le CF Montréal a aussi précisé qu'il continuera de relever directement du président Gabriel Gervais .

J'ai toujours été convaincu qu'il devait rester avec nous et, plus particulièrement, comme salarié et cadre de l'organisation. Depuis son arrivée, Olivier a largement contribué à faire évoluer l'équipe. Sa vision, son leadership, sa philosophie, son intelligence et son flair pour cibler de nouveaux talents et développer les joueurs amèneront notre club encore plus loin , a déclaré le président du conseil d'administration du CF Montréal, Joey Saputo.

Âgé de 43 ans, Renard a été nommé directeur sportif de l'Impact en septembre 2019.

Avant son arrivée à Montréal, il a été directeur sportif du club belge KV Mechelen, de 2014 à 2016, puis a occupé les mêmes fonctions avec le Standard de Liège, de 2016 à 2019. Il a aussi siégé au conseil exécutif du Royal Anvers FC, à titre de consultant sportif.