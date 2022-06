L’Assemblée nationale rend hommage à Mike Bossy

Gagnant de quatre Coupes Stanley avec les Islanders de New York de 1980 à 1983, il a totalisé 1126 points, dont 573 buts, en 10 saisons dans la Ligue nationale.

Le premier ministre François Legault a remis à la famille de Bossy le drapeau qui avait été mis en berne sur le mât de l'Assemblée nationale.

Son épouse Lucie Creamer, sa fille Tanay et ses petites-filles, Alex et Gabrielle, étaient présentes.

L'ancien de la Ligue nationale Enrico Ciccone, député de Marquette, a souligné les grandes qualités humaines que possédait Mike Bossy, notamment son sens de l'abnégation, son leadership et sa capacité à placer le bien-être de ses coéquipiers au-devant de ses performances personnelles .

Auteur de neuf saisons d'affilée de 50 buts ou plus, Bossy a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1991.

Le natif de Montréal a brillé avec le National de Laval avant de faire partie de sept équipes d'étoiles dans la LNH.

Les Islanders l'ont repêché 15e au total en 1977. Il a reçu le trophée Calder au terme de sa première saison, avec 53 buts et 38 passes points en 73 matchs.

Enrico Ciccone a aussi fait remarquer que Mike Bossy a obtenu trois fois le Lady Byng, remis au joueur combinant le mieux l'esprit sportif à un excellent rendement sur la glace.

Évoquant le travail d'analyste de Bossy après sa carrière, le député libéral a ajouté ceci :

Sa passion du hockey l'amènera vers une seconde carrière dans les médias où, à titre d'analyste, il sera appelé à commenter plusieurs matchs de la Ligue nationale. J'ai moi-même eu ce grand privilège de travailler à ses côtés. Mike était non seulement reconnu pour ses talents de hockeyeur, mais également comme un gentilhomme passionné.

Parlant de lui comme un gagnant et un être humain exceptionnel , le premier ministre Legault a également dit : Mike Bossy a été tout un joueur de hockey. Puis on était fiers parce que c'était un des meilleurs, sinon le meilleur, puis c'était un Québécois, donc on aimait ça. Après, on a vu un gars qui était drôle, qui avait le sens de l'humour, qui était très apprécié.

La députée de Gaspé Méganne Perry Mélançon, du Parti québécois, a dit de Mike Bossy qu'il était une personnalité chérie des Québécois .

Une minute de silence a aussi été observée en sa mémoire jeudi.