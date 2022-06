Le Rocket en séries : l’apprentissage accéléré de Joshua Roy

Le Rocket, ce club-école du Canadien de Montréal, fait flèche de tout bois autant sur la glace que dans le cœur des partisans orphelins de hockey professionnel dans la région. Aux alentours de la Place Bell, une à deux heures avant le troisième duel de la série demi-finale entre le Rocket et les Thunderbirds de Springfield, remporté 6-3 par ces derniers qui se sont donné une avance de 2-1 dans la série, ça festoie, ça prend l’apéro, ça profite du grand air dans la bonne humeur.

Pour la quatrième fois sur les cinq matchs à domicile depuis le début du parcours éliminatoire l’amphithéâtre affichait complet avec ses 10 043 spectateurs. Bruyants, par ailleurs. Très motivés.

Ils avaient quelques espoirs du Canadien à se mettre sous la dent en Cayden Primeau, Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylönen et, soudainement, mercredi soir, un nouveau venu : le meilleur pointeur de la LHJMQ, Joshua Roy.

Le choix de 5e tour du CH en 2021 a participé à un premier match chez les professionnels à tout juste 18 ans. Les joueurs de cet âge ne sont d’ordinaire pas admissibles pour jouer dans la Ligue américaine, mais peuvent signer un contrat d’essai lorsque leur équipe junior est éliminée. Pour la petite histoire, Roy devra retourner à Sherbrooke l’an prochain. En attendant, il est venu pour apprendre.

Et malgré un match sans fioriture, sans grand éclat, le Beauceron donne l’impression d’apprendre vite.

Il est bien rare que l’on intègre un jeune homme de cet âge à une équipe aguerrie de vétérans en plein cœur d’une poussée éliminatoire. Le niveau de jeu, l’intensité, la rapidité sont autrement plus élevés que dans la LHJMQ. Roy l’a reconnu après la rencontre, bien que ça n’a pas semblé l’émouvoir particulièrement.

Il y a beaucoup moins d’espace sur la glace. Il faut faire les petits détails et c’est un peu plus physique , a-t-il énuméré pour souligner les différences.

À la question suivante, en anglais, il s’est repris.

C’est vraiment plus physique , a insisté Roy.

Peut-être avait-il en tête cette mise en échec sournoise par en arrière du délicat Dakota Joshua en toute fin de match. Un geste que n’a pas digéré Alex Belzile prêt à démontrer à son jeune coéquipier qu’il faisait aussi partie de l’équipe. Belzile s’est jeté sur le costaud ailier sans se poser de questions.

Le gars sort du junior. C’est un bon gars, il est talentueux. On doit le rendre confortable. Ils sont gros, très physiques et c’était son premier match. Quand un de tes frères se fait frapper par l’arrière… À mes yeux, c’était une mise en échec ordinaire, disons poliment. Je n’y ai même pas pensé, j’ai réagi , a expliqué Belzile.

Ça en prendra toutefois plus pour secouer le buteur de Saint-Georges.

« Je suis pas un gars stressé dans la vie. C’est sûr qu’avant d’embarquer sur la glace, j’ai eu un petit stress, mais un coup que le match était commencé, je n'y pensais plus. Je jouais mon jeu et ça allait super bien. » — Une citation de Joshua Roy

Il y a eu des hauts et des bas, mais dans l’ensemble, son trio en compagnie de Cédric Paquette et de Joël Teasdale a tiré son épingle du jeu. Les trois Québécois n’ont pas donné de but à l’adversaire et Roy a finalement obtenu trois tirs au but dont une chance de première qualité qu’il s’est lui-même créé en déculottant le défenseur à deux contre un. Le gardien Joel Hofer a simplement eu le meilleur sur la séquence.

Il a très bien fait, a approuvé Jean-François Houle. Il a eu une couple de chances de compter, il ne s’est pas mis dans le trouble et a gardé ça simple.

L’état de santé du vétéran Gabriel Bourque devrait déterminer s’il sera du quatrième match vendredi soir à Laval, mais pour une équipe qui n’a pas toujours eu la contribution de ses gros bonnets depuis le début des éliminatoires, Roy représente une option tentante. Car le talent y est clairement.

Indiscipline

Le désavantage numérique du Rocket a été parfait en 8 occasions et, paradoxalement, a coulé l’équipe. Non pas l’unité d’infériorité en elle-même, mais plutôt les nombreuses punitions. Laval était dans le coup à 1-1 au deuxième vingt. Le club-école du Tricolore a toutefois écopé de quatre punitions mineures d’affilée dont 1 min 30 s à cinq contre trois en faveur des Thunderbirds.

Les Lavallois ont résisté aux nombreux assauts avant de rompre à peine quelques minutes plus tard à cinq contre cinq avec un contingent de joueurs de plus en plus fatigués par les responsabilités du désavantage.

On a pris beaucoup trop de punitions. Notre désavantage numérique a été excellent. Il aurait dû nous donner du momentum, mais ça a été l’effet contraire avec les gars sur le banc un peu trop longtemps. Les Thunderbirds ont marqué deux buts à cinq contre cinq tout de suite après notre désavantage numérique. Ils ont joué un très bon match, un match pesant dans notre zone, ils étaient durs à défendre. Crédit à leur équipe , a résumé Jean-François Houle.

Encore une fois, ce duel avait une petite saveur tricolore. Un ancien joueur de l’organisation a eu son mot à dire dans chaque match. Matthew Peca a donné la victoire à son équipe en prolongation lors du premier, Charlie Lindgren s’est montré généreux avec ses anciens amis au deuxième et Will Bitten, fils de badmintoniens olympiques, a inscrit quatre buts mercredi soir.

Le match d’une vie pour l’ancien choix de troisième tour du CH en 2016.

Les deux prochains matchs de la série auront lieu à Laval vendredi et samedi prochains.