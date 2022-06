Annuler le match contre Panama, une décision réfléchie, affirme Atiba Hutchinson

Ç'a été une décision difficile pour nous dans l'équipe, a dit Hutchinson. Ça nous a pris beaucoup pour la prendre, mais nous sentions que nous devions prendre position. Et nous avons ressenti que c'était vraiment la chose qu'on croyait qui devait être faite en tant que groupe.

Les joueurs et Canada Soccer n'ont toujours pas trouvé une entente à leur différend contractuel, mais l'équipe nationale se prépare tout de même à jouer son premier match de la Ligue des nations de la CONCACAF, jeudi soir, contre Curaçao en Colombie-Britannique.

Après avoir raté deux séances d'entraînement vendredi et samedi, et le match dimanche, les joueurs sont revenus sur le terrain lundi et mardi de l'Université de Colombie-Britannique avant de fouler celui du B.C. Place mercredi, où aura lieu le match jeudi soir.

Même sans nouvelle entente à présenter, le secrétaire général par intérim de Canada Soccer, Earl Cochrane, a qualifié les discussions entre les deux parties de positives, peut-être même plus que positives .

Ç'a été à parts égales des négociations et de l'éducation , a-t-il détaillé, tout en soulignant qu'aucune échéance n'avait été fixée pour clore ces négociations.

Je pense que la teneur des discussions va déterminer la longueur [des négociations], a-t-il ajouté, mais je ne vois pas comment ça pourrait s'étirer en longueur. Je ne pense pas que ça va se rendre jusqu'à la Coupe du monde.

Nous devons voir comment ça va se dérouler, a aussi dit Hutchinson. Maintenant, c'est dans les mains de nos représentants légaux. Nous voulons seulement de la transparence.

Désormais classés 38e au monde, les Canadiens ont obtenu leur billet pour le Mondial prévu en novembre-décembre au Qatar en mars dernier. Ce sera la première présence de l'équipe nationale depuis 1986 au tournoi, et la deuxième de son histoire.

Mais dimanche, quelques jours après l'annulation de leur match amical contre l'Iran en raison de fortes critiques venues d'un peu partout au pays  (Nouvelle fenêtre) , les joueurs ont refusé de jouer leur rencontre contre leur adversaire de remplacement, le Panama. Dans un communiqué, ils ont expliqué qu'ils ne sentaient pas respectés par Canada Soccer et qu'il souhaitait plus de transparence de la fédération, un changement de leadership, 40 % des sommes versés par la FIFA pour leur présence au Mondial, une enveloppe pour les amis et la famille au Qatar ainsi qu'une structure financière équitable pour les équipes masculines et féminines.

Atiba Hutchinson a de plus dévoilé que les deux équipes s'étaient entretenus depuis la grève des hommes dimanche au sujet de l'équité financière. Nous voulons seulement que ce soit égal. C'est la chose la plus juste. Depuis qu'elles ont sorti leur lettre [dimanche], nous avons parlé avec elles. Nous voulons seulement que ce soit fait de la bonne façon.

Une semaine émotive, selon John Herdman

Personne ne voulait voir le match être annulé , a déclaré l'entraîneur-chef John Herdman.

Et je ne pense pas que nous verrons cette situation se reproduire. Notre pays n'était pas prêt à ce que ça se produise... 36 ans sans Coupe du monde. Personne ne savait que ça s'en venait. Personne n'était prêt à ce genre de négociations. Nous avons fait des erreurs des deux côtés et maintenant nous ne les ferons plus. La prochaine génération de leaders et de joueurs ne fera pas les mêmes erreurs. Des processus seront mis en place. Maintenant, ils savent ce qu'il va se produire , a-t-il continué.

La pause imprévue a été vécue difficilement par toute l'équipe, a renchéri Herdman.

Ç'a été une semaine émotive, a-t-il dit. Ce n'était pas ce qui était prévu. Mais ils sont de retour, concentré et espérons que nous retournerons sur le terrain et seront en mesure d'inspirer les gens à nouveau.

Lui-même ancien entraîneur de l'équipe féminine, John Herdman a souligné que selon lui, il était temps que les joueuses obtiennent l'équité.

C'est le temps. Les femmes ont terminé trois fois de suite sur le podium olympique. Il n'y a aucune autre équipe sauf les Américaines qui ont réussi pareil exploit, a-t-il pointé. Les hommes arrivent au moment où ils sont prêts à atteindre cet autre niveau sur la scène mondiale. Je pense qu'ensemble, ces deux groupes seront très forts et ils doivent se tenir debout pour l'amélioration du soccer dans ce pays, pour les jeunes, les prochaines générations. Quand ils se réuniront, ce pays sera plus fort que jamais.

Le match contre Curaçao, classé 79e au monde, sera le premier pour l'équipe canadienne depuis la fin des qualifications de la CONCACAF, le 30 mars dernier, et une défaite contre le Panama 1-0.