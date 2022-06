Laurent Duvernay-Tardif prend une pause : la médecine avant le football

Le garde de 31 ans ne s'en cache pas, l'idée de tirer sa révérence a occupé son esprit lors des derniers mois. Il a préféré mettre sa carrière sportive en veilleuse afin de prioriser la médecine à court terme et voir ce que l'avenir lui réservera en septembre.

Quatre ans après avoir décroché son doctorat en médecine à l'Université McGill, il était venu le temps pour Laurent Duvernay-Tardif d'entreprendre sa résidence, la date limite pour appliquer étant fixée à 2022.

« Bien que McGill m'ait toujours donné beaucoup de flexibilité, je me suis toujours dit que je voulais rester dans les règles, dans ce qui est permis. Je ne voulais pas demander une permission spéciale. J'aurais peut-être pu trouver une manière, mais c'était important pour moi de me donner les meilleures chances d'être un bon médecin parce que la décision de jouer au football ou pas, c'est 100 % personnel, mais celle de la médecine, elle implique quand même d'autres gens, en commençant par les patients. » — Une citation de Laurent Duvernay-Tardif, joueur de ligne à l'attaque

Sa décision n'a absolument pas été prise sur un coup de tête. Elle est mûrie depuis un bon moment, le processus s'étant officiellement enclenché à la fin de l'automne.

Dans les semaines qui ont suivi son transfert en novembre des Chiefs de Kansas City aux Jets de New York, après qu'il eut levé sa clause de non-échange, Laurent Duvernay-Tardif a amorcé les démarches pour effectuer sa résidence en médecine au Québec. Une série d'entrevues s'en est suivie en mars, puis il a été sélectionné par le Centre universitaire de santé McGill.

Laurent Duvernay-Tardif a renoncé à la saison 2020 pour prêter main-forte en CHSLD, frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Photo : Facebook/Laurent Duvernay-Tardif

Pendant qu'il préparait la suite de sa médecine, plusieurs organisations intéressées à ses services contactaient son agent Sasha Ghavami. Trois offres formelles ont été reçues, confie Laurent Duvernay-Tardif, mais ont toutes été déclinées puisqu'il allait devoir s'absenter des premiers entraînements collectifs, du camp et du calendrier préparatoire.

J'ai décidé de commencer ma résidence le 1er juillet. C'est aussi cela qui a fait en sorte que je n'ai pas signé les contrats qui m'ont été proposés. La bonne nouvelle là-dedans, on a été honnêtes avec les équipes qui nous ont approchés, et il y a quand même de l'ouverture de la part de certaines d'entre elles à considérer une signature pour le début de la saison , indique celui qui aspire à se spécialiser en médecine familiale et d'urgence.

La porte partiellement ouverte

La durée de sa résidence en médecine s'étend sur deux ans. Ses premières obligations, soit la période d'introduction au programme, ont lieu pendant deux mois jusqu'à la fin d'août.

Après quoi, le garde réévaluera ses options, à savoir si son cœur bat toujours autant pour le football, d'abord et avant tout, et qu'une équipe présentant une situation favorable lui manifeste de l'intérêt.

Laurent Duvernay-Tardif a participé à plus de 4000 jeux dans la NFL en tant que joueur de ligne à l'attaque. Photo : usa today sports / Brad Penner

L'envie de jouer au football, c'est le plus important. Si je retourne jouer, c'est parce que j'aime le football, ce n'est pas pour le contrat ni l'argent, assure Laurent Duvernay-Tardif. À la limite, rejouer au football, ça mettrait sur pause un paquet d'autres affaires dans ma vie. Il faut que je le fasse parce que j'ai envie d'être là. C'est le plus gros facteur.

En réalité, je ne sais pas exactement ce qui va arriver cet automne. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on m'offre un contrat, mais rendu à cette étape peut-être que je vais me rendre compte qu'avec la médecine, je suis un peu en retard. Peut-être que je n'aurai pas cet appel de jouer au football , renchérit le champion du Super Bowl LIV sous l'uniforme de Kansas City.

« C'est sûr que je n'aide pas mes chances. Dans le sens que si la seule chose dans la vie que je voulais, c'était d'être partant pour le début de la saison 2022, j'aurais signé en mars. Mais mon but, c'est d'être médecin pour les 30 prochaines années et peut-être jouer une autre saison de football. Après huit ans dans la NFL, je me donne le droit de prendre des décisions qui sont le mieux pour moi d'un point de vue global et holistique, et non seulement le football. Je sais que ça entraîne certains risques, mais je suis vraiment confortable avec ça. » — Une citation de Laurent Duvernay-Tardif, joueur de ligne à l'attaque

De son propre aveu, le principal intéressé a accompli une transition ardue durant le calendrier 2021 après avoir troqué le cahier de jeux offensifs des Chiefs, qu'il connaissait comme le fond de sa poche, pour celui des Jets, qu'il a dû assimiler de manière hâtive pour obtenir des répétitions.

Il est d'avis que sa capacité d'adaptation est une plus-value aux yeux des organisations qui pourraient chercher des renforts au terme de la présaison ou lorsque la campagne sera en branle. Néanmoins, sa volonté fera foi de tout.

C'est difficile de tout connaître les situations possibles dans un match de football et de performer avec une constance. C'est extrêmement difficile. Je ne pensais pas que ce serait difficile comme ça. Mais comme je l'ai fait et que ça s'est relativement bien passé, ça me donnera des arguments pour intégrer une équipe, si j'ai envie de le faire , affirme Laurent Duvernay-Tardif, qui compte 68 matchs derrière la cravate, dont 64 départs, depuis sa sélection au repêchage de 2014.

Laurent Duvernay-Tardif a eu le mandat de protéger Patrick Mahomes lorsqu'il défendait tous deux les couleurs des Chiefs de Kansas City. Photo : Getty Images / Jamie Squire

C'est bien beau d'apprendre le livre de jeux, de s'entraîner en salle et tout ça, mais quand tu es dans un stade devant 80 000 personnes et que tu as Fletcher Cox ou Aaron Donald devant toi, il faut que tu sentes que tu as tout en toi pour connaître du succès. Le football, c'est un jeu physique, mais surtout mental , ajoute-t-il en faisant allusion à l'engagement nécessaire à la poursuite de sa carrière sportive.

Laurent Duvernay-Tardif aurait pu réaliser sa résidence à l'extérieur de la province, voire des frontières canadiennes. Il a finalement opté pour rentrer à la maison, d'une part pour l'environnement que lui offre le Centre universitaire de santé McGill, d'autre part pour se rapprocher des siens.

C'est un beau milieu. Je trouve qu'on est chanceux au Québec, pour l'accessibilité des soins, pour la diversité culturelle à Montréal et aussi des langues, c'est une richesse de pouvoir travailler en anglais et en français. Tout ça mis ensemble, avec la proximité de la famille et des amis, ça fait en sorte que c'est la place où j'ai envie d'évoluer, de pratiquer, de contribuer , explique Laurent Duvernay-Tardif.

Questionné à savoir si l'un ou l'autre des partis politiques l'avait récemment approché avec les élections provinciales qui pointent à l'horizon, il s'est contenté de répondre, entre deux éclats de rire, sans commentaire .

Il va sans dire, l'homme aux multiples chapeaux est pour le moins sollicité depuis plusieurs années, et ce, sur pratiquement tous les fronts. Et il le sera encore davantage lorsque son retrait de la compétition sera confirmé et annoncé. Cet automne ou plus tard.