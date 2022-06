Aurélie Rivard sera, encore une fois, à surveiller. Elle a déjà remporté 4 médailles d’or, 6 d’argent et 4 de bronze dans sa carrière aux mondiaux.

Du côté des hommes, Nicolas-Guy Turbide, médaillé d’argent à Tokyo dans la catégorie S-13 (pour les athlètes ayant une légère déficience visuelle), tentera encore une fois de monter sur le podium.

Il faudra aussi surveiller Nicholas Bennet, de Colombie-Britannique, mais qui s’entraîne au Centre de haute performance à Montréal. À Tokyo, où il était à 17 ans le plus jeune athlète canadien, tous sports confondus, il a fait trois finales et a établi quatre records canadiens en quatre épreuves chez les S-14. Aux essais en avril à Victoria, il a battu ses quatre records de Tokyo. Ce seront ses premiers mondiaux. Il a eu 18 ans en novembre.

Il ne faudrait pas oublier la Néo-Brunswickoise Danielle Dorris, de Moncton. À Tokyo, elle a reçu la médaille d’argent au 100 m dos après avoir raté le podium par seulement cinq centièmes au 200 m quatre nages. C’est surtout au 50 m papillon qu’elle a brillé dans la capitale japonaise lorsqu’elle a battu le record du monde à deux reprises en route vers la conquête de l’or des S-7. En touchant le mur en 32,99 s en finale, elle est devenue la première nageuse de sa catégorie à franchir la barre des 33 secondes dans cette épreuve.

Dorris a fait ses débuts en natation à 3 ans. Son père l’a inscrite à des cours à la piscine locale. À l’été 2008, à 5 ans, son père a été transféré à El Paso, au Texas, pour son travail. L’idée de nager aux Jeux paralympiques est demeurée dans la tête de Dorris.

Au Texas, elle a joué au soccer et a fait de la course sur piste. Ce n’est qu'au retour de sa famille au Canada en 2012 que Dorris a porté de nouveau son attention sur la natation. Puis, à l’âge de 11 ans, elle a commencé à s’entraîner sous la gouverne de Ryan Allen au Club de Natation Bleu et Or à Moncton.

Dorris a décroché une place dans l’équipe pour les Jeux paralympiques de Rio en 2016, où elle était la plus jeune nageuse paralympique canadienne de l’histoire, à 13 ans, dans la catégorie S-8. Son fait saillant au Brésil a été d’aider le Canada à terminer 5e au 4 x 100 m quatre nages avec un record national.

Son parcours vers le sommet s’est accéléré quelques mois avant les Jeux de Tokyo lorsqu’elle a subi un examen de classification au Texas. Le reste fait partie de l’histoire maintenant.

S’il est possible qu’elle ait surpris ses adversaires à ces Jeux, la jeune femme de 19 ans sait que ce ne sera pas le cas cette fois. Elle espère connaître une bonne compétition au Portugal. Elle participera aux trois mêmes courses individuelles qu’à Tokyo.

Cette année a été un peu difficile pour l’entraînement parce que j’ai déménagé de la maison et ç’a été un gros changement , mentionne Dorris. J’espère que cette compétition confirmera que je fais partie de l’élite mondiale.

Après les Jeux de Tokyo, avec l’accord de son entraîneur de Moncton et de ses parents, elle a décidé de quitter le Nouveau-Brunswick pour venir s’entraîner à Montréal sous la tutelle de Mike Thompson au Centre de haute performance – Québec.

Quand je suis partie de la maison, c’était la première fois que je déménageais et que je vivais toute seule. C'était un gros changement dans ma vie , dit Dorris.

Ç’a été un peu difficile d’être aussi loin de ma famille. L’adaptation a été vraiment difficile et cela a eu un gros effet sur ma natation , révèle-t-elle.

Je pense toutefois que j’ai réussi à être aussi bonne qu’à la maison, alors je suis vraiment emballée pour les Championnats du monde et voir ce que ça va donner.

Un camp d’entraînement comme celui qui vient de se terminer en Angleterre permet de se mettre dans l’ambiance des Championnats du monde.

Quand on s’entraîne à la maison, c’est difficile de se motiver pour une grosse compétition, affirme Dorris. Un camp comme celui-là permet de développer l’esprit d’équipe et sentir que l’on représente le Canada. Les autres nageurs sont des amis pour la vie et on s’encourage. Tout le monde veut que l’on réussisse.

Après les Championnats du monde, la majorité des athlètes canadiens se prépareront pour les Jeux du Commonwealth, à Birmingham, en Angleterre.

Danielle Dorris a quant à elle décidé de s’offrir une pause pour passer du temps avec sa famille pour le reste de l’été à Moncton. Je sais que l’on va faire des rénovations. On va aussi aller voir des films et jouer à des jeux de société comme on a toujours fait , dit-elle.

Je suis vraiment contente de retourner à la maison.

Quand ça sera le temps de retourner dans la piscine, cela se fera à Moncton. De toute façon, pour elle, l’important est de défendre sa médaille d’or aux Jeux paralympiques de Paris à l’été 2024.