Expérimentées et préparées, les Alouettes démarrent leur saison à Calgary

À tout seigneur, tout honneur, la position de quart-arrière. L'entraîneur-chef Khari Jones a confirmé cette semaine Vernon Adams fils dans ses fonctions pour lancer la saison jeudi contre les Stampeders à Calgary. Si l'identité du partant n'a guère surpris, son rôle pourrait changer si sa glissade se poursuit en début de campagne.

À 29 ans, le vétéran de cinq saisons dans le circuit canadien a prouvé par moments qu’il avait l’étoffe d’un pivot de grande qualité. Son manque de régularité est toutefois la raison pour laquelle on ne lui accole pas cette étiquette.

Sa dernière campagne en deux temps s’est terminée abruptement après 8 des 14 matchs à la suite d’une blessure à l’épaule gauche. Dans les semaines qui ont précédé sa venue à l'infirmerie, Adams se trouvait dans un creux de vague avec sept interceptions en quatre rencontres.

Chargement de l’image Le quart Vernon Adams fils a effectué ses débuts dans la LCF en 2016, après un stage universitaire fort concluant dans la NCAA avec les Eagles d'Eastern Washington et les Ducks d'Oregon. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Les doutes entretenus à son égard ne se sont assurément pas dissipés quand il a renoué avec l’action vendredi lors du second duel préparatoire.

Après deux séquences productives, un touché au sol d’Adams et un placement, le meneur offensif des Alouettes a perdu ses repères et a subi trois larcins sur des séries consécutives, avant de céder sa place à Trevor Harris.

Pas le scénario espéré pour commencer la saison en confiance.

Honnêtement, je pense que la compétition, c’est bon pour toutes les positions. Ça nous pousse à être meilleurs. Quand on sent que quelqu’un essaie de compétitionner pour notre place, c’est sûr qu’on met plus d’attention aux détails , affirme le joueur de ligne à l'attaque Kristian Matte.

Compétition ne rime cependant pas avec controverse dans le groupe de quarts, parole de l'entraîneur adjoint André Bolduc.

On n'a jamais eu à en parler, jamais eu à l'adresser. Trevor est tellement positif, il veut aider tout le monde, il aide les jeunes receveurs, il aide Vernon Adams. Il y a une très, très belle complicité entre les deux jusqu'à maintenant , assure l'instructeur des demis offensifs, son second chapeau.

Rendement de Vernon Adams fils depuis trois ans Par la passe 2019 : 283 en 431, 3942 verges, 24 touchés et 13 interceptions

283 en 431, 3942 verges, 24 touchés et 13 interceptions 2020 : saison annulée

saison annulée 2021 : 142 en 239, 1949 verges, 14 touchés et 9 interceptions Par la course 2019 : 82 courses, 394 verges et 12 touchés

82 courses, 394 verges et 12 touchés 2020 : saison annulée

saison annulée 2021 : 51 courses, 298 verges, 0 touché

Contrairement aux années précédentes, les quarts sur lesquels les Alouettes peuvent compter sur quelques options d'expérience, notamment avec le retour de Harris. Libéré peu après la Coupe Grey, il est revenu à Montréal à titre de police d’assurance, au cas où Adams aurait de la difficulté à reprendre le collier. Dominique Davies complète le trio.

Harris s'était dans un premier temps amené avec les Moineaux à la mi-octobre par voie d’échange pour pallier la perte d’Adams, mis hors service. Une poignée de mois, donc, qu'il est un membre de l'organisation.

Peu de temps, mais suffisant pour apprécier son apport et sa présence. Nombre de coéquipiers et d'instructeurs ont d'ailleurs salué ses qualités de meneur et son professionnalisme, deux éléments qui rejaillissent sur l’ensemble de l'effectif.

Je pense qu’on est mieux préparés, on a beaucoup de vétérans, on a vu les erreurs qu’on a faites l'année passée et aussi en 2019. On a du très bon leadership, avec Trevor Harris pour les quarts-arrière, Vernon Adams, les receveurs sont tous des vétérans, sur la ligne offensive on l’est aussi, en défense également, les entraîneurs ont beaucoup d’expérience. On n’est pas plus sérieux, mais je pense qu’il y a un peu plus d’attention aux détails maintenant , mentionne Matte, qui disputera le 150e match de sa carrière contre les Stampeders.

C’est sûr qu’avoir Trevor Harris avec nous en début de camp, il amène de la maturité dans la chambre des quarts. Il partage son expérience. Notre ligne offensive est à maturité, on ne va pas se le cacher. Ce sont tous des gars qui ne se trompent pas, jamais. On est vraiment solides à ce niveau , ajoute André Bolduc.

William Stanback, fer de lance de l'attaque

Un rendement favorable de l’unité offensive sera étroitement lié aux prestations de William Stanback, le porteur de ballon le plus sollicité et productif dans la Ligue canadienne de football (LCF) en 2021. Il demeure sans contredit la pierre d'assise de l'attaque.

« Il nous donne un avantage de la manière dont il court avec le ballon, en plus de me donner plus de possibilités d'ouvrir le cahier de jeux. Il peut faire tourner le vent en notre faveur, c’est une arme efficace à avoir. » — Une citation de Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes de Montréal

Tombé au combat dès l’entame du camp d’entraînement, écourté de quatre jours par la grève des joueurs, Stanback n’a pu obtenir la moindre répétition avant la saison. Il est néanmoins guéri de sa blessure mineure à une cheville et reprendra sa place dans le champ arrière pour le botté d’envoi inaugural.

Chargement de l’image Le demi à l'attaque William Stanback a franchi le plateau des 1000 verges dans deux saisons consécutives, une première à Montréal depuis Robert Edwards lors des campagnes 2005 et 2006. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Stanback sera épaulé par Jeshrun Antwi, pour l’instant le seul autre demi à l'attaque de la formation. Des renforts devraient débarquer prochainement.

Les principales cibles à la disposition d'Adams seront les mêmes, en l'occurrence Eugene Lewis et Jake Wieneke, auteurs de 80 % des touchés aériens (20 en 25) l'an dernier. Le duo s'est également largement imposé au chapitre des verges gagnées.

Libéré à l'issue du camp d'entraînement, Quan Bray a quitté le nid, au même titre que B.J. Cunningham, embauché et retranché par le Rouge et Noir d'Ottawa.

À l'inverse, Hergy Mayala s'amène dans la métropole québécoise avec deux saisons d'expérience dans son baluchon, une première remplie de promesses en 2019, mais une seconde plus ardue en 2021, avec les Stampeders, rivaux des Oiseaux d'entrée de jeu, rappelons-le.

Le groupe de receveurs pour démarrer la campagne est composé de Kaion Julien-Grant et de Reggie White fils, tandis que Régis Cibasu, de retour à la position à laquelle il jouait avec les Carabins de l'Université de Montréal, et Tyson Philpot complètent l'équation.

Plus de touchés aériens dans la LCF en 2021 : Jake Wieneke (Alouettes) : 11 en 14 matchs Eugene Lewis (Alouettes) : 9 en 13 matchs Kenny Lawler (Blue Bombers) : 6 en 13 matchs Rasheed Bailey (Blue Bombers) : 5 en 14 matchs Bryan Burnham (Lions) : 5 en 14 matchs

Marc-Antoine Dequoy, patrouilleur dans la tertiaire

Le front défensif a malmené les attaques adverses dans les tranchées au cours de la dernière saison. La pression accrue exercée sur les quarts ennemis a été profitable, si bien que 49 sacs ont été enregistrés, un sommet dans la LCF.

Plus de la moitié de cette récolte devra être remplacée entre autres à cause des départs de Woody Barron, de Jamal Davis, de Patrick Levels et de David Ménard, chef de file avec huit sacs.

D'autres chasseurs de quarts devront inévitablement se lever pour maintenir le bataillon parmi l'élite du circuit Ambrosie. L'ailier Nick Usher, le plaqueur Almondo Sewell et le secondeur Chris Ackie sont des candidats de choix.

On tentera de reproduire ce qu'on faisait. On a plusieurs éléments qui sont de retour, mais pas tous, et on aime beaucoup notre ligne défensive. Ces gars ont démontré qu’ils pouvaient déranger les quarts de quelques façons différentes. J’ajoute nos secondeurs à l’équation, car ils ont été importants pour mettre de la pression. J'espère que ce sera encore une force pour nous , indique Khari Jones.

En plus de mener la ligue au chapitre des sacs, la défense montréalaise a réussi 17 interceptions, une marque qui lui a conféré le 1er rang avec trois autres équipes. La barre est haute pour rééditer le tout dans un cas comme dans l'autre.

À sa deuxième saison professionnelle, Marc-Antoine Dequoy s'est greffé aux partants dans la tertiaire en tant que maraudeur. Un poste qui cadre parfaitement avec ses aptitudes, selon l'ancien demi de coin.

« L'une des choses que le maraudeur doit faire, c'est couvrir beaucoup de terrain. C'est le dernier support. C'est la plus grande force dans mon jeu. Il faut aussi être capable de communiquer, de voir les jeux avant qu'ils arrivent et relayer l'information aux joueurs. Après ça, peu importe la position, je suis à l'aise dans chacune d'elles. » — Une citation de Marc-Antoine Dequoy, maraudeur des Alouettes de Montréal

Une division rehaussée

La dernière saison des Alouettes s'était conclue par un revers à Hamilton en lever de rideau des éliminatoires. Ultimement finalistes de la Coupe Grey, les Tiger-Cats sont encore cette année l’une des pointures de la LCF.

Ils ne sont toutefois pas les seuls avec de grandes aspirations. Les Argonauts de Toronto ont pleinement garni leurs rangs durant l'intersaison, tandis que le Rouge et Noir d'Ottawa ne peut qu'être meilleur avec l'ajout notable du quart Jeremiah Masoli.

C’est ce qu’on sent, que la Division est sera un peu plus forte cette année. Chaque année, les équipes ont quelque chose de différent. On ne peut pas se prononcer tout de suite, on le verra au fil des semaines. On n’a pas beaucoup de nouveaux joueurs ici, mais je suis très heureux de ceux que nous avons. On ne pense pas aux autres équipes , déclare Kristian Matte.

Avec deux programmes doubles en octobre contre des rivaux de division pour clore la saison, d'abord le Rouge et Noir, ensuite les Argonauts, après un choc avec les Tiger-Cats un peu plus tôt, il y a fort à parier que la destinée des Alouettes se jouera dans le dernier tiers du calendrier.

(Avec les informations de Jean St-Onge)