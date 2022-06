Feu vert pour le marathon de Montréal après deux annulations

L’enthousiasme était palpable dans la salle où s’est tenu le lancement de la programmation mardi. Sébastien Arsenault était heureux de pouvoir donner le feu vert à un projet qui lui tient à coeur après deux ans d’absence.

En novembre 2020, la Ville de Montréal confiait la présentation du plus grand événement de course de la Belle Province au groupe derrière les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM), dont Sébastien Arsenault est aussi président. Un engagement qu’il savait risqué à l’époque, mais qui lui était cher. Il avait, à regret, dû annuler le marathon en 2021.

Je suis effectivement très fier. Comme tout le monde, on a bossé comme des malades depuis deux ans sans trop savoir où était la fin, la quête, l’arrivée. Ç’a été exténuant , a avoué l’entrepreneur qui n’a cessé de rêver au retour de coureurs dans les rues de Montréal en septembre.

Aujourd’hui, ça marque le début du dernier crunch, le vrai sablier est parti. C’est un mélange de fierté et de reconnaissance. Vous savez, c’est un événement qui dure un week-end, ça prend un an l’organiser.

L’objectif fixé est de 18 500 participants pour 2022, soit le même nombre qu’en 2019. Si les inscriptions vont bon train, les organisateurs observent une tendance qui amène les gens à attendre à la dernière minute avant de confirmer leur participation.

On vient de relancer l’événementiel au Québec, c’est quand même assez récent, mais on a bon espoir d’aller chercher cette quantité-là de passionnés de plein air et de saines habitudes de vie , a ajouté Sébastien Arsenault.

Pour amener tous ces gens sur la ligne de départ, l'équipe avait d'abord présenté un budget opérationnel de 2,6 millions de dollars, mais c'était avant que la pandémie fasse gonfler la facture.

Le principal défi pour un entrepreneur en événementiel ces temps-ci, c’est l’explosion des coûts. Il y a beaucoup d’incertitudes, il y a des coûts qui arrivent de nulle part. Il y a des secteurs d’activités où on a 40 % d’augmentation, pour les barrières et des trucs de sécurité entre autres qui sont pour nous essentiels , précise M. Arsenault.

L’événement propose 11 épreuves individuelles et en équipe, sur des distances de 1 km, 5 km, 10 km, du demi-marathon (21,1 km) et du marathon (42,2 km).

Priorité : la sécurité

L’histoire récente du marathon montréalais a été marquée par une série de problèmes des organisateurs, soulignée à grands traits par les habitués de compétitions de course à pied.

Le dernier événement tenu avant la pandémie, en 2019, s’était soldé par la mort d’un coureur de 24 ans dans le dernier kilomètre du demi-marathon. Patrick Neely a subi un arrêt cardiaque, et les secours ont pris un temps fou avant d'arriver sur les lieux pour entamer les manœuvres de réanimation.

Un rapport de la coroner Géhane Kamel n’a pas manqué de blâmer, entre autres, le groupe Ironman, qui était organisateur de l’événement lors des faits. Une série de cafouillages, dont des problèmes de communication et un manque d’effectifs, a compromis les chances de survie de M. Neely, selon la coroner.

Le Dr François de Champlain a été directeur médical de l’événement de 2013 à 2018. S’il s’est gardé de commenter les événements dans les jours qui ont suivi le drame, le médecin n’est pas demeuré insensible au décès d’un coureur. C’est une des raisons qui a motivé son retour pour la 30e édition.

Dans ce milieu-là, si on ne peut pas se remettre en question et essayer de s’améliorer pour les éditions futures, on n’est probablement pas dans le bon milieu parce qu’il y a toujours des choses à améliorer , avoue le Dr de Champlain, qui dit avoir tenu compte des cinq recommandations de la coroner Kamel lors de l’élaboration des plans d’intervention.

L'équipe déploiera plus de 200 intervenants médicaux le long du parcours et plus de 80 professionnels de la santé au fil d'arrivée, au Parc olympique, qui sera aussi le point de départ, le 24 septembre, des plus courtes épreuves.

« S’il y a un arrêt cardiorespiratoire, il doit pouvoir y avoir une intervention, incluant un choc, qui soit donné à l’aide d’un défibrillateur, peu importe où sur le parcours, en moins de trois minutes. » — Une citation de Dr François de Champlain, directeur médical du marathon de Montréal

Sébastien Arsenault sait qu’il doit rebâtir un lien de confiance avec la communauté de coureurs qui garde en mémoire cet événement tragique. La priorité, ç’a toujours été la sécurité , a-t-il tenu à mentionner, tout en rappelant qu'il ne peut exclure les risques qu'un tel événement se reproduise.

Des coureurs inscrits au demi-marathon avaient aussi trouvé la mort en 2011 et en 2015 à Montréal.

Il faut faire attention à ne pas taper sur des incidents comme ça, ça arrive. Notre devoir, c’est d’avoir un plan d’action hyper solide et qu’on puisse répondre en dedans de trois minutes pour pouvoir éventuellement sauver des vies. Il ne faut jamais oublier, ça va se produire. Mais nous, on va être là, et on a travaillé depuis deux ans pour que le plan d’intervention soit béton.

Raviver la flamme des marathoniens

La popularité des plus courtes distances est grandissante, mais le président-directeur général aimerait bien voir le marathon, qu’il présente comme l’ épreuve-reine , gagner le cœur des coureurs québécois.

Alors que la province ne comptait qu’une poignée de marathoniens, Serge Arsenault, fondateur du premier Marathon de Montréal en 1979, et père de Sébastien, était allé à la rencontre des quelques groupes de course pour recruter les 10 000 coureurs qu’il avait promis aux autorités de l’époque.

Il est aussi devenu l'un des premiers gestionnaires de marathon de calibre international à inviter des athlètes africains quand ceux-ci n’avaient pas la cote auprès des principaux organisateurs, blancs pour la majorité d’entre eux. Une décision aujourd’hui inévitable parce que l’ensemble des records des épreuves de longue distance sont détenus par des coureurs du continent africain.

Je suis très fier de l’idée de folie que mon père a eue en 1979 et de tous ceux qui ont voulu suivre dans ce délire-là au début , a confié Sébastien Arsenault.

Ce dernier promet que le retour de la famille Arsenault dans l’univers de la course à pied sera à l’image de l’épreuve qu’ils organisent.