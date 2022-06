P.K. Subban reçoit le trophée King-Clancy pour son engagement communautaire

Le défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban a reçu le trophée King-Clancy, mardi soir, un prix remis annuellement par la Ligue nationale de hockey (LNH) à un joueur qui a démontré un leadership hors pair tant sur la patinoire qu'à l'extérieur et qui s'implique de façon exceptionnelle au sein de sa communauté.

Subban était un finaliste à cet honneur pour une troisième saison d'affilée et pour la quatrième fois de sa carrière. Il s'était engagé à amasser 10 millions de dollars en sept ans au profit de l'Hôpital de Montréal pour enfants en 2015. Il a aussi fondé le programme Blueline Buddies en 2016 lorsqu'il jouait avec les Predators de Nashville. Ce programme cherche à resserrer les liens entre les forces de l'ordre et la jeunesse locale.

En mars, il a remis un million de dollars afin de soutenir Le Spot, une clinique de santé mentale à Montréal, et a égalé des dons à hauteur de 100 000 $ afin d'aider les patients ukrainiens atteints de cancer qui sont venus au pays pour y suivre des traitements qui allaient leur sauver la vie.

C'est spécial de le gagner à titre de membre des Devils du New Jersey, a affirmé Subban. Je suis très heureux d'être un des joueurs de la riche histoire de cette organisation. C'est spécial de mettre la main sur ce prix, et je l'accepte en mon nom et celui de ma famille.

La Ligue nationale a aussi souligné l'implication de Subban envers la justice raciale et sociale.

Lorsque tu t'impliques bénévolement dans ta communauté, tu ne le fais pas pour recevoir des trophées, a ajouté Subban. Mais quand je regarde les joueurs qui ont été finalistes pour ce prix, c'est un groupe spécial. Je pense que lorsque tu possèdes une plateforme comme celle de la LNH, tu dois l'utiliser de la bonne façon pour avoir un impact et j'ai été chanceux de pouvoir le faire. Tous les finalistes de cette année et lors des années précédentes, et les joueurs qui l'ont gagné, ont tous fait un superbe travail. Je suis très heureux de faire partie de ce groupe et de poursuivre mon travail.

C'est le gagnant du trophée la saison dernière, le gardien Pekka Rinne, qui a présenté le prix à Subban. Rinne, qui est maintenant à la retraite, a été le coéquipier de Subban chez les Predators.

Le défenseur Darnell Nurse, des Oilers d'Edmonton, de même que le centre des Ducks d’Anaheim Ryan Getzlaf étaient les deux autres finalistes.