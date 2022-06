Alexander Zverev opéré à une cheville pour réparer des ligaments déchirés

Zverev, s'est blessé en demi-finales à Roland-Garros contre Rafael Nadal, vendredi.

Pour reprendre la compétition le plus vite possible, pour m'assurer que les ligaments guérissent correctement et pour retrouver une stabilité totale de ma cheville, la chirurgie était le meilleur choix a déclaré Zverev, sur Instagram.

Zverev a dit avoir subi l'opération mardi en Allemagne, après avoir reçu la confirmation que les trois ligaments latéraux de sa cheville droite étaient déchirés.

L'Allemand de 25 ans n'a pas précisé un échéancier pour son retour au jeu.

Zverev s'est blessé en fin de deuxième manche. Il a été emmené hors du terrain en fauteuil roulant, puis est revenu avec des béquilles pour dire qu'il se retirait du match.

Finaliste à New York en 2020, Zverev a mérité l'or aux Jeux olympiques de Tokyo, l'an dernier.