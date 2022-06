Kent Hughes, la retraite et grandeurs et misères au camp d’évaluation de la LNH

Il y a aussi qu’à 17 ou à 18 ans, vos parents, généralement, vous font honte. Il s’agit de les éviter et, surtout, de ne pas se faire voir avec eux dans des endroits publics entouré de vos amis.

Ce qui nous amène à l’entrevue qu’a passée Jack Hughes, le fils de Kent, directeur général du Canadien de Montréal, au camp d’évaluation des espoirs de la LNH à Buffalo la semaine dernière avec l’équipe de son père. Imaginez l’angoisse quand même…

Le paternel souhaitait d’abord s’absenter. Quand fiston patientait devant la porte, le DG s’apprêtait à quitter la pièce lorsque Martin Lapointe, co-directeur du recrutement amateur, l’a happé.

C’était définitivement plus stressant avec mon père dans la pièce. Avant l’entrevue, j’étais assis à l’extérieur et il a tenté de partir, mais Martin Lapointe lui a dit : "Non, tu restes!". Ils m’ont demandé si je voulais qu’il reste et j’ai répondu non. Puis, ils m’ont dit que ça ne dépendait pas de moi. Mais il n’a pas posé de questions , a expliqué Jack Hughes samedi midi après s’être soumis aux tests physiques.

Kent Hughes, DG du Canadien Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Kent Hughes s’est donc assis en retrait et a passé une partie de la rencontre à se faire taquiner par ses collègues. Jack a surtout été interrogé sur sa compréhension du jeu et non pas sur son passé, on peut le comprendre. Disons que le jeune homme n’est pas ressorti de sa rencontre avec le CH avec la même impression que la majorité de ses compères qui ont à peu près tous identifié Montréal comme l’entrevue la plus difficile de la semaine.

Dictée Bernard Pivot au menu? Trigonométrie? Impossible de le savoir. Un espoir nous a toutefois rapporté une question du CH – sous la promesse de ne pas la répéter – particulièrement intense et complètement hors contexte. On confirme le caractère un peu douteux de cette question précisément. Ça donnait une idée du style.

Mais revenons à Jack Hughes un instant. La surprise était double pour ce jeune centre de Northeastern, alma mater de Jordan Harris, de Cayden Primeau et d’Austin Goldstein. D’abord de voir son père l’interviewer, deuxièmement de le savoir DG du CH même si celle-là, de surprise, il avait eu le temps de la digérer.

À l’automne dernier, non seulement ne croyait-il pas que son père changerait de carrière, il entrevoyait d’autres plans pour lui.

« C’était très surprenant. Je m’attendais qu’il se prépare à sa retraite […] Il n’en parlait pas vraiment, mais je sais qu’il était excité à l’idée de travailler sur son jeu au golf. » — Une citation de Jack Hughes à propos de son père Kent

Sauf qu’il a toujours été très connaisseur de hockey. Ma famille et moi savions qu’il ferait du bon travail quand il a obtenu le poste. Il a passé sa carrière d’agent à faire des projections sur le développement des joueurs , a-t-il ajouté.

Sur la glace, la saison de Jack Hughes n’a pas été un long fleuve tranquille. Après un bon départ à sa première année à l’université, l’Américain de 18 ans a perdu des plumes en deuxième moitié si bien que la centrale de recrutement l’a fait passer du 7e rang des espoirs nord-américains au 26e. Comme Kent Hughes l’a déjà exprimé, le CH a beau détenir les 26e, 33e et 61e choix du repêchage, il paraît plus qu’improbable que la famille soit réunie.

Tout ce que je veux, c’est jouer dans la LNH, peu importe où. Si c’est à Montréal un jour, je ne serais pas déçu, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose que mon père souhaite. Je pense qu’il ne veut pas m’imposer cette pression. Il m’a même dit qu’il voulait éviter cette situation autant que possible. Si le personnel estime qu’à un certain point au repêchage, je suis le meilleur joueur disponible, il devra me prendre. Mais je serais très surpris d’être choisi par le Canadien , a expliqué Jack.

Au bout du compte, cette décision reviendra à Nick Bobrov, dont on entend dire qu’il en mène large en coulisses, et à Martin Lapointe, co-directeurs du recrutement amateur.

Romance dans la LHJMQ

Le gentil géant de 2,01 m (6 pi 7 po) Maveric Lamoureux a la bonne humeur contagieuse. Sourire perpétuellement accroché au visage, le défenseur des Voltigeurs de Drummondville a semblé apprécier son expérience dans la pittoresque Buffalo.

Celui qui sera très certainement bientôt surnommé Top Gun a évoqué la franche camaraderie entre les Québécois au camp d’évaluation. Lamoureux partageait une chambre avec Tristan Luneau, des Olympiques, et passait tout son temps avec lui et Noah Warren, un autre joueur de Gatineau.

Les trois défenseurs sont classés du 20e au 33e rang par la centrale de recrutement.

« On a une compétition, mais c’est une belle compétition. Tristan et moi, on est avec la même agence et on est proches. Ils aimeraient sortir avant moi et j’aimerais sortir avant eux. » — Une citation de Maveric Lamoureux

Cocasseries

Quelques bribes d’informations croquées sur le vif :

On commence par notre préféré. Lane Hutson s’est baladé avec une petite curiosité pendant ses entrevues avec les différentes équipes à Buffalo. Le petit défenseur de 1,74 m (5 pi 8,5 po) du programme national américain de développement présentait des radiographies de ses mains pour assurer aux organisations qu’il allait encore grandir. Utilisation inusitée d’un résultat d’âge osseux qui sert généralement à déterminer pourquoi un enfant grandit lentement. Mais bon.

Hutson est décrit comme l’un des joueurs les plus brillants de la cuvée en possession de la rondelle. La centrale le répertorie au 25e rang en Amérique du Nord. L’histoire ne dit toutefois pas s’il se promenait aussi avec un baril du colonel pour convaincre qu’il allait encore prendre du poids, lui qui fait osciller le pèse-personne à 67 kg (148 lb).

Le géant Owen Pickering, 1,93 m (6 pi 4 po), mesurait 1,70 m (5 pi 7 po) à sa dernière année bantam à l’âge de 15 ans. Trois ans plus tard, sa fulgurante poussée de croissance nous incite surtout à avoir une petite pensée pour ses parents qui ont eu à ajuster la garde-robe à plusieurs reprises.

Le 15e espoir nord-américain selon la centrale de recrutement a été vanté par plusieurs durant la semaine à Buffalo. D’abord par un recruteur impressionné par sa grande maturité : il parle comme un gars de 34 ans . Ensuite par Conor Geekie, un rival dans la Ligue de l’Ouest (WHL) qui a encensé la qualité de son tir et de son jeu défensif.

Adam Ingram, 27e espoir nord-américain, vient d’une famille de sportifs. Son père, Derek de son prénom, est un entraîneur au golf qui a pris quelques professionnels de la PGA sous son aile à l’époque. Ce sera tout sur la question.

Josh Filmon, coéquipier d’Owen Pickering à Swift Current, devra bientôt faire un choix : l’ailier gauche originaire de Winnipeg joue encore au baseball catégorie élite. On lui souhaite bonne chance.