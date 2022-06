Omnium des États-Unis : les golfeurs du circuit dissident pourront jouer

Les organisateurs (USGA) estiment qu'il serait injuste et inapproprié d'écarter les joueurs qui participeront cette semaine près de Londres au premier tournoi de la LIV, la très lucrative nouvelle ligue portée par l'ancien champion australien Greg Norman.

Nous nous honorons d'être le championnat le plus ouvert du monde et les joueurs qui ont gagné le droit d'y compétitionner cette année [...] auront la possibilité de le faire , déclare l'USGA.

L’Omnium des États-Unis aura lieu du 16 au 19 juin à Brookline, au Massachusetts, au moment où le golf est secoué par cette menace de scission.

L'ancien no 1 mondial Dustin Johnson et le sextuple vainqueur de tournois majeurs Phil Mickelson, tous deux Américains, sont les noms les plus prestigieux à avoir cédé à l'appel de la LIV, malgré les menaces de sanction.

L'USGA précise que sa décision ne signifie pas qu'elle soutient la création de la ligue dissidente ni les joueurs qui y participent.

Il s'agit seulement pour nous de savoir si le fait pour des joueurs de participer à un tournoi alternatif sans l'autorisation de leur circuit habituel est une faute qui doit entraîner leur disqualification , ajoutent les organisateurs, qui répondent par la négative.

Woods déclare forfait

Tiger Woods ne sera par ailleurs pas de l’Omnium des États-Unis afin de poursuivre sa remise en forme 15 mois après son grave accident de voiture, a-t-il annoncé mardi sur Twitter.

Mon corps a besoin de temps pour devenir plus fort pour les tournois majeurs , a déclaré l'Américain de 46 ans, vainqueur de 15 tournois du grand chelem, dont trois Omniums des États-Unis.

Woods avait fait son retour au Tournoi des maîtres en avril, 13 mois après l'accident de la circulation qui a failli lui coûter la jambe droite. Il avait réussi à disputer les deux dernières rondes pour prendre la 47e place.

Lors du tournoi du grand chelem suivant, le Championnat de la PGA, en mai, il avait toutefois abandonné au troisième tour à cause de la douleur. C'était seulement la deuxième fois de sa carrière qu'il renonçait au cours d'un tournoi majeur.

Le golfeur a subi de multiples fractures lors de son accident de voiture en février 2021 près de Los Angeles. Les chirurgiens lui avaient posé une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.

L'Américain a toujours l'intention de jouer l'Omnium britannique à St. Andrews, en Écosse, à partir du 14 juillet. Je suis motivé pour revenir bientôt , a-t-il écrit sut Twitter.

Il compte être prêt pour jouer en Irlande au JP McManus Pro-Am, la semaine qui précède l’Omnium britannique.

La dernière victoire en grand chelem de Woods date d'il y a trois ans au Tournoi des maîtres.