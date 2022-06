Denis Shapovalov gagne en double à Stuttgart

Shapovalov et Bopanna ont éliminé en deux manches de 6-4 et 6-0 l'Israélien Jonathan Erlich et le Russe Aslan Karatsev.

Ils l'ont emporté en 51 minutes.

Le Canadien, 16a du monde, participe aussi au tournoi allemand en simple, et son premier adversaire sera l'Allemand Oscar Otte, 61e au classement mondial.

Ce sera leur premier affrontement.

Rebecca Marino Photo : Getty Images / Graham Denholm

À Nottingham en Grande-Bretagne, au tournoi sur gazon WTA 250, Rebecca Marino, 109e du monde, a remporté son premier match face à la Britannique Eden Silva, 169e au classement mondial.

La Canadienne a gagné en deux manches identiques de 6-4 en 79 minutes.

Marino affrontera au prochain tour la 5e à la WTA et tête de série no 1, la Grecque Maria Sakkari.

Plus de détails à venir.