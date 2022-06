Marie-Philip Poulin se joint au Canadien de Montréal

Le directeur général Kent Hughes en a fait l'annonce mardi. Elle occupera ce poste à temps partiel.

Nous sommes ravis de l'ajout de Marie-Philip Poulin à notre département du développement hockey , a-t-il dit.

Marie-Philip est l'une des meilleures joueuses de la planète et elle a gagné au plus haut niveau, ce qui s'avérera très bénéfique pour nos joueurs. Ses connaissances, son leadership et sa vision du hockey font des Canadiens une meilleure organisation , a-t-il ajouté.

Parmi ses responsabilités, Poulin sera appelée à travailler sur la patinoire et en séances vidéo avec les joueurs afin de peaufiner leurs aptitudes individuelles et collectives, en collaboration avec le directeur du développement des joueurs, Rob Ramage, et le directeur du développement hockey Adam Nicholas.

C'est un privilège de compter dans nos rangs une personne aussi compétente que Marie-Philip Poulin. Elle est la meilleure dans son domaine et ses accomplissements contribuent à bâtir une culture gagnante avec les Canadiens , a expliqué le président et chef de la direction, Geoff Molson.

Son arrivée est un pas de plus vers la diversité que nous désirons implanter au sein de l'organisation , a-t-il mentionné.

Marie-Philip Poulin Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

L'attaquante de 31 ans a remporté 15 médailles en compétitions internationales, dont 4 aux Jeux olympiques.

Le Canadien et Marie-Philip Poulin rencontreront la presse à 16 h au Complexe sportif Bell de Brossard.