Les Maple Leafs ont été malchanceux en séries, croient d’anciens joueurs

N'eût été du Lightning de Tampa Bay, double champion en titre de la Coupe Stanley, qui s'est retrouvé sur leur route dès le premier tour des séries, ils auraient pu faire un bon bout de chemin cette fois, ont-ils dit au micro de Radio-Canada en marge du Pro-Am de la Journée du Canada au club de golf St. George’s à Toronto.

L'événement, organisé dans le cadre des festivités entourant le retour de l'Omnium canadien RBC après deux ans de pandémie, réunissait plusieurs célébrités locales, les meilleurs golfeurs du Canada et des golfeurs amateurs.

Je pense réellement, à mesure que nous avançons, qu'il s'agit surtout d'une question de mentalité et qu'une fois que nous aurons passé ce cap, attention! a dit Tucker, qui a disputé 58 matchs en séries éliminatoires avec les Maple Leafs et fait partie de l'édition 2001-02 de l'équipe qui a atteint la finale de l'Est pour la dernière fois à ce jour.

En premier lieu, la Coupe Stanley est le trophée le plus difficile à gagner alors ça met les choses en perspective. Des fois, en séries, tout ce dont on a besoin, c'est de chance. Et ils se sont butés à l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley ces deux dernières années et qui sait comment jouer à ce temps de l'année.

L'ancien attaquant des Leafs a toujours confiance en son équipe de cœur, bien qu'elle soit limitée par le peu d'espace qu'il lui reste sous le plafond salarial pour ajouter des renforts.

Nous avons un excellent groupe de joueurs. Nous avons un excellent personnel d'entraîneurs et la direction a fait un travail formidable pour mettre les joueurs en condition de réussite. J'espère qu'au printemps de l'année prochaine, nous n'aurons plus cette conversation.

Curtis Joseph et Darcy Tucker estiment que les Maple Leafs ont ce qu'il faut pour gagner en séries éliminatoires. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Curtis Joseph, qui a gardé les buts des Maple Leafs en séries éliminatoires de 1998-99 à 2001-02, fait écho aux sentiments de son ancien coéquipier Darcy Tucker.

À mon avis, si l'on battait Tampa, je pense que nous avions une chance. Je pense que c'est ce que tous les partisans des Maple Leafs pensent et c'est ce que je pense aussi. Mais ce sont les champions. Ils le sont pour une raison et vous voyez à quel point ils sont coriaces [en séries]. Il faut le leur donner.

CuJo , tel qu'il était surnommé, estime que les Torontois ont été malchanceux dans le fait d'affronter le Lightning dès l'entame des séries, et ce, après avoir connu la meilleure saison de leur histoire.

Avec du recul, oui , avoue-t-il. Ils ont perdu en sept matchs. Ils ont rendu un effort considérable. Jack (Campbell) a aussi très bien joué. J'étais fier de lui. S'ils avaient croisé une autre équipe, le résultat aurait été différent. N'importe quelle autre équipe.

Campbell, qui constitue le plus important joueur autonome des Leafs, devrait être prolongé par l'organisation, selon Joseph.

J'aime Jack et je pense qu'à l'avenir, il sera un excellent numéro 1 pour eux. Mais vous savez, je n'ai pas à gérer le plafond, donc... J'espère qu'il reviendra. C'est tout ce que je peux dire.

Depuis son acquisition des Kings de Los Angeles en février 2020, Jack Campbell a signé 51 victoires en 75 départs dans l'uniforme des Maple Leafs. Il ne touchait que 1,65 million $ l'an dernier et devrait obtenir une augmentation salariale substantielle cet été.