Canada Soccer et son équipe nationale masculine sont dans une impasse sur des enjeux de rémunération et de transparence. Le litige met surtout en lumière d’innombrables questions sur la gouvernance de l’association canadienne.

Dès le troisième paragraphe de la lettre des joueurs publiée dimanche, dans laquelle ils annoncent avoir refusé de participer à leur match amical contre le Panama, le nœud du problème – si tant est qu’un des enjeux soulevés est plus crucial qu’un autre – apparaît : les joueurs écrivent avoir récemment appris qu’en 2018, Canada Soccer a signé une entente avec Canadian Soccer Business (CSB) qui met en péril la capacité de l’association d’exploiter le succès de ses équipes nationales sur le terrain .

(Petit aparté ici : les joueurs ont-ils réellement récemment appris l’existence de l’entente, pourtant annoncée en 2018, ou viennent-ils simplement de prendre la pleine mesure de ses répercussions?)

CSB, une entreprise démarrée par des propriétaires d’équipes de la Première ligue canadienne, s’est entendue avec Canada Soccer en 2018 pour une durée de 10 ans. C’est CSB, depuis ce temps, qui s’occupe notamment de tous les partenariats commerciaux et droits de diffusion pour les programmes des équipes nationales féminines et masculines . L’entreprise dit avoir investi des dizaines de millions de dollars dans le soccer canadien.

Les modalités de l’entente ne sont pas publiques, et c’est précisément ce que déplorent les joueurs. Comment l’entente a-t-elle été structurée? De quelle manière l’argent est-il distribué?

Ce n’est pas nouveau que des questions surgissent sur la gestion interne de Canada Soccer. Les réactions de certaines anciennes vedettes des équipes nationales canadiennes en disent long. Le gardien Craig Forrest, sur Twitter, écrivait vendredi que si l’association canadienne était transparente, professionnelle et digne de confiance, on n’en serait pas là et qu’on aurait dû en venir avec une entente avant le premier match des qualifications .

Kaylyn Kyle, médaillée olympique en 2012, a remercié l’équipe masculine d’avoir défendu une position qui nous anime depuis des années et que c’est le travail de l’entraîneur et la mentalité des joueurs qui a mené le programme masculin à la Coupe du monde et le programme féminin à l’or olympique.

Le Canada a battu la Suède en finale du tournoi des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Photo : Radio-Canada / Francois Nel

L’ancienne joueuse internationale avait peut-être en mémoire ce communiqué de Canada Soccer publié à la fin de 2021, lorsque les championnes olympiques ont gagné le prix d’équipe de l’année de Postmedia et de La Presse canadienne. On pouvait y lire que les trois podiums olympiques de l’équipe féminine étaient le fruit de l’investissement permanent de l’organisme national dans le soccer féminin et que la médaille d’or était l’initiative stratégique décrite dans le plan stratégique de l’association.

Pourquoi, dans ce cas, doit-on encore parler de la mise en place d’un championnat professionnel féminin au Canada, pendant que ceux des pays européens prennent de l’ampleur à une vitesse fulgurante? Les joueurs ont d’ailleurs inclus cette demande dans leur lettre, de même qu’une structure équitable de rémunération pour les hommes et les femmes – la fédération américaine, qui a rendu publiques toutes les données de son entente avec ses équipes nationales, pourrait servir d’exemple en la matière.

(L’équipe féminine a d’ailleurs réagi en précisant qu’elle ne considérait pas que des pourcentages égaux des bourses versées par la FIFA, qui se situent dans deux stratosphères selon qu’on est un joueur ou une joueuse, comme une forme d’égalité salariale. Les joueurs parlaient de pourcentage dans leur lettre. Mais les joueuses jugent que les négociations progressent, ce qui est un rare bon signe dans tout ce brouhaha.)

La question qui accompagne plusieurs de ces interrogations est la suivante : pourquoi est-ce qu’on ne s’est pas occupé de X ou Y avant d’en arriver là? Canada Soccer donne l’impression d’être une organisation qui ne voit pas venir les coups et qui est dépassée par les événements lorsqu’un uppercut fait contact avec son menton.

En septembre 2021, Radio-Canada et CBC dressaient le portrait d’un marché des produits dérivés où le Canada n’était qu’un figurant. Les Canadiennes venaient de gagner l’or olympique. L’association s’est ainsi inutilement privée de revenus, ce qui jette un éclairage peu flatteur sur le ton quasi belliqueux du président de Canada Soccer, Nick Bontis, lorsqu’il expliquait dimanche en conférence de presse les raisons économiques pour lesquelles les propositions des joueurs sont impossibles à réaliser à ses yeux.

Quelques milliers de maillots vendus n’auraient pas fait crouler Canada Soccer sous les espèces sonnantes et trébuchantes du jour au lendemain. Mais cette histoire nous rappelle pourquoi tant d’anciens ont des doutes sur les aptitudes de gestion de l’organisation.

Les joueurs doivent retrouver la compétition jeudi, à Vancouver, pour un match de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Curaçao. La Coupe du monde au Qatar n’est pas demain matin, mais c’est tout comme. Il est dans l’intérêt de tous et d’asseoir et de trouver, à défaut d’un terrain d’entente, quelques pistes qui permettraient d’y arriver.