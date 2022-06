Les bienfaits de la boxe pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson

L’entraîneur et kinésiologue Gabriel Harrisson les accueille sourire aux lèvres. Après un échauffement, les cinq hommes enfilent les gants, l’entraînement peut commencer. Ce qui peut paraître paradoxal, c’est que l’on a longtemps associé la boxe aux troubles neurologiques. Quand on pose la question à Catherine Lavigne, la kinésiologue et fondatrice de la société Neurométrix, spécialisée en sports adaptés, répond sans détour.

Boxe et Parkinson, cela peut paraître très contradictoire, en effet. Mais ici, il n’y a pas de contact. On y va avec les notions de plaisir, dans le but de bouger. On va avoir les mêmes entraînements qu’un boxeur, mais nous, on va aller chercher tous les bienfaits au niveau du sport et on va vite oublier cet aspect contradictoire , lance-t-elle.

Yvan a eu son diagnostic de la maladie de Parkinson il y a sept ans. En plus de l’entraînement de boxe, il a découvert la danse, la peinture et même le chant, car la maladie s’attaque aussi au langage et le ralentit quotidiennement. Il essaye donc, par tous les moyens, d’en freiner l’évolution.

Après avoir frappé le sac, être monté sur le ring pour faire de la boxe simulée (shadow boxing) et avoir enchaîné les mouvements avec une corde au-dessus de lui, il parle des bienfaits que la boxe lui apporte.

Ça me rend plus flexible, j’ai plus de coordination, un meilleur équilibre, dit-il. C’est sûr que ce n’est pas uniquement la boxe, il y a autre chose, mais la boxe aide beaucoup. Et puis, on est entre personnes qui ont le même problème, donc il n’y a pas de gêne à être ici.

Il y a 10 ans, Bernard ne voulait pas y croire quand on l’a donné son diagnostic. Lui aussi reconnaît les bienfaits de la boxe. En voyant notre caméra, il sourit et demande s’il va avoir un cachet, ce qui fait beaucoup rire son entourage. Puis il se reprend et éclate de rire en disant : Des cachets, j’en prends assez, alors on va laisser faire.

Bernard attend dans les prochains jours une opération délicate au cerveau. Mais il confie que, grâce à la boxe, son moral est intact.

« J’ai plus d’énergie, c’est plus facile pour moi de me déplacer, j’ai plus d’équilibre aussi. Mon problème, c’est l’équilibre, beaucoup d’équilibre. Avant, j’allais dans un gym et les gens me regardaient avec mes gants qui tremblaient sans cesse. Ici, tu es avec des gens qui ont la même maladie que toi, donc tu n’es pas jugé. » — Une citation de Bernard

Chargement de l’image Bernard à l'entraînement Photo : Radio-Canada / Robert Frosi

Parmi les cinq hommes qui s’entraînaient ce jour-là, la maladie n’avait pas fait sa terrible œuvre de la même manière. Certains devaient faire l’entraînement assis, car les jambes ne les portaient plus. D’autres avaient du mal à enchaîner les combinaisons, tant les gants tremblaient.

La kinésiologue Catherine Lavigne s’est appuyée sur des études pour arriver à proposer la boxe aux personnes atteintes de troubles neurologiques. Elle a découvert que c’était de plus en plus populaire grâce aux bienfaits que cela apporte.

Les gens, quand ils font de la boxe, ils oublient les problèmes, les petits bobos comme les traitements agressifs pour freiner l’évolution de la maladie de Parkinson. Quand on pense à la boxe, on pense à la coordination, la vitesse d’exécution, les mouvements qui sont très rapides. On travaille beaucoup l’équilibre et les déplacements.

« En fait, on veut transposer l’entraînement à la vie de tous les jours, ce que l’on fait dans un gym. On parle de maintenir l’autonomie d’une personne le plus longtemps possible. Quand on se déplace, quand on monte les escaliers, quand on fait des tâches quotidiennes, ça demande de la force, de la souplesse et ça, on peut le gagner en faisant du sport comme la boxe. » — Une citation de Catherine Lavigne, kinésiologue

Le kinésiologue Gabriel Harrisson, comme tous ses confrères au sein de Neurometrix, a pris des cours de boxe. Dans le ring, il redouble de vigilance et d‘attention, car tous ses élèves ne sont pas au même niveau. Il faut donc adapter et personnaliser chacun des exercices. Sa récompense? Le sourire de ses élèves après la séance et, surtout, les sortir de leur isolement.

Chargement de l’image Yvan à l'entraînement Photo : Radio-Canada

Ça leur fait du bien au niveau physique, ils regagnent une certaine autonomie, se dit-il, réjoui. Au niveau mental aussi ça leur fait du bien. Les gens sont plus de bonne humeur, ils voient du monde, on rit avec eux. Ça les défoule aussi. Au niveau de la boxe, il y a un aspect de défoulement, de laisser aller nos frustrations. Puis, le temps d’une séance, ils oublient qu’ils sont atteints de la maladie de Parkinson.

Chez certains, les gestes sont plus lents, mais la volonté, elle, est la même. Avoir du plaisir, oublier un instant la maladie qui les ronge quotidiennement. Chaque petit enchaînement est une victoire personnelle.