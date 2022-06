Convalescente, Leylah Annie Fernandez entre dans le top 15 mondial

La Québécoise ne retrouvera pas la compétition de sitôt. Elle doit faire l'impasse sur la saison de gazon en raison de sa blessure. Elle ratera le tournoi de Wimbledon.

Son parcours à Roland-Garros s'est terminé dans la douleur en quarts de finale. Elle s'était alors inclinée en trois manches devant l’Italienne Martina Trevisan.

La plus grande progression du top 20 est celle de Coco Gauff, qui a atteint la finale des Internationaux de France samedi. L'Américaine a gagné 10 places jusqu'à la 13e.

La Polonaise Iga Swiatek, championne du tournoi du grand chelem parisien, a largement accru son avance en tête avec ses 8631 points. Elle compte désormais plus de 4300 points d'avance sur la nouvelle no 2, l'Estonienne Anett Kontaveit qui s'est hissée de trois échelons.

La gagnante des Internationaux de France de 2021, Barbora Krejcikova, éliminée dès son entrée en lice, a payé au prix fort ce faux pas. Elle a dégringolé de 12 places et se retrouve à la 14e.

L'Ontarienne Bianca Andreescu a grimpé de deux rangs et se classe 70e du monde.

Classement de la WTA :

Iga Swiatek (POL) 8631 pts Anett Kontaveit (EST) 4326 (+3) Paula Badosa (ESP) 4245 (+1) Ons Jabeur (TUN) 4150 (+2) Maria Sakkari (GRE) 4016 (-2) Aryna Sabalenka (BLR) 3966 (+1) Karolina Pliskova (CZE) 3678 (+1) Jessica Pegula (USA) 3255 (+3) Danielle Collins (USA) 3255 Garbine Muguruza (ESP) 3060 Emma Raducanu (GBR) 2975 (+1) Darya Kasatkina (RUS) 2765 (+8) Coci Gauff (USA) 2756 (+10) Barbora Krejcikova (CZE) 2642 (-12) Leylah Annie Fernandez (CAN) 2605 (+3) Jelena Ostapenko (LAT) 2596 (-3) Belinda Bencic (SUI) 2585 (-3) Angelique Kerber (GER) 2474 (-1) Victoria Azarenka (BLR) 2330 (-4) Simona Halep (ROM) 2196 (-1)

Auger-Aliassime reste dans le top 10

Après son parcours remarqué à Paris, jusqu'à son duel enlevant contre Rafael Nadal, Félix Auger-Aliassime reste dans le top 10. Le Québécois a 150 points de plus que l'Italien Matteo Berrettini, 10e.

Félix Auger-Aliassime à Roland-Garros en 2022 Photo : Getty Images / Adam Pretty

Denis Shapovalov a perdu une place et glisse au 16e rang. Il est menacé par le Croate Marin Cilic, bien remonté de six échelons au classement. Il n'a que 161 points de retard sur l'Ontarien.

Le vainqueur des Internationaux de France Rafael Nadal et son adversaire en finale, le Norvégien Casper Ruud, ont respectivement grimpé d'une et de deux places, aux 4e et 6e rangs.

Le Serbe Novak Djokovic, battu dans les quarts de finale par Nadal reste en tête du classement, mais son avance sur ses poursuivants diminue.

Classement de l'ATP :