Audrey Leduc surprend les meilleures sprinteuses du pays

La Gatinoise de 23 ans a devancé en toute fin de course Jacqueline Modogo par un court centième de seconde et Crystal Emmanuel (11,48 s) pour arrêter le chrono à 11,36 s, avec un vent favorable de 2,5 m/s, empêchant ainsi d’homologuer le résultat.

Mais ça n’a rien enlevé au bonheur de la Gatinoise de 23 ans qui marchait sur un nuage.

« C’est exceptionnel. J'ai couru mon meilleur temps à vie, que ce soit légal ou pas. 11,36, je n'ai jamais fait ça. C’est un peu indescriptible. » — Une citation de Audrey Leduc, sprinteuse

Non seulement Audrey Leduc a abaissé de façon non officielle sa marque personnelle, mais elle a aussi devancé une grosse pointure de l'athlétisme au pays : Crystal Emmanuel, huit fois championne canadienne du 100 m, trois fois finaliste aux Mondiaux et finaliste aux Jeux de Rio. Quant à Jacqueline Madogo, elle venait de réussir son meilleur temps à 11,29 s la semaine dernière.

Crystal Emmanuel, Jorden Savoury, Jacqueline Madogo et Audrey Leduc Photo : Classique de Montréal / Antoine Saito

J'ai couru contre deux filles qui étaient devant moi au classement. Et puis je les ai battues toutes les deux. Juste d'avoir fait ça, c'est un exploit en soi. Mais avec mon temps aussi, ça fait de ce moment-là comme une de mes plus belles courses.

Audrey Leduc, qui court pour le Rouge et Or de l’Université Laval depuis trois ans et qui porte aussi les couleurs du Club d’athlétisme de Gatineau, a reçu les félicitations de Crystal Emmanuel. Elle a bien vu que la championne canadienne en titre de la distance avait des ennuis physiques. Emmanuel s’est d’ailleurs retirée de la finale du 200 m en raison de douleurs musculaires.

L’athlète québécoise se dit bien sûr consciente que les blessures peuvent jouer sur les performances.

« Ça reste que sur papier, j’ai battu une olympienne. C’est quand même très le fun de pouvoir se dire ça. » — Une citation de Audrey Leduc

Ce qui ravit Audrey Leduc, c’est qu’elle a constamment amélioré ses temps depuis le début de la saison extérieure. Et soudainement, l'objectif d’un podium aux championnats canadiens devient plus réalisable pour elle.

Jacqueline Madogo et Audrey Leduc Photo : Classique de Montréal / Antoine Saito

Avec ce chrono non officiel de 11,36 s, Audrey Leduc se rapproche du standard exigé pour participer aux Mondiaux (11,15 s). Une autre étape à franchir pour elle, mais peut-être pas cette année, précise celle qui vise davantage les Jeux olympiques de 2024.

Mais on pourrait bien voir Audrey Leduc courir cet été au sein des équipes canadiennes de relais aux Jeux du Commonwealth et aux Championnats NACAC.

Aiyanna Stiverne va bon train

Un autre sprinteuse d'ici, Aiyanna Stiverne, a connu une bonne soirée au bureau. Elle a récolté une 2e place au 200 m ( 23, 72 s ) en plus de la victoire dans sa spécialité, le 400 m.

Stiverne, native de Miami, a la double citoyenneté. Son père Jean, est né à Montréal et a fait un peu d’athlétisme avec Bruny Surin avant de devenir footballeur.

Aiyanna Stiverne Photo : Classique de Montréal / Antoine Saito

Son temps au 400 m de 53, 39 s est loin d’un standard pour les Mondiaux, mais satisfaisant pour elle au niveau de l’exécution, considérant son vol retardé de cinq heures la veille en provenance de Floride.

Celle qui n’avait pas où s’entraîner en 2020 à cause de la Covid, a passé l’année dernière à la chasse au standard olympique en rêvant aux Jeux de Tokyo. En vain. 2022 lui permet maintenant de se concentrer sur ses sensations et non sur le résultat, si bien qu’elle vient de réussir son meilleur chrono de la saison ( 51, 35 s), il y a une semaine à Miami.

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas été aussi rapide. Je veux construire là-dessus. » — Une citation de Aiyanna Stiverne, sprinteuse

Micha Powell et Aiyanna Stiverne Photo : Classique de Montréal / Antoine Saito

Aiyanna Stiverne a encore de la famille à Montréal. Son entraîneur, Ronald Morency, habite d’ailleurs Laval. Il n’est donc pas rare qu’elle passe dans le coin pour faire des mini-camps d’entraînement avec lui.

Aiyanna Stiverne misera sur trois autres occasions cet été pour se tailler une place dans l’équipe canadienne en vue des Championnats du monde à Eugene, en Oregon, à la mi-juillet, que ce soit au 400 m individuel ou dans l’équipe du relais.

Le but est toujours de courir son épreuve individuelle , mais j’adorerais faire partie du relais 4 x 400 m. Je crois que je peux faire partie du relais. Non, je vais faire partie du relais. Soyons positifs.

Micha Powell a faim aussi

Micha Powell, de Montréal, a exactement les mêmes visées que Aiyanna Stiverne pour les Mondiaux. C’est d’ailleurs elle qui a pris le 2e rang du 400 m à la Classique d’athlétisme de Montréal en franchissant la ligne à 54, 05 s. Rien pour lui faire justice.

Micha Powell Photo : Classique de Montréal / Antoine Saito

Il faut dire qu’elle se remet à peine d'une infection à la Covid qui l’a empêchée de s’entraîner pendant près de deux semaines. Le vent, raconte-t-elle, lui a coupé les jambes en deuxième moitié de course.

Celle, dont les parents sont de célèbres olympiens ( Rosey Edeh et Mike Powell ), a réussi un chrono de 52, 91 s cette saison et veut descendre la barre à 51 secondes.

« Si je peux faire ça, je sais que je vais garder ma place dans le 4 x 400 m . J’espère qu'au championnat canadien, je vais vraiment causer la surprise et une surprise pour le Québec parce que je sais que je l'ai dans les jambes. » — Une citation de Micha Powell, sprinteuse

LA RELÈVE POUSSE

Les sprinteuses québécoises semblent donc prendre de plus en plus leur place dans le monde du sprint. Et que dire aussi de la Montréalaise Catherine Léger, spécialiste du 200 m, expatriée à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) qui court sur le circuit de la NCAA depuis deux ans. Deondra Green, également de Montréal, s’aligne aussi dans la NCAA, à l’Université West Texas A & M.

Catherine Léger et Deondra Green Photo : Radio-Canada / Sébastien Lauzon

Tout ça réjouit au plus haut point les plus vieilles comme Aiyanna Stiverne et Micha Powell, toutes les deux âgées de 27 ans.

En 2019, nous avions un bon groupe de sprinteuses du Québec, lance Stiverne. Ce serait génial d’en avoir encore plus, car tout le monde vient toujours de l’Ontario. Et on se sent exclu.

Micha Powell, qui a terminé ses études et partage maintenant son temps entre Montréal et Toronto où elle s’entraîne, partage le même avis.

« Beaucoup de filles sont très, très vites au Québec. C'est très beau à voir. On pourrait même faire peut-être un très bon 4x 100 m québécois. » — Une citation de Micha Powell, sprinteuse

Qui sait? Pas impossible de voir tout ce beau monde réuni au prochain centre national de sprint qui verra le jour cet automne à Montréal.