Les jeunes du Rocket laissent leur empreinte en séries

La saison de son fils s'étant conclue avec une défaite en quarts de finale dans un tournoi national à Nashville la semaine dernière, il avait roulé une heure et demie depuis son Connecticut adoptif pour voir à l’œuvre le club-école de son équipe, le Rocket de Laval.

La veille, c'était le tour de Jeff Gorton et de Kent Hughes d'épier la filiale tricolore.

Laval maîtrisait le jeu. Après deux périodes, au gré d’une discussion à bâtons rompus, St-Louis a encensé le travail de deux jeunes, deux oiseaux rares qui peuvent aspirer à se tailler éventuellement un poste avec sa formation.

Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylönen connaissaient un fort match et St-Louis n’a pas hésité à tracer un parallèle avec son passé. Lui-même, a-t-il rappelé, a profité d’un long parcours en séries de la Ligue américaine à sa première saison professionnelle en 1998. Les Flames de Saint-Jean s’étaient inclinés en six matchs en finale de la Ligue américaine (LAH) contre les Phantoms de Lehigh Valley.

Ça m’a aidé pour le camp d’entraînement l’année d’après et j’ai fait le club , a-t-il laissé tomber.

Mise en garde : il ne s’agit pas ici d’une prédiction, simplement d’un constat sur la valeur d’un long séjour éliminatoire dans cette deuxième division.

Le Rocket est composé essentiellement de vétérans, mais mise aussi sur des espoirs réels du CH. À commencer par Cayden Primeau, sans oublier Harvey-Pinard, le meilleur marqueur de l’équipe en saison, et sur Ylönen qui a quand même eu droit à 14 matchs avec le Tricolore en 2021-2022.

Avant le deuxième match, remporté 4-2 par le Rocket pour égaler la série 1-1, l’entraîneur-chef Jean-François Houle avait mis au défi ses canons offensifs de tonner un peu plus fort. Le Temple de la Renommée du basketball et de son créateur, le Canadien James Naismith, a beau se dresser sur les berges de la rivière Connecticut en plein Springfield, il fallait rappeler que le hockey aussi a été inventé par des Canadiens.

Le Rocket rentrera à Laval avec une égalité de 1-1 en finale de l'Est contre les Thunderbirds de Springfield. Photo : Rocket de Laval / Véronique Prince

Bref, Ylönen, Finlandais celui-là, inspiré, a obtenu un but et deux passes dans ce match pour porter son total à six points en dix rencontres, le même que Harvey-Pinard, mais le petit Québécois n’avait pas encore touché la cible depuis le début des séries. L’ailier y est parvenu sur un superbe jeu qu’il a lui-même amorcé avec une réception de passe difficile à la ligne bleue adverse.

Le but réussi, le jeune Saguenéen a fait mine de se débarrasser d’un immense poids sur les épaules.

Ça a fait du bien. Je l’ai tiré le plus haut possible pour ne pas le revoir. Je serai plus confiant avec mon bâton dans les prochains matchs , a lancé Harvey-Pinard.

Il avait aussi connu une bonne léthargie en début de saison. Après 13 rencontres, il n’avait marqué qu’une fois et comptait seulement 3 buts en 22 matchs. Il a finalement terminé la campagne avec 56 points dont 21 buts en 69 matchs.

Une expérience qui l’a aidé à mieux gérer le coup cette fois.

« Pendant une saison, t’as des hauts et des bas. J’en avais eu en début de saison. J’avais gardé mon identité, c’est-à-dire faire les petits détails, aller au filet…Ça voulait pas rentrer. C’était un peu le même principe depuis le début des séries, mais c’est sûr que celui-là va faire du bien. » — Une citation de Rafaël Harvey-Pinard

Dimanche soir, son trio complété par Ylönen et par le centre Brandon Gignac a enfilé trois des quatre buts du Rocket et s’est montré menaçant tout du long.

Cette série est devenue particulièrement intense. Les Thunderbirds ont frappé fort et souvent. Les esprits se sont échauffés. Bousculades, jérémiades; ça s’est cherché noise à plusieurs reprises après les coups de sifflet.

Springfield a pris à parti Cayden Primeau, encore très solide avec 33 arrêts. L’équipe du Massachusetts n’a marqué que quatre buts en sept périodes, elle qui n’en avait jamais réussi moins de quatre dans un match depuis le début des séries. L’avantage numérique des Thunderbirds fonctionnaient à 38 % d’efficacité avant de croiser le chemin du Rocket; il n'a pas touché la cible en six occasions jusqu’ici.

La frustration a grimpé, le jeu s'est resserré et ça a joué du coude. Harvey-Pinard n'a pas détesté pas et s’en est pris à Will Bitten, un peu trop insistant à son goût autour du gardien.

C’est toujours le fun, ce sont des endroits où j’aime aller , a admis le jeune homme. Je ne parle pas beaucoup sur la glace, mais quand on s’en prend à notre gardien, j’y vais. Je pense qu’on était quatre dessus.

Qu’Ylönen se démarque au moment où la combativité atteint son paroxysme ne peut qu’être encourageant. Un détail qui n’a évidemment pas échappé à la vigilance de Saint-Louis.

Tout se passe plus vite, les matchs sont plus rapides , a répondu Ylönen quand on lui a demandé s’il voyait une différence avec la saison.

La meilleure façon de se développer, c’est de jouer des matchs difficiles , a-t-il ajouté.

Personne n’osera le contredire.

En rafale

Gabriel Bourque a quitté le match après une violente mise en échec en plein centre de la glace de Dakota Joshua. Tête basse, le Québécois cherchait la rondelle entre ses patins quand le numéro 16 l’a violemment percuté. Dakota Joshua qui, outre avoir la particularité d’avoir un nom à l’envers, n’est pas le plus tendre des messieurs à 1,91 m (6 pi 3 po) et 93 kg (206 lb).

Cédric Paquette, pour sa part, a déclaré forfait après la séance d'échauffement. Les deux patineurs seront évalués quotidiennement par l’équipe, Bourque étant blessé au haut du corps et Paquette, au bas.

Le Rocket profitera d’un congé lundi avant de reprendre l’entraînement mardi à la Place Bell.

Les trois prochains duels auront lieu sur la Rive-Nord là où, comme on le sait, Michel Rivard a inventé des montagnes et des mines d’or. Tobie Bisson avait bien hâte de retrouver ses partisans.