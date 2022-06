Le Lightning démarre les compteurs en finale de l’Est

Ondrej Palat a joué les héros en toute fin de troisième période pour permettre au Lightning de l'emporter 3-2 sur les Rangers de New York, dimanche, à Tampa Bay. Les doubles champions en titre de la Coupe Stanley ont ainsi réduit l'écart à 2-1 en finale de l'Est.

Palat a dénoué l'impasse lorsque le cadran indiquait 41 secondes à écouler au match. Lors d'une attaque soutenue dans la zone des Rangers, Victor Hedman a envoyé la rondelle vers Nikita Kucherov, qui a servi une belle passe du revers à Palat. Son tir sans avertissement s'est faufilé sous le bras du gardien Igor Shesterkin.

Kucherov a conclu la rencontre avec un but et deux mentions d'assistance, tandis que Steven Stamkos a obtenu un filet et Hedman deux aides.

Le gardien Andrei Vasilevskiy a bloqué 28 des 30 tirs. Il s'est surtout distingué dans les 40 premières minutes de jeu.

Mika Zibanejad a amassé un but et une passe dans le camp des Rangers, qui ont vu leur séquence victorieuse s'arrêter à quatre. Chris Kreider a également touché la cible et Artemi Panarin a préparé les deux réussites de son équipe.

Shesterkin a une fois de plus été fumant devant la cage new-yorkaise. Il a repoussé 48 rondelles et a accordé plus de deux buts pour une première fois en cinq départs.

Les deux portiers se sont signalés en première période, réalisant quelques arrêts importants pour maintenir le pointage vierge.

Au cours d'une supériorité numérique, Panarin a effectué une passe transversale à Zibanejad, mais ce dernier a raté son tir sur réception. Quelques secondes plus tard, la rondelle est revenue sur la lame du bâton du Suédois. Cette fois, son lancer sur réception n'a donné aucune chance à Vasilevskiy.

Quelques instants plus tard, Zibanejad a de nouveau été au cœur de l'avantage numérique des Rangers. Son violent tir sur réception a été stoppé par Vasilevskiy, mais Kreider a sauté sur la rondelle libre pour faire bouger les cordages et doubler l'avance des siens.

L'unité d'avantage numérique du Lightning s'est également mise en évidence, peu après le but de Kreider. Le disque a bien circulé dans le territoire new-yorkais, puis Kucherov a décoché un tir bas qui a surpris Shesterkin entre les jambières.

Tôt en troisième période, c'est encore avec un joueur de plus sur la glace que Tampa Bay a créé l'égalité. Sur l'aile droite, Corey Perry a effectué une passe transversale à Stamkos, qui a dégainé rapidement pour tromper la vigilance de Shesterkin dans la lucarne.

