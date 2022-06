Rafael Nadal remporte un 14e titre à Roland-Garros

Malgré un pied gauche meurtri, l’Espagnol l’a emporté en trois manches de 6-3, 6-3 et 6-0 contre son jeune opposant qui tentait d’obtenir un premier titre de grand chelem.

C’est un 22e trophée de grand chelem pour Nadal depuis ses débuts professionnels en 2001. Il devient également le plus vieux gagnant de l’histoire de Roland-Garros à 36 ans.

Dans la course au record de couronnes majeures, Nadal compte désormais deux longueurs d'avance sur ses deux rivaux historiques, Roger Federer et Novak Djokovic.

Le gaucher majorquin a profité de l’inexpérience et de la fatigue de Ruud, 23 ans, pour ne pas trop s’éterniser sur le terrain. Le match a duré 2 heures 18 minutes.

Ruud menait 3-1 en deuxième manche après que Nadal eut commis une double faute. L'Espagnol s'est toutefois ressaisi et a gagné les cinq jeux suivants.

Le match a commencé avec trois bris d’affilée, propulsant Nadal en avant 2-1. Rafa a enregistré un autre bris pour creuser l'écart à 4-1.

Un tournoi ardu sur le plan physique

Nadal a eu une quinzaine particulièrement difficile physiquement à Paris, notamment avec une bataille de cinq manches contre le Québécois Félix Auger-Aliassime au quatrième tour.

Nadal souffre depuis ses 18 ans d'une ostéonécrose de l'os naviculaire, ou scaphoïde tarsien, également appelée syndrome de Müller-Weiss.

Ces douleurs chroniques l’ont ennuyé dans les dernières années. Nadal a dû faire l'impasse sur la dernière moitié de 2021 en raison de ses problèmes au pied, ratant Wimbledon, les Jeux olympiques de Tokyo et les Internationaux des États-Unis.

Je n'ai pas les mots pour dire ce que je ressens. Je n'aurais jamais pensé être compétitif à 36 ans, ni même (il y a quelques mois) être en mesure de jouer ici une fois de plus , a déclaré Nadal en référence à son pied gauche douloureux.

Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais je vais me battre pour continuer le plus longtemps possible , a-t-il promis à la foule. Des mots qui ont déclenché une ovation.

Du côté de Ruud, ce sera pour la prochaine fois. Le Norvégien surfe sur une belle séquence : il a remporté 66 victoires et 7 titres depuis le début de 2020.

Avec sa première finale majeure, Ruud est d'ores et déjà assuré de grimper au meilleur classement de sa carrière la semaine prochaine, à la 6e place mondiale.