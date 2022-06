Le Rocket en demi-finales : un duel de gardiens

Deux équipes de vétérans prêtes à en découdre avec quelques espoirs disséminés ça et là dans la formation et, surtout, le gardien d’avenir de l’organisation mère devant le filet : voilà en gros le résumé du duel de la finale de l’Est dans la Ligue américaine entre les Thunderbirds et le Rocket.

Les formations se ressemblent trait pour trait et, justement, les adversaires ont offert du jeu semblable samedi soir au Massachusetts. Un échec avant intense, des revirements à la ligne bleue, quelques avantages numériques et beaucoup de chances de marquer.

Tout ça devant la visite de surcroît. La grande. Non pas votre obligé, mais plutôt les hautes sphères des états-majors respectifs : Kent Hughes, Jeff Gorton et leur suite d’un côté, Doug Armstrong, directeur général des Blues de Saint Louis, de l’autre.

Un spectacle assez haut en couleur dans un aréna particulièrement festif qui s’est conclu, il ferait bon de le préciser, par la victoire des Thunderbirds à l’arraché 2-1 en prolongation.

Les acrobaties des portiers Cayden Primeau et Joel Hofer ont gardé le pointage bas et serré durant toute la rencontre. Les deux jeunes hommes, 22 et 21 ans respectivement, brillent de tous leurs feux depuis le début des séries éliminatoires.

Après une saison cahin-caha, le fils de Lisa (pourquoi Keith s’arrogerait-il toute la gloire de la filiation) a retrouvé son filet à Laval bien qu’il l’aille cédé pour le premier match des séries. Depuis, Primeau présente une fiche de 6-2-0, une moyenne de 1,90 et une efficacité de ,938.

Le gardien aperçu sur la glace samedi semblait à des années-lumière du garçon un peu perdu, désemparé presque, qui coulait avec le bateau tricolore à grande vitesse cet hiver.

Il est calme, il ne nous rend pas stressés. On sait qu’il va faire les arrêts clés. En avant de lui, on essaie de lui donner des lancers le plus faciles possible à arrêter. C’est très confortable de jouer devant lui , a estimé Brandon Gignac après la rencontre.

Ça en avait tout l’air, en effet.

À mi-chemin en deuxième période, Primeau s’est signalé devant Mackenzie MacEachern, particulièrement tenace autour de son filet. L’attaquant a eu tout le temps au monde pour tirer trois fois, sans succès. Il a sorti le bouclier au bon moment face à Klim Kostin lors de l’avantage numérique qui a suivi.

Et, en toute fin de troisième période, peu de temps après avoir alloué un but malchanceux qui créait l’égalité avec 2:56 à écouler, il a repoussé deux assauts à bout portant dans l’enclave sans que personne ne dérange le tireur. Un aplomb manifeste.

Considérant le chemin parcouru en peu de temps, il y a là des signes encourageants.

C’est un professionnel , a ajouté Rafaël Harvey-Pinard. On le voyait travailler tous les jours. Oui, il a eu des bas comme n’importe quel joueur dans une saison, mais en ce moment il joue du très gros hockey pour nous. Il est présent à chaque match et il est vraiment très important.

« Il grandit et c’est là que tu apprends des choses. Il a persévéré. Ce n’est pas facile d’aller en haut et en bas avec tout ce qui est arrivé. Il démontre bcp plus de maturité […] C’est un bon signe. » — Une citation de Jean-François Houle à propos de Cayden Primeau

Primeau aura repoussé 37 lancers au total. Une belle prestation toutefois éclipsée par son rival.

Hofer, gardien d’avenir des Blues, lui aussi repêché tardivement (4e tour en 2018 contre 7e tour en 2017 pour Primeau), s’est montré irréprochable. Enfin presque. Seul Danick Martel en échappée a résolu l’énigme proposée par le Manitobain, enfilant du même coup son septième but en neuf rencontres en séries éliminatoires.

Athlétique du haut de ses 1,96 m (6 pi 5 po) et 81 kg (179 lb), Hofer a un petit côté spectaculaire. Pour l’anecdote, le gardien a même marqué à son tout premier match professionnel en séries éliminatoires cette année, un exploit accompli la dernière fois par Tristan Jarry en 2019. Il est également un excellent manieur de rondelle et a battu l’échec avant du Rocket à quelques occasions avec de longues passes en relance.

Joel Hofer en séries : Fiche : 5-0-0

Moyenne : 1,36

Efficacité : ,965

L’entraîneur-chef du Rocket l’a même noté.

Il faudra faire attention aux changements avec ses longues passes. Il faut aussi mettre plus de trafic devant lui. On a eu de bonnes chances, mais on peut être plus agressifs pour lui bloquer la vue [dimanche] , a laissé tomber Houle.

Primeau contre Hofer : il y a là une valeur pour l’organisation montréalaise qui va bien au-delà de la série en cours, maintenant menée 1-0 par les Thunderbirds.

Et les patrons regardaient tout ça attentivement dans les hauteurs de l’amphithéâtre.

En rafale

Les anciens membres de l’organisation du CH sont venus mordre la main qui autrefois les nourrissait. À commencer par Will Bitten. Sans s’être inscrit à la marque, le petit ailier a donné le ton par sa combativité et quelques bonnes chances de marquer lors des quatre tirs décochés sur Primeau.

Après une soirée plutôt tranquille, c’est finalement Matthew Peca qui a tranché le débat en prolongation. Déjà un 10e point en 7 matchs en séries.

Le Rocket aura réussi à tenir en respect le puissant avantage numérique de Springfield. Avec un homme en plus, les Thunderbirds tournaient à 38 % d’efficacité avant le match. Ils ont été blanchis trois fois en autant d’occasions.

Jean-François Houle était, dans l’ensemble, satisfait de la prestation de son club.

J’ai trouvé que c’était un bon match. On a bien joué défensivement, on a fait tout ce qu’on avait à faire. Même le but égalisateur, on a fait ce qu’il fallait. La rondelle a frappé une jambière et dévié. On a eu plusieurs chances en prolongation, eux sont retournés de l’autre bord et ont compté. J’ai aimé de la manière dont nos gars ont travaillé ce soir. C’aurait pu aller d’un bord comme de l’autre. Vous le savez.

Si on ne le savait pas, là, on le sait.