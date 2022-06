La Fédération internationale de gymnastique modifie son code de conduite

Cette nouvelle version du code décrit les normes de comportement attendues de toutes les personnes impliquées dans la gymnastique et permet de tracer une ligne claire entre ce qui est considéré comme une bonne pratique et ce qui n'est pas tolérable , explique la FIG.



Cité dans le communiqué, le président de l'instance Morinari Watanabe reconnaît que la discipline a été marquée par des années de mauvaises pratiques .



Des méthodes d'entraînement abusives prévalent encore dans certains endroits, avec la ferme conviction que cela fait partie de la voie du succès , regrette-t-il.



En tant qu'instance dirigeante (nous devons) mettre en place des normes applicables partout et, ce faisant, rappeler à chacun qu'il a des droits, des devoirs et des responsabilités , ajoute le Japonais.



Avec ce nouveau règlement, la FIG espère ainsi faire changer les mentalités. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie ou récemment au Canada.

Le monde de la gymnastique est marqué depuis plusieurs années par des révélations en cascade dénonçant des décennies de violences physiques et psychologiques.



L'affaire ayant le plus bouleversé la gym récemment est sans conteste l'énorme scandale Larry Nassar, du nom de l'ex-médecin de l'équipe américaine.



En 2018, cet ancien ostéopathe et thérapeute a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement au moins 265 gymnastes de haut niveau et a été condamné à des peines cumulées d'au moins 140 ans de prison.



Depuis cette affaire sans commune mesure, des gymnastes du monde entier ont pris la parole pour dénoncer des pratiques abusives, mettant au jour une culture toxique au sein de leur discipline.