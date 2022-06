Vernon Adams connaît une soirée difficile dans un gain de 27-26 des Alouettes

Khari Jones a eu beau affirmer plus tôt cette semaine qu'il n'entretenait aucun doute au sujet de l'identité du quart no 1 des Alouettes, Adams a été tout sauf rassurant, terminant sa courte soirée de travail à la tête de l'attaque montréalaise par trois interceptions sur ses quatre derniers lancers.

Adams a été des six premières séquences offensives des Alouettes, ne complétant que six de ses 12 passes pour 69 petites verges. Il a marqué l'unique touché des Alouettes, sur une course d'une verge à l'issue d'une première série prometteuse. Elle n'a toutefois pas été répétée.

Trevor Harris est resté dans le même ton quand il s'est amené dans le match, lançant également une interception sur sa première tentative de passe. Le Rouge et Noir n'en a toutefois pas profité et les Alouettes menaient toujours 17-15 après quatre minutes d'écoulées au quatrième quart. Ça n'a pas tenu.

Le quart Tyrie Adams a d'abord donné les devants aux visiteurs à la suite d'une belle course de 36 verges. Gabriel Ballinas est venu procurer une avance de neuf points aux visiteurs avec moins de trois minutes à jouer grâce à un placement de 12 verges, pour faire 26-17 Ottawa.

La Ligue canadienne étant ce qu'elle est, les Alouettes ont inscrit 10 points sur leurs deux dernières possessions pour se sauver avec la victoire.

Dante Brown a d'abord réussi un placement de 38 verges. Puis, après une belle passe de 53 de Davis Alexander à Fabian Guerra, Ryth-Jean Giraud a porté le ballon sur deux verges pour égaler la marque. Brown est venu inscrire la transformation pour la victoire.

Harris n'a participé qu'à trois séquences. Il a complété trois passes sur sept pour 61 verges. Dominique Davis, entré dans le match après la pause, n'a pas été mauvais, sans montrer de grandes choses non plus. Il a complété sa soirée de travail avec cinq passes complétées en neuf tentatives pour 39 verges.

Le botteur du Rouge et Noir Jose Maltos a réussi ses cinq tentatives de placements, le plus long sur 37 verges, deux fois. David Côté et Mat Mengel se sont partagé le travail chez les Alouettes. Côté a réussi son unique tentative, sur 44 verges. Mengel a réussi des bottés de 26 et 42 verges, mais a raté sur 51.

Richards attire l'attention

Inséré comme secondeur au milieu du terrain en deuxième demie, le premier choix du dernier repêchage Tyrell Richards n'a pas mis de temps à faire sentir sa présence.

Alors qu'Ottawa menaçait à la ligne de 21 des Alouettes, Richards a violemment plaqué au sol le quart, Tyrie Adams, lui faisant perdre le ballon. L'ailier défensif Brock Gowanlock a saisi le ballon tel un fruit mûr et s'est sauvé sur 44 verges. La séquence a permis au botteur de précision Matt Mengel de réussir son deuxième placement du match, sur 42 verges, ce qui portait alors la marque à 16-12 en faveur des locaux.