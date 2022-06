Charlie Montoyo, le gérant tout sourire des Blue Jays

Il aurait aussi bien pu nous dire de suivre la musique.

Les succès d'un grand chanteur de salsa se succèdent. Montoyo, la porte de son bureau grand ouverte, interrompt sa préparation pour le match qui attend ses protégés afin de nous recevoir.

Ces deux dernières années, ses contacts avec les journalistes se sont limités à des visioconférences en raison de la pandémie. Ces entrevues de fond, en personne, l'enthousiasment. Il se réjouit qu'on puisse apprendre à le connaître un peu plus en dehors des traditionnels points de presse d'avant et d'après-match.

Charlie Montoyo est le 13e gérant de l'histoire des Blue Jays. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Charlie Montoyo a été nommé à la barre des Blue Jays en octobre 2018. À l'époque, les futures vedettes de l'équipe torontoise, Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette, évoluaient encore dans les ligues mineures et le Portoricain de 53 ans allait être chargé de guider ces espoirs de grand talent vers les plus hauts sommets.

À sa quatrième saison à Toronto, Montoyo peut dire fièrement que Guerrero et Bichette sont devenus des hommes sous sa tutelle, d'illustres joueurs chacun nommé une fois au match des étoiles.

Les Jays ont aussi gagné de plus en plus depuis son embauche, participant même aux séries éliminatoires en 2020. Ils ont gagné 91 matchs l'an dernier, ratant toutefois les séries d'un rien, et comptent parmi les favoris pour gagner la Série mondiale en 2022.

Professionnellement, Montoyo a donc bien des raisons de sourire, mais le pilote de l'équipe de baseball torontoise explique son large sourire autrement : il prend la pleine mesure de la chance qu'il a.

Charlie Montoyo a ouvert les portes de son bureau à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Je n'ai jamais cru que je serais un jour gérant dans les Ligues majeures. Je n'ai jamais cru que je dirigerais un jour contre Tony La Russa, Dusty Baker et tous ces grands noms. Jamais, je vous le dis honnêtement , jure-t-il bien assis sous nos projecteurs.

« Le système n'était pas conçu pour donner une chance à des gens comme moi. » — Une citation de Charlie Montoyo, gérant des Blue Jays de Toronto

Natif de Florida, un petit village de Porto Rico, il a roulé sa bosse pendant 10 ans dans le réseau de ligues mineures du baseball. En 1993, il a eu droit à l'ultime récompense : cinq présences au bâton en quatre matchs dans les Majeures avec les Expos de Montréal.

Quelques années plus tard, en 1997, il a remisé son gant et ses crampons pour devenir le gérant d'une équipe affiliée des Rays de Tampa Bay au plus bas niveau professionnel possible. Il a ensuite gravi les échelons pendant 18 ans pour finalement mériter son premier poste de gérant dans la MLB, à Toronto.

Je ne sais pas combien de temps je serai ici (dans la MLB), mais je dirai toujours fièrement d'où je viens. Je suis de Porto Rico. De Florida, à Porto Rico. Et il n'y en a pas beaucoup comme moi qui sont gérants dans les Ligues majeures. En fait, nous ne sommes que trois Latino-Américains et nous sommes tous Portoricains : Alex Cora (Red Sox de Boston), moi-même et Dave Martinez (Nationals de Washington). Alors, vous allez m'entendre vous le rappeler, comme vous pouvez le voir même dans mon bureau.

Les couleurs de Porto Rico et la culture latine sont en évidence dans le bureau de Montoyo. Photo : Radio-Canada

Il est en effet impossible de rater les indices dispersés à travers le bureau du patron des Blue Jays. Une affiche de Ray Barretto, un légendaire percussionniste de descendance portoricaine, repose contre un mur. Des maracas et d'autres percussions peintes aux couleurs de Porto Rico sont disposés un peu partout dans la pièce.

Dans un coin de son bureau, Montoyo a une paire de bongos, une autre de congas et d'autres types de tambours avec lesquels il passe le temps. Son bon ami et compatriote Hector Lebron, le traducteur officiel de l'équipe pour les joueurs hispanophones, le rejoint d'ailleurs de temps à autre pour faire un bœuf.

Chaque fois qu'il joue et que je passe par là, je fais toujours quelques pas de danse , dit le lanceur Alek Manoah en riant.

Charlie est très relaxe, mais toujours concentré sur l'objectif et il veut vraiment gagner , poursuit-il. Quand les choses ne vont pas bien, il nous rappelle à tous qu'il est important de rester positif, de continuer à avoir du plaisir et à travailler parce que les bonnes choses suivront.

Ces enseignements, Montoyo les doit à son fils le plus jeune.

Alex, 13 ans maintenant, a nécessité plusieurs opérations au cœur dès la naissance. Photo : Rob Longley/Twitter

Alex Montoyo, 14 ans, a vu le jour en 2007 avec une malformation cardiaque qui a nécessité plusieurs opérations à cœur ouvert et de longs séjours à l'hôpital. Il a fait craindre le pire à ses parents.

Aujourd'hui, je suis cet homme qui trouve toujours le positif dans le négatif, mais vous n'avez aucune idée de comment j'étais avant. J'avais un tempérament bouillant! Je pouvais crier quand rien n'allait (lors d'un match). Et puis mon fils est né avec ce problème au cœur et nous avons passé tout ce temps à l'hôpital. Ça m'a rendu plus calme. Parce que je sais que tout pourrait être pire... raconte-t-il. Je pense que ça a fait de moi un meilleur gérant.

« Il m'arrive encore d'être frustré après un match, puis je me dis ''allez, on recommence. C'est reparti''. Parce qu'au bout du compte, personne ne va mourir. Nous irons tous bien, vous voyez? » — Une citation de Charlie Montoyo, gérant des Blue Jays

Le Portoricain de 56 ans souligne que le baseball est un sport négatif à la base. Il y a ce vieux diction qui va comme suit : si tu frappes trois fois sur 10, tu iras au Temple de la renommée, mais ça veut aussi dire que tu auras échoué sept fois. C'est dur!

Je sais que le négatif n'aide personne et je le sais plus que quiconque aujourd'hui parce que j'ai dirigé des deux façons. Je sais ce qui aide et ce qui n'aide pas. Le positif l'emporte , dit-il.

Les Blue Jays ont récemment rebondi après avoir débuté le mois de mai en difficulté. Les Torontois ont aligné huit victoires pour présenter un dossier de 30 gains à leurs 50 premiers matchs de la saison, une première depuis 1992.