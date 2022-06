Le Montréalais Mazlum Akdeniz champion WBC Continental des super-légers

Les juges l'ont donné gagnant avec des pointages de 97-91, 98-90 et 98-90.

Cette ceinture représente un objectif que j’ai depuis que je suis jeune. C’est juste une étape. Pour devenir champion du monde, il y a encore plein de steps à monter. Je suis vraiment content de ce qu’on a fait. On a traversé l’adversité contre un gars qui s’est battu en championnat du monde , a dit le nouveau champion après le combat.

Akdeniz a admis avoir beaucoup appris dans ce duel face à un adversaire aussi expérimenté.

« Je me suis retrouvé face à un gars qui poussait sans arrêt sans jamais se fatiguer. Peu importe ce qui se passe, il ne faut jamais arrêter. Il ne faut jamais que tu abandonnes. » — Une citation de Mazlum Akdeniz, boxeur

Au sujet des avertissements et des points que les deux boxeurs ont perdus à la suite de coups de tête, Akdeniz ne s’est pas dit surpris par la tournure des événements.

Je m’attendais à ça parce qu’il a arrêté plusieurs gars de cette façon. Il n’est pas dirty, mais il est prêt à tout pour gagner. J’aime aller à la guerre, mais il fallait que je fasse vraiment attention.

Fils et frère de restaurateur,Akdeniz sait que l’appétit vient en mangeant. Avec cette première ceinture en apéro, il se dit prêt pour la suite du festin.

Des bases solides

Dans ce duel entre boxeurs gauchers, Akdeniz a vite établi sa distance de frappe même si une majorité de coups atterrissaient dans les gants portés bien haut par son rival.

Lentement, au début du 2e round, le direct du droit du Montréalais a percé la garde de Rodriguez qui accusait les coups avec la tête qui basculait vers l'arrière. Gagnant en confiance, Akdeniz a maintenu la pression sur l'ancien aspirant à la couronne mondiale WBA des super-plumes.

En dépit d'une résistance accrue, Akdenik avait toujours l'avantage au 3e round. Vitesse et précision étaient toujours au rendez-vous même s'il saignait légèrement du nez à la fin du 4e. Rodriguez a chuté deux fois, mais l'officiel a décrété une glissade, puis une poussée d'Akdeniz pour ne pas donner de compte de huit.

Visiblement irrité, Rodriguez a répliqué avec de premiers bons assauts au 5e round. Même en esquissant un sourire pour faire croire qu'il n'avait pas senti les coups, Akdeniz a quand même été obligé de resserrer sa défensive pour éviter le pire.

La première moitié de la 6e reprise tournait clairement à l'avantage du Mexicain, jusqu'à ce qu'Akdenik en arrive à s'imposer physiquement, poussant son adversaire dans les câbles avec ses épaules et quelques coups au corps bien placés. Mais Rodriguez avait eu le temps de marquer des points.

Même topo au 7e round, sauf que cette fois Akdeniz a pris soin de maintenir la cadence et décocher de bons coups qui lui ont peut-être permis de voler cette reprise avant le son de la cloche. Ayant visiblement retrouvé confiance en ses moyens sous les cris de ses bruyants partisans, le favori local a redoublé d'ardeur au 8e.

C'est l'œil gauche ensanglanté et avec un point en moins pour un coup de tête que Rodriguez a conclu le 9e round où Akdeniz a encore creusé l'écart. Dès ce moment, l'issue du combat ne faisait plus de doute. Le Mexicain a bien cherché le coup de circuit au 10e, mais c'était en vain face à un rival qui n'avait plus qu'à protéger son avance.

Germain a soif

Le Montréalais Mathieu G-Time Germain (21-2-1, 9 K.-O.) a servi une leçon au jeune Mexicain Misael Cabrera-Urias (12-1, 9 K.-O.), lui infligeant une première défaite chez les professionnels.

Les trois juges ont donné Germain vainqueur, mais dans des proportions tellement différentes qu'elles laissent perplexe (96-94, 97-93 et 99-91).

Interrogé sur sa moins grande efficacité au chapitre des enchaînements, Germain l'a mise sur le compte de son adaptation au travail aux côtés de Stéphan Larouche.

À 32 ans bien sonnés, Germain a relancé le promoteur Yvon Michel pour qu'il lui déniche un affrontement de haut calibre.

J'ai déjà été dans le top 15 mondial et je sais que je peux y retourner. Je rêve de grands combats aux États-Unis ou en Angleterre depuis que je suis tout petit. Je suis prêt à me battre contre n'importe qui, n'importe quand , a-t-il conclu encore ruisselant de sueur.

Mathieu Germain a été en contrôle de son combat de bout en bout. Photo : Bernard Brault - Groupe Yvon Michel