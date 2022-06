Avant le Tour de France, Hugo Houle devra faire ses preuves en Suisse

Même s’il est considéré comme l’un des meilleurs lieutenants du World Tour, l’athlète de 31 ans doit encore faire ses preuves. Et bien qu’il serait surpris de ne pas être choisi, le Québécois ne tient rien pour acquis.

Si je performe comme depuis le début de l’année au Tour de Suisse, en théorie, ça devrait être bon , a confié l’orgueil de Sainte-Perpétue, rejoint à Isola 2000, en France, là où se tient le camp de son équipe depuis le 16 mai. Il faut être performant là-bas parce que c’est facile de changer les coureurs. Si on n’est pas au niveau, ça ouvre la porte à une perte de sélection. Nous sommes encore une dizaine de coureurs (pour 8 postes) sur la liste et ils vont faire la sélection finale après le Critérium du Dauphiné (5 au 12 juin) et le Tour de Suisse.

Seuls son compatriote Michael Woods et le Danois Jakob Fuglsang sont assurés de leur place au départ du TDF, le 1er juillet, à Copenhague.

Mike va y aller plus pour les étapes, a confirmé Houle. Il veut faire la Vuelta (19 août au 11 septembre), alors ce sera un petit peu plus relax dans son cas. Jakob, lui, son objectif principal sera l’ensemble du tour. Je ne pense pas qu’il va se battre pour le classement général pendant les trois semaines. Il va essayer d’être performant, surtout que ça part chez lui au Danemark. C’est une motivation de plus pour lui.

Avec les trois premières étapes en sol danois, le Tour de France innove, ce qui forcera les cyclistes à rouler sur un territoire moins familier. Ça risque d’amener une saveur différente au départ , a dit Hugo Houle.

« La configuration des routes au Danemark, c’est un peu différent et le vent sera aussi de la partie. Mais comme pour tous les Tours de France, la première semaine est extrêmement tendue. Et ces conditions vont favoriser encore plus le stress dans le peloton, tout le monde va être nerveux à cause du vent. Il n’y aura pas encore vraiment de sélection qui va se faire au niveau du classement général Il faudra aussi gérer le voyage pour arriver en France après. » — Une citation de Hugo Houle

La grande forme malgré une course ardue

Mardi, Houle a fini 35e à la classique Mercan'Tour, en France, dans les Alpes-Maritimes. Une course de modeste envergure, remportée par Jakob Fuglsang devant Michael Woods, tous deux coéquipiers de Houle.

C’est une belle course, très difficile et assez longue (167,9 km). La journée a été difficile de mon côté, je n’avais pas les sensations que j’ai l’habitude d’avoir tous les jours à l’entraînement. Aujourd’hui, j’étais beaucoup plus fort que durant la course. Je ne sais pas d’où venait le problème, je n’avais pas de force ni de puissance. J’étais incapable de produire l’effort de la veille. Ça peut varier à cause de l’altitude. Comme on a dormi à moindre altitude la nuit précédant la course, ça peut être relié à ça. Ce n’était pas un objectif principal pour ma part, mais ça faisait partie du programme, vu que nous étions à Isola 2000, soit à une heure de route.

« On a loué un chalet ici et nous avons deux physiothérapeutes, un entraîneur et un chef cuisinier. On nous masse tous les jours. On adapte l’entraînement en fonction de la forme et des données colligées. D’une année à l’autre, ça donne des références pour voir ce qui a fonctionné ou pas, de gérer les volumes d’entraînement et l’intensité à produire. Pour ma part, l’altitude me donne un bon coup de pouce. Je n’ai pas à trop pousser en altitude. Juste le fait d’être ici, ça paye par la suite. » — Une citation de Hugo Houle

Dans la matinée de jeudi, Houle et les autres coureurs d’IPT se sont farci environ 130 kilomètres en un peu moins de cinq heures sur un parcours avec un dénivelé de 3000 mètres. Et il s’est dit heureux de sa forme actuelle.

Je pense que je suis un peu mieux que les autres années, soutient-il. Je grimpe mieux, un peu à l’image de mon début de saison. J’ai hâte de voir au Tour de Suisse. J’ai bien travaillé, je suis prêt. Je suis là où je devais être au niveau physique, du poids et des charges de travail. Je me sens bien et je pense que tout est en place.

Ce camp qui se terminera vendredi lui aura été bénéfique, croit-il. Mais c’est la semaine prochaine qu’il en verra les résultats, lui qui sera du Grand Prix du Canton d’Argovie, le 10 juin, deux jours avant le départ du Tour de Suisse.

Tu as besoin de cinq ou six jours avant de voir les bénéfices, estime Houle. Des fois tu as un petit contrecoup quand tu redescends, mais après, ça tient un bon moment. Et c’est important parce qu’au Tour de Suisse, il y a beaucoup d’étapes qui se passent en montagne, en haut de 2000 m et au Tour de France aussi, avec les cols mythiques.

La valeur de l’expérience

Après avoir fini 47e en 2020, son meilleur résultat au TDF, Houle a conclu au 66e rang en 2021, à sa dernière saison avec Astana. Il s’était classé 91e en 2019 à ses débuts dans le plus prestigieux événement du cyclisme planétaire.

Il se dit maintenant mieux armé que jamais pour affronter cette course et s’y préparer adéquatement. Mais il est assez expérimenté pour savoir que des imprévus surviennent toujours.

« J’ai bien performé dans les dernières années alors il n’y a pas eu de remise en question profonde sur la façon dont je travaillais. Je garde la même base, mais il faut toujours s’ajuster en fonction des aléas qui surviennent, comme la pluie ou la fatigue. Ce n’est pas nécessairement un copier-coller d’une année à l’autre, on n’a pas toujours les mêmes sensations. Des fois, la forme vient plus facilement que l’année d’avant, donc, c’est là qu’est l’art de bien gérer, de ne pas trop en faire, juste assez. » — Une citation de Hugo Houle

L’expérience de l’athlète devient importante, peu importe ce que l’entraîneur va prescrire. À un moment donné, c’est le coureur qui sait ce qu’il ressent. C’est sûr qu’on a de plus en plus de données qu’à l’époque pour surveiller comment on se sent avec les applications pour gérer le sommeil, voir un peu comment le rythme cardiaque réagit au réveil et la saturation d’oxygène en altitude. Il y a certains paramètres qui nous permettent de lever des drapeaux rouges si jamais on s’enfonce en voulant trop en faire.

La gestion de la fatigue est le principal défi dans les grands tours mais, encore là, le vécu du champion canadien du contre-la-montre le servira bien. L’intelligence en course est un atout primordial.

Il y a certaines journées où on peut lever le pied un peu, a expliqué celui qui a fini 13e du contre-la-montre des JO de Tokyo en 2021. Ça, c’est quand tu as un niveau raisonnable. Si tu as le privilège d’être capable de prendre des journées plus faciles, ça se passe beaucoup mieux que pour certains autres qui ne peuvent pas rouler un cran en dessous pour finir dans les délais. Il y a une certaine gestion au fil des trois semaines. Il y a des journées où tu peux y aller plus mollo, récupérer. C’est clair que quand tu as un gros leader qui se bat pour le classement général, tu es à fond presque tous les jours parce que tu travailles. Quand tu as une équipe qui vise davantage les victoires d’étapes ou les échappées, tu peux avoir deux ou trois jours plus détendus, à rallier l’arrivée dans le groupe avec les sprinteurs et ensuite tu y vas à fond sur les deux ou trois étapes ciblées.

Israel-Premier Tech sous pression

Frappée par la Covid-19 en début de saison, la formation canado-israélienne IPT est 18e au classement mondial, soit la dernière position qui lui permette de conserver sa licence du World Tour. Les quelque 215 points arrachés par Fuglsang et Woods dans la course de mardi lui ont permis de s’extirper du 20e rang mais rien n’est acquis.

« Effectivement, c’est un sujet assez chaud en ce moment chez nous et chez certaines autres équipes. Il y en a peut-être quatre dans cette situation difficile. Mais il faut comprendre que le système marche sur trois années. En 2021, Israel Premier Tech a eu une bonne année, mais en 2020 ç’a été catastrophique. C’est comme un boulet qui nous traîne à la cheville. » — Une citation de Hugo Houle

Si on ne performe pas cette année, on sera à la limite au niveau des points. D’autres formations ont beaucoup moins de points que nous cette année, mais avec plus de bagages accumulés lors des deux années précédentes. Je fais référence à Astana, par exemple. Ils ont eu une tonne de points dans les deux dernières années et même s’ils sont derniers cette année au sein du World Tour, il n’y a aucun danger de relégation.

En ce sens, le doublé du Mercan’Tour aura été bon pour le moral des troupes, mais rien n’est acquis. Mais l’atmosphère demeure bonne, dit Houle.