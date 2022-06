La carrière de Dick Pound au sein du CIO tire à sa fin

Le Canadien aura été membre du CIO pendant 44 ans. Il en est aujourd'hui le doyen, comme s'amuse à l'appeler le président Thomas Bach.

Les membres du CIO élus après 1999 doivent prendre leur retraite à l'âge de 70 ans.

L'avocat montréalais ne quitte pas l'organisme pour autant. À titre de membre honoraire, il sera invité aux réunions et aux Jeux olympiques, mais n'aura plus le droit de vote.

Le CIO vous invite, mais vous n'y travaillez plus, vous n'avez plus d'autres responsabilités que de donner votre point de vue que personne n'écoutera plus , explique-t-il en riant à La Presse canadienne.

L'ancien nageur a participé à la finale du 100 m style libre des Jeux de 1960 à Rome. Il était alors étudiant en droit à McGill.

L'avocat montréalais Richard Pound Photo : afp via getty images / LUKAS BARTH

Il est devenu membre du CIO en 1978 et s'est d'abord occupé des droits de télévision dans les années 80, qui ont permis au CIO d'acquérir une indépendance financière, avant de s'attaquer au dopage dans les années 90 en devenant le premier président de l'Agence mondiale antidopage (AMA) en 1999.

Je travaille vite, j'écris relativement bien, je peux rédiger un contrat d'une page blanche, ce n'est pas donné à tous les avocats, mentionne-t-il. Je ne suis pas la personne la plus sympathique qui soit, et je ne m'intéresse pas aux discussions inutiles ou irréfléchies.

Ses commentaires francs et directs lui ont coûté la présidence du CIO en 2001.

Il venait de nettoyer l'organisation après le scandale de corruption entourant l'attribution des Jeux de 2002 à Salt Lake City.

On aime les organisations propres, mais on aime moins ceux qui nettoient , précise-t-il.

Il a attaqué le problème du dopage de front.

Comme athlète, on accepte qu'il y en ait des plus forts que nous, mais pas de se faire battre en trichant. C'est ça qui me choque le plus du dopage , dit l'avocat.

Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France, a perdu ses titres pour cause de dopage. Photo : AP Photo/Peter Dejong

Ses critiques sur le dopage dans le cyclisme professionnel ont poussé l'Américain Lance Armstrong à demander en 2006 que Richard Pound soit sanctionné par le CIO avant d'admettre en 2013 qu'il avait lui-même fait usage de substances interdites.

On s'assure de faire comprendre très rapidement aux athlètes qu'un jour ou l'autre, ils se feront prendre , ajoute-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Richard Pound (à gauche) écoute le président du CIO Thomas Bach le 20 mai à Lausanne. Photo : Getty Images / DENIS BALIBOUSE

Lors de la 139e séance de travail au siège du CIO à Lausanne, le 20 mai, Thomas Bach a salué le travail de Richard Pound.

Il a fait l'éloge de l'ancien nageur olympique pour sa détermination et son approche franche et directe et a dit qu'il était pour lui une intarissable source d'inspiration .

On vous a critiqué pour votre manière de faire les choses, parfois brusque, mais votre dévouement pour le CIO n'a jamais fait aucun doute et a toujours été votre force , a-t-il dit.

Avec la retraite de Richard Pound, Tricia Smith, présidente du Comité olympique canadien, est la seule membre canadienne en exercice au CIO.