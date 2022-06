Martin St-Louis devient officiellement l’entraîneur-chef du Canadien

Cette décision est un vote de confiance envers l'ancien ailier droit, aujourd'hui âgé de 46 ans.

Sous sa gouverne, l'équipe montréalaise a conservé un dossier de 14 victoires, 19 revers et 4 défaites en prolongation ou en tirs de barrage.

Martin possède des qualités indéniables de leader, en plus d'être un excellent communicateur et un passionné de hockey , a mentionné le directeur général Kent Hughes par voie de communiqué.

Il possède un bagage d'expérience et une compréhension très approfondie de notre sport, a-t-il ajouté. Son arrivée à la barre de l'équipe a insufflé une énergie nouvelle à notre groupe et nous sommes enthousiastes à l'idée qu'il continue de guider notre équipe dans les années à venir.

Ce membre du Temple de la renommée a connu une brillante carrière comme joueur.

Le Lavallois a amassé 391 buts et 642 passes en 1134 matchs avec les Flames de Calgary, le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York.

Il a inscrit 90 points, dont 42 buts, en 107 parties éliminatoires et a remporté la Coupe Stanley avec le Lightning en 2004.

Martin St-Louis s'exprimera sur sa nouvelle nomination par visioconférence mercredi matin.