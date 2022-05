Joshua Roy se joindra au Rocket de Laval dès mercredi

Le club-école du Canadien de Montréal a annoncé, mardi, la mise sous contrat pour un essai professionnel du patineur de 18 ans.

En mars dernier, l'attaquant a signé son contrat d’entrée dans la Ligue nationale avec le CH, mais il n’entrera en vigueur que la saison prochaine.

Le choix de cinquième tour (150e au total) au repêchage de 2021 se retrouve en vacances depuis lundi. Son équipe, le Phoenix de Sherbrooke, a été éliminée des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec par les Islanders de Charlottetown.

Au cours de la dernière saison, Roy a récolté 119 points, dont 51 buts, en 66 matchs. Il a fini au 1er rang des marqueurs de la LHJMQ et au 4e des buteurs.

En 161 matchs dans le circuit Courteau, il a inscrit 89 buts et 109 mentions d'assistance.

Par ailleurs, le Rocket a annoncé que Mattias Norlinder ne reviendra pas au jeu pour la série contre les Thunderbirds. Le défenseur est toujours ennuyé après avoir reçu un coup à la tête de Ben Holmstrom, lors du premier match de la série précédente, contre les Americans de Rochester.

Le Rocket rendra visite aux Thunderbirds samedi. Le deuxième match sera disputé 24 heures plus tard.

La série se transportera ensuite à Laval pour les trois matchs suivants, les 8, 10 et 11 juin. Si nécessaire, les matchs 6 et 7 seraient disputés les 13 et 15 juin, à Springfield.