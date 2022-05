Guay, Huot, Labonté, St-Louis et St-Pierre au Panthéon des sports du Québec

Le skieur Erik Guay, le nageur paralympique Benoît Huot, les hockeyeurs Charline Labonté et Martin St-Louis, ainsi que le combattant d’arts martiaux mixtes Georges St-Pierre sont de la cohorte 2022 du Panthéon des sports du Québec.

Erik Guay est le skieur alpin canadien le plus décoré de l’histoire avec deux titres de champions du monde (descente en 2011 et super-G en 2017) parmi ses 25 podiums aux mondiaux et en Coupe du monde.

Avec 20 médailles en cinq participations aux Jeux paralympiques, Benoît Huot a été membre de l’équipe nationale de 1998 à 2018. Il a aussi récolté 30 podiums en Championnats du monde, en plus de détenir 60 records mondiaux.

L’ex-gardienne de but Charline Labonté compte trois médailles d’or en trois participations olympiques. Elle est aussi la deuxième femme après Manon Rhéaume à avoir disputé un match dans la LHLMQ.

Avec 1033 points amassés dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal, Martin St-Louis, a inscrit son nom sur la coupe Stanley en 2004, sur le trophée Art-Ross à deux reprises, en plus du Ted-Lindsay et du Lady Bing. Il a aussi mis la main sur l’or olympique à Sotchi en 2014.

Trois lettres, GSP , suffisent à identifier le cinquième athlète élu. Ses neuf défenses de ceintures mondiales de l’UFC, un record, ont fait de Georges St-Pierre l’un des sportifs le plus reconnus sur la planète.

À ces cinq immenses noms s’ajoutent ceux de deux grandes bâtisseuses. Il s’agit de Michelle Gendron, ancienne directrice générale de Sports Québec et pionnière des Jeux du Québec, de même que d’Olga Hrycak, légendaire entraîneuse de basketball de niveaux scolaire, collégial et universitaire à la barre des Citadins de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Le 31e gala d’intronisation aura lieu cet automne à Montréal.