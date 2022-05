Le match Ukraine-Écosse, un rendez-vous important pour les soldats au front

Les Ukrainiens rêvent d'une victoire pour oublier quelques instants le conflit meurtrier qui les oppose aux Russes depuis trois mois.

L'équipe nationale d'Ukraine n'a disputé qu'une édition de la Coupe du monde depuis l'indépendance de l'Ukraine (quart de finale en 2006).

Ce match est important pour un pays en guerre, pour ceux qui sont sur le front, qui affrontent directement les envahisseurs, qui risquent leur vie , explique le journaliste Artem Frankov.

Tout événement qui nous rappelle une vie pacifique est plus que bienvenu , souligne Vladyslav Dykhan, un ouvrier du bâtiment de 53 ans.

On ne peut pas penser uniquement à la guerre, on a besoin de quelque chose pour relâcher la pression , poursuit-il.

Une victoire de l'équipe ukrainienne serait une inspiration pour les soldats. Le vainqueur de la rencontre affrontera le pays de Galles le 5 juin dans le but d'obtenir son billet pour la Coupe du monde de novembre.

Depuis le début de l'offensive de l'armée russe, le sport s'est arrêté dans le pays, tous les matchs de soccer ont été annulés.

Pour se préparer au match de mercredi, l'équipe nationale s'est entraînée en Slovénie, parvenant seulement à disputer deux matchs amicaux au milieu d'un calendrier international très serré.

Le match qualificatif opposant l'Écosse et l'Ukraine devait initialement avoir lieu au mois de mars, mais avait été repoussé après le début du conflit.

J'espère une victoire , confie à l'AFP Andriy Veres. En ce moment, c'est très important pour le pays, pour tout le monde, pour ceux qui sont amateurs de foot, mais même pour ceux qui ne le sont pas.

Dans la capitale ukrainienne, relativement épargnée depuis le début du conflit, contrairement à d'autres villes du nord ou de l'est du pays, la vie a peu à peu repris un cours normal depuis que les Russes ont quitté les localités avoisinantes.

Malgré le couvre-feu en vigueur, les amateurs ne voudront pas rater la rencontre.

Le soccer appuie l'Ukraine dans son combat. Photo : Getty Images / Catherine Ivill

La vie continue quoiqu'il se passe , veut malgré tout croire Andriy Ganchuk, un scientifique âgé de 67 ans.

Andriy Veres, militaire de 44 ans, espère pouvoir suivre la rencontre malgré ses obligations de service.