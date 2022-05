Red Bull fait confiance à Sergio Pérez et prolonge son contrat

L'équipe autrichienne ne voulait peut-être pas l'annoncer aussi tôt, mais Pérez a vendu la mèche après sa victoire à Monaco.

Tout sourire, il a dit dans le paddock monégasque : Je n'aurais pas dû signer si vite.

Sergio Pérez Photo : Reuters / BENOIT TESSIER

Il a prouvé à maintes reprises qu'il n'était pas seulement un excellent joueur d'équipe, mais qu'il était de plus en plus à l'aise dans l'équipe et dans la voiture, et qu'il était devenu un véritable atout sur lequel compter à l'avant de la grille , a expliqué le patron de l'écurie Red Bull, Christian Horner.

Pour moi, cela a été une semaine incroyable, gagner le Grand Prix de Monaco est un rêve pour tout pilote et ensuite annoncer que je vais continuer avec l'équipe jusqu'en 2024 me rend extrêmement heureux , a dit l'athlète né à Guadalajara soutenu de longue date par l'homme d'affaires mexicain Carlos Slim.

Nous travaillons très bien ensemble et ma relation avec Max (Verstappen), sur la piste et en dehors, contribue certainement à nous faire avancer encore plus , a-t-il affirmé.

Un contrat pour services rendus?

Au Grand Prix d'Espagne, à Barcelone, Pérez avait reçu l'ordre de laisser passer Verstappen, qui s'était imposé devant lui. On lui avait dit que le Néerlandais lui renverrait l'ascenseur plus tard dans la course, mais il n'est pas revenu.

Pérez a alors dit qu'il aurait une bonne discussion à l'usine, à propos des consignes d'équipe à Barcelone, injustes , selon lui.

Sergio Pérez ne veut surtout pas être perçu comme le porteur d'eau de Verstappen, comme l'avait été Rubens Barrichello à l'époque pour Michael Schumacher chez Ferrari.

Le Mexicain de 32 ans a remporté trois courses de F1.

Sa première en 2020 à Bahreïn pour l'équipe Racing Point, alors qu'il était le coéquipier de Lance Stroll (qui avait fini 3e ce jour-là).

Et deux pour Red Bull : en 2021 en Azerbaïdjan, à sa première saison avec l'équipe, et en 2022 à Monaco.

Sergio Pérez ému après sa victoire à Bahreïn en 2020 Photo : Getty Images / Pool

Sa victoire à Monaco lui a permis de faire le plein de points.

Il occupe la 3e place au classement général des pilotes avec 110 points, à 15 du meneur, son équipier Max Verstappen, champion du monde en titre.

Pérez n'a que 9 points de retard sur le pilote de Ferrari Charles Leclerc.